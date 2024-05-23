Нальчанин призвал запретить героизацию Сталина

23 мая 2024, 00:20

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Обращение в парламенты республик Северного Кавказа с призывом законодательно запретить героизацию Сталина и других причастных к массовым депортациям в годы Великой Отечественной войны, а также установку им памятников, направил нальчанин Олег Келеметов.

Как писал "Кавказский узел", нальчанин Олег Келеметов обратился в Следком с требованием проверить решения Сталина, Берии, Молотова, Ворошилова и других членов Госкомитета обороны СССР на предмет нарушения закона. Он подчеркнул, что причиной депортации народов Кавказа в 1944 году послужила их этническая принадлежность, тогда как Конституция СССР гарантировала равноправие, указал в своем заявлении в Следком.

Операция по выселению балкарцев прошла в Кабардино-Балкарии 8 марта 1944 года. Всего за два часа в Казахстан и Среднюю Азию были отправлены инвалиды войны, семьи фронтовиков, руководители партийных органов. Из 37 713 депортированных балкарцев 52% составляли дети, 30% – женщины, 18% – мужчины. За 18 дней дороги умерли 562 человека. Лишь в 1957 году балкарцам разрешили вернуться на родину, говорится в справке "Кавказского узла" "Депортация балкарцев"."Кавказским узлом" также подготовлены справки о депортации в 1944 году чеченцев и ингушей и о депортации калмыков. В 1943 году массовому выселению подверглись также карачаевцы. Депортации оправдывались советской властью мифами о массовом предательстве и дезертирстве их представителей.

Обращение жителя Нальчика Олега Келеметова в парламент Кабардино-Балкарии поступило в редакцию "Кавказского узла". В нем он напомнил о депортации народов Кавказа. "С 28 декабря 1943 по 20 мая 1944 года были насильственно выселены сотни

и сотни тысяч граждан СССР следующих национальностей: калмыки, чеченцы, ингуши, карачаевцы, балкарцы, крымские татары и это только представители титульных национальностей автономных образований РСФСР", - написал Келеметов.

По его мнению, публично никто не оспаривает несправедливость депортаций. "Но при этом транслируется нарратив о том, что "дело прошлое, не надо ворошить, и не все так однозначно"", - указал он.

На этом фоне во многих регионах, "по сути возрождается культ лиц, непосредственно повинных в смертях, унижениях и поражении в правах наших родных и близких", говорится в заявлении. "Во многих регионах возводятся памятники Иосифу Сталину. Да, делается это, , как правило в виде частных инициатив, тех или иных предприятий и организаций. Но при очевидном попустительстве, а то и

покровительстве местных властей. Каждый такой случай, если не оскорбление, то очевидное пренебрежение чувствами представителей репрессированных народов", - отметил Келеметов.

По его данным, памятники Сталину установлены в 40 регионах, в том числе в 15 региональных столицах. "В тройке лидеров по числу населенных пунктов со скульптурами - Северная Осетия, Дагестан и Якутия", - подчеркнул Келеметов.

"Необходимо принятие региональных законов о запрете присвоения имен лиц ,принимавших указы о насильственной

депортации народов СССР с мест постоянного проживания, любым населенным пунктам, улицам, проспектам, площадям, скверам, увековечивание в виде монументов, памятных плит, как на региональном, муниципальном, так и на частном уровне. Просим направить обращение на межпарламентский уровень, в регионы РФ, в которых происходят столь негативные, на наш взгляд, , тенденции по героизации Сталина, посредством установки памятников, бюстов, "культурных центров", плит и попыток предания его имени тем или иным муниципальным образованиям и учреждениям, как угроза межнациональному согласию.

В тексте документа указано, что он также направлен в парламенты Карачаево-Черкесии, Чечни, Ингушетии и Калмыкии.

Напомним, в 2022 году историк и член Ассоциации исследователей российского общества Борис Соколов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что решение о том, какие народы подвергнуть репрессиям, зависело напрямую от Сталина.

При Сталине проводились массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку, целые народы объявлялись "враждебными", говорится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

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