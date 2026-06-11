Арестованы два кандидата в депутаты от "Сильной Армении"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кандидаты в депутаты от блока "Сильная Армения" Айк Авагян и Артур Абрамян объявлены в розыск по делу о подкупе избирателей и отмыванию денег в особо крупных размерах. Суд избрал в отношении них меру пресечения в виде ареста.

Как писал "Кавказский узел", 6 июня Центризбирком разрешил уголовное преследование шести кандидатов в депутаты от блока "Сильная Армения", подозреваемых в отмывании денег и подкупе избирателей. 9 июня были взяты под стражу двое кандидатов в депутаты от партии Самвела Карапетяна - Ваге Егиазарян и Сусан Бадоян.

Партия "Гражданский договор", возглавляемая действующим премьер-министром Армении Николом Пашиняном, победила на выборах в парламент страны. Комментируя ее победу, Пашинян заявил, что трехглавая партия войны разгромлена (имея ввиду блок "Сильная Армения", блок "Армения" и партию "Процветающая Армения"). Армянская оппозиция потребовала пересчета голосов на 555 избирательных участках.

Речь идет об уголовном производстве, возбужденном ранее в отношении шести кандидатов в депутаты - Айке Авагяне, Сасуне Бадояне, Артуре Абрамяне, Ваге Тавакаляне, Ваге Егиязаряне и Ашоте Саакяне, сообщает сегодня издание "Фактинфо" со ссылкой на Следственный комитет Армении.



Таким образом, это уже четвертое решение об аресте по данному уголовному делу. Ранее арест был избран в отношении еще двух кандидатов от блока - Сасуна Бадояна и Ваге Егиязаряна. По данным Следственного комитета соратников Самвела Карапетяна обвиняют в предполагаемом материальном стимулировании избирателей и отмывании денег.

В блоке "Сильная Армения" отвергают обвинения и называют происходящее политическим преследованием. Представители политической силы заявили, что действовали в рамках закона и не занимались подкупом избирателей, пишет издание Armenia Today.

"В нашей стране и тот, кто дает взятку, и тот, кто ее берет - это действующая власть. Мы, как лидирующая сила, не имеем нужды давать взятки. В условиях нынешних репрессий в Армении обычный дружеский разговор между людьми стал считаться преступлением. Угощение зятя или родственника кебабом теперь выдают за криминал и уводят людей под арест - это всего лишь конвульсии и страхи действующей власти", - заявил ранее лидер партии Самвел Карапетян.

8 июня он уточнил, что число задержанных и арестованных сторонников политической силы превысило 700 человек. По словам политика, 75 человек были арестованы непосредственно в день парламентских выборов

"Не беспокойтесь, у них не будет желаемой победы. Имея только 30% данных, они заявляют, что победили", - сказал он, отметив, что речь идет о результатах из сельских районов. По словам Карапетяна, после поступления данных о голосовании в городах результаты "Гражданского договора" начали быстро снижаться, из-за чего власти "перешли к специальным действиям".

"Кавказский узел" также писал, что в период подготовки к парламентским выборам, которые прошли 7 июня, власти усилили давление на сторонников оппозиции, в том числе блока "Сильная Армения". Так, 4 июня Следственный комитет отчитался об уголовном преследовании 37 человек, фигурирующих в деле ранее арестованного Алика Алексаняна. Алексанян подозревается в отмывании денег и подкупе жителей Армении в политических интересах предпринимателя Самвела Карапетяна.

Выборы в парламент фактически стали референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".