Заверения властей Армении о продаже абрикосов во Франции вызвали вопросы об объемах поставок

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Посольство Армении во Франции отчиталось о начале поставок абрикосов в пять магазинов в Париже и пригородах. Объемы поставок несопоставимы с тем, что продавалось на российском рынке, власти радужными отчетами пытаются скрыть реальную ситуацию, высказал мнение журналист.

Как писал "Кавказский узел", Россельхознадзор с 22 мая 2026 года ввел временные ограничения на ввоз цветов из Армении, а с 30 мая – свежих томатов, огурцов, перцев, зелени и клубники. Кроме того, был остановлен ввоз в Россию всех партий армянской минеральной воды "Джермук" и ряда коньяков и вин, рыбы. Со 2 июня Россельхознадзор распространил запрет на свежий виноград и косточковые культуры, включая вишню и черешню, а с 3 июня - на картофель, баклажаны, а также плоды семечковых культур и сухофрукты. Под видом иранских в Россию ввозились срезанные цветы из Армении, заявил 17 июля Россельхознадзор, попросив Организацию по защите растений Ирана приостановить сертификацию цветов для экспорта в Россию. Ведомство нашло нарушения и на молокозаводах в Армении, поручив с 27 июля "обеспечить контроль за недопущением ввоза молочной продукции".

Ограничения на импорт из Армении Россия ввела перед парламентскими выборами, состоявшимися 7 июня, в которых участвовали и пророссийские силы. Партия "Гражданский договор", возглавляемая действующим премьер-министром Армении Николом Пашиняном, победила на выборах в парламент страны. Комментируя ее победу, Пашинян заявил, что трехглавая партия войны разгромлена (имея в виду блок "Сильная Армения", блок "Армения" и партию "Процветающая Армения").

Власти отчитались об успешном продвижении армянской продукции за рубежом

Армянские абрикосы поступили в продажу во Франции. Посольство Армении во Франции опубликовало перечень из пяти продуктовых магазинов, где можно приобрести фрукты. Один из них расположен непосредственно в Париже, остальные — в городах региона Иль-де-Франс: Медоне, Пуасси, Ле-Плесси-Робенсоне и Исси-ле-Мулино, пишет Armenia Today.

До этого СМИ сообщали, что партия абрикосов, которая была отправлена в Испанию, испортилась.

С 1 июня по 19 июля текущего года из Армении было экспортировано 7654 тонны абрикосов — более 380 большегрузов, сообщил своей странице в Facebook написал министр экономики РА Геворг Папоян.

«География экспорта очень широка, но мы не экспортируем в Испанию, в Португалию у нас тоже нет экспорта, поэтому предлагаю оппозиционной прессе испортить "экспортируемый" в Португалию абрикос уже сегодня», — сообщил Папоян.

По данным Минэкономики, за июнь из Армении на фоне запретов России на ввоз армянских продуктов было экспортировано более 780 тонн перца, 200 тонн помидоров, 109 тонн клубники, 3 тысячи тонн абрикосов, 1,4 тысячи тонн черешни, 1,5 млн литров минеральной воды и 230 тысяч литров вина. Армения также экспортировала фрукты в 15 стран, цветы — в 25, а овощи — в восемь стран.

Армения отправит в Европу еще 60 тонн абрикосов, а также впервые экспортирует свежие цветы в Польшу сообщил польский предприниматель Артур Левандовский. После новой поставки общий объем армянских абрикосов, экспортированных в рамках проекта, превысит 100 тонн — это около 5% всего экспорта абрикосов из Армении в нынешнем сезоне.

По словам Левандовского, первая партия цветов станет одной из крупнейших поставок армянской цветочной продукции на европейский рынок, сообщает Jam News.

Сообщения об успехах на зарубежных рынках вызвали вопросы

Правительство сегодня пытается обмануть народ, сказал главный редактор Alpha News Тигран Кочарян, комментируя коллапс на армянском рынке, вызванный напряженностью в отношениях с Россией.

Зачем Европе армянский сыр, если есть французский, итальянский или швейцарский? Какая может быть конкурентоспособность у армянской рыбы, если на рынке ЕС есть норвежская?

«Из Армении в Россию в основном экспортировались сыры. Но зачем Европе армянский сыр, если есть французский, итальянский или швейцарский? Или например власти заявляли, что Армения будет экспортировать рыбу в Европу. Какая может быть конкурентоспособность у армянской рыбы, если на рынке ЕС есть норвежская, к которой европейский потребитель привык? Иными словами, правительство пытается частями обманывать народ, используя ту же логику и пропаганду, что и во время 44‑дневной войны. К этой информационной линии присоединилось и посольство РА во Франции, заявившее, что армянский абрикос продается в парижских магазинах. Но все понимают, что это не крупные супермаркеты, и в лучшем случае там продаётся 10–20 килограммов абрикосов», - приводит его слова Yerevan Today.

По его мнению, властям удастся на какое‑то время скрывать катастрофическое положение в экономике, однако рано или поздно реальность станет очевидной.

«Российская Федерация пока ввела ограничения только на отдельные виды продукции. Но если она полностью остановит торговлю, серьезные проблемы возникнут не только у производителей, но и у всех нас», - подчеркнул Тигран Кочарян.

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