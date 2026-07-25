Новое дело возбуждено против Царукяна

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Лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян заподозрен в уклонении от уплаты налогов коньячным заводом "Арарат". Защита назвала дело абсурдным, так как Царукян еще с 2003 года, когда был избран депутатом Национального собрания, передал все свои бизнесы в управление.

Как писал "Кавказский узел", 7 июля суд арестовал на два месяца лидера оппозиционной партии "Процветающая Армения", миллиардера Гагика Царукяна, обвиняемого в мошенничестве и уклонении от налогов. Защита заявила, что имеются документы, которые доказывают, что Царукян в этом деле - пострадавший, обжаловала его арест. 24 июля силовики задержали по обвинению в неуплате налогов Армана Давтяна - директора комбината "Арарат", принадлежащего Царукяну.

В отношении лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна возбуждено новое публичное уголовное преследование по статье об уклонении от уплаты налогов, сообщил после допроса политика, длившегося более 12 часов, один из защитников Царукяна Эмин Хачатрян.

Адвокат назвал это производство абсурдным, напомнив, что Царукян еще с 2003 года, когда был избран депутатом Национального собрания, передал все свои бизнесы в управление.

«Царукян вообще не мог иметь никакого отношения к управлению своими бизнесами. Новое уголовное преследование связано с коньячным заводом. Это политическое преследование, это политическое давление», — приводит его слова News.Am.

Новое уголовное преследование связано с Ереванским коньячно-винно-водочным комбинатом «Арарат», пишет Aysor.Am.

Комбинат "Арарат", который производит продукцию под брендом "Ной", принадлежит президенту Multi Group Гагику Царукяну. Ранее в управление государства был передан принадлежащий ему завод "Араратцемент", а в собственность Еревана - спортивно-оздоровительный комплекс "Мульти Велнесс". Принадлежащий Царукяну торговый комплекс "Ариндж Молл" частично опломбирован сотрудниками Комитета госдоходов Армении.

Партия Царукяна "Процветающая Армения" вместе с другими оппозиционными политическими партиями ранее выступила с заявлением о нелегитимности власти и планах добиваться ее смещения.

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