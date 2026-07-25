Директор принадлежащего Царукяну завода задержан в Армении

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Силовики задержали по обвинению в неуплате налогов Армана Давтяна - директора комбината "Арарат", принадлежащего лидеру партии "Процветающая Армения" Гагику Царукяну.

Как писал "Кавказский узел", 7 июля суд арестовал на два месяца лидера оппозиционной партии "Процветающая Армения", миллиардера Гагика Царукяна, обвиняемого в мошенничестве и уклонении от налогов. Защита заявила, что имеются документы, которые доказывают, что Царукян в этом деле - пострадавший, обжаловала его арест.

Директор Ереванского коньячно-винно-водочного комбината "Арарат" Арман Давтян задержан по обвинению в неуплате налогов и особо крупном размере. Ведомство намерено обратиться в суд с ходатайством о применении меры пресечения, сообщает 24 июля News.am.

Комбинат "Арарат", который производит продукцию под брендом "Ной", принадлежит президенту Multi Group Гагицу Царукяну. Ранее в управление государства был передан принадлежащий ему завод "Араратцемент", а в собственность Еревана - спортивно-оздоровительный комплекс "Мульти Велнесс". Принадлежащий Царукяну торговый комплекс "Ариндж Молл" опломбирован сотрудниками Комитета госдоходов Армении.

Партия Царукяна "Процветающая Армения" вместе с другими оппозиционными политическими партиями ранее выступила с заявлением о нелегитимности власти и планах добиваться ее смещения.

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