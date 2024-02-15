Защитник "Мемориала"* и Оюба Титиева заочно арестован в Москве

15 февраля 2024, 03:35

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Адвокат Илья Новиков*, защищавший в судах ликвидированный Правозащитный центр "Мемориал"* и чеченского правозащитника Оюба Титиева, заочно арестован московским судом.

"Кавказский узел" писал, что Илья Новиков* представлял интересы Правозащитного центра "Мемориал"* во время судебного процесса о ликвидации организации в 2021 году. Он был одним из адвокатов чеченского правозащитника Оюба Титиева, осужденного в 2019 году по сфабрикованному делу о наркотиках.

Новиков вел и другие дела на Северном Кавказе - в частности, он защищал жителя Кабардино-Балкарии Ислама Тухужева, осужденного на три года колонии за оправдание терроризма, а также украинца Станислава Клыха, осужденного в России на 22,5 года колонии за участие в 1990-х годах в военных действиях в Чечне.

О своем заочном аресте сам Илья Новиков* написал на собственной странице в Facebook** 14 февраля. Он опубликовал постановление о возбуждение уголовного дела по статье о распространении "военных фейков" (часть 2 ст. 207.3 УК России, предусматривающая от 5 до 10 лет заключения). Документ датирован июлем 2022 года.

"Мне ужасно нравится эта формулировка обвинения - "недружелюбное отношение к действующим органам власти", - отметил Новиков.

Позже он опубликовал фрагмент постановления Гагаринского райсуда Москвы от 14 февраля 2023 года. Согласно этому документу, суд постановил арестовать Илью Новикова заочно на два месяца. Адвокат пошутил, что таким образом "родина прислала валентинку".

Поводом для возбуждения дела о фейках против Новикова стало его интервью для YouTube-канала «Популярная политика» в апреле 2022 года. Осенью 2023 года против адвоката возбудили еще одно уголовное дело - о госизмене в форме перехода на сторону противника, отмечает Telegram-канал ASTRA.



Новиков, внесенный с ноября 2022 года в реестр иноагентов, переехал из России в Украину в 2021 году. Согласно версии ФСБ, там он "прошел военную подготовку, участвует в боевых действиях" до настоящего времени, а также "занимается пропагандистской работой".



Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов. Материалы о преследовании Правозащитного центра "Мемориал" и "Международного Мемориала" "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов".



** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.