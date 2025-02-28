RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Справочник
01:00, 28 февраля 2025

Мимоза и выборы: что происходит на границе Абхазии с Россией

Cезон ввоза мимозы из Абхазии в Сочи. Фото Нины Зотиной, Юга.ру

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сезон продажи мимозы в 2025 году совпал с проведением второго тура президентских выборов в Абхазии. Мимоза с 24 февраля не пропускается через границу Карантинной службой России. Причиной названо обнаружение в растении калифорнийского цветочного трипса. 

Запрет из России на ввоз мимозы

На КПП "Псоу" продавцы мимозы стоят несколько дней. Скриншот https://t.me/aiasharaabh/8664Экспортная партия мимозы (акации серебристой) с 24 февраля 2025 года не была пропущена из Абхазии в Россию Карантинной службой России. Мимозу не пропускают через границу уже несколько дней.

По информации Карантинной службы Абхазии, ограничения были введены со стороны России из-за обнаружения в мимозе калифорнийского цветочного трипса 1. Начальник отдела внешнего карантина Карантинной службы Абхазии Руслан Смыр пояснил, что в партии мимозы был найден калифорнийский цветочный трипс, который является новым для Абхазии видом вредителя. «Мы будем его изучать... Мы доложили руководству страны», — отметил Смыр 2.

Российская сторона прокомментировала ситуацию. В пресс-службе Россельхознадзора сообщили, что запрет на ввоз мимозы был введён в соответствии с карантинными требованиями, чтобы предотвратить распространение вредителей на территории России. «Калифорнийский цветочный трипс является опасным карантинным вредителем, способным нанести существенный ущерб сельскому хозяйству», – заявили в ведомстве 3. Российские эксперты подчеркнули, что было проведено лабораторное исследование мимозы, и в одной из партий был найден этот вредитель. В связи с этим была инициирована временная приостановка ввоза мимозы из Абхазии.

Мимоза как часть бизнеса

В Абхазии выращивание мимозы — это важная часть местного бизнеса. Сезон сбора мимозы начинается в феврале и продолжается до конца марта. К 8 марта в Россию отправляют большие партии, их перевозят производители и продавцы как малыми партиями в легковых автомобилях, так и фурами.

Производителями мимозы в Абхазии являются небольшие семейные фермерские хозяйства и кооперативы, расположенные в восточной части республики, в частности в районах Гудауты, Сухума и Очамчиры. 

Митинг предпринимателей

Водители заблокировали КПП "Псоу" из-за запрета на вывоз мимозы из Абхазии. 27 февраля 2025 г. Скриншот видео https://t.me/respublicaabh/1180925 февраля 2025 года абхазские предприниматели устроили митинг на границе с Россией, требуя решения проблемы с экспортом мимозы. Они заявили, что не были предупреждены о запрете на ввоз цветов, при этом они вложили собственные средства в покупку растений. В их обращениях звучат требования помощи в сложившейся ситуации от властей 4

Людям, которые уже несколько дней стояли в холоде с товаром на руках, заявили на российской границе: “Разбирайтесь со своими” 5.

27 февраля 2025 года грузовые машины с мимозой, которые уже более пяти дней находились на границе, перегородили въезд в Россию с абхазской стороны КПП "Псоу". Водители требуют решить ситуацию с вывозом мимозы незамедлительно 6

Реакция властей

Глава Минсельхоза Абхазии Беслан Джопуа сообщил, что информация о калифорнийском трипсе поступила от российской карантинной службы еще 22 февраля, но после проверок, проведённых абхазскими специалистами, вредитель не был обнаружен в мимозе.

По словам Джопуа, партии мимозы, оформленные до 22 февраля, смогут пройти через границу после дополнительных лабораторных анализов. Он добавил, что Министерство сельского хозяйства Абхазии установило контакт с коллегами из Россельхознадзора 7.

25 февраля 2025 года и.о. президента Абхазии Валерий Бганба сообщил, что дал поручения по поводу мимозы своим сотрудникам. «Министр сельского хозяйства связывался с российскими коллегами, которые пообещали ускорить решение вопроса. Карантинная инспекция продолжает работу, а министр иностранных дел Абхазии — с послом России в Абхазии», — сказал Бганба 8

Он выразил сомнения в обоснованности информации о вредителе. «То, на что ссылаются… понятно, что зимой вредитель не может выжить. Это напоминает ситуацию с мандаринами в начале сезона, когда также ссылались на трипс, который может жить только в теплицах. У нас мандарины и мимоза не выращиваются в теплицах», — отметил Валерий Бганба.

Мимоза и выборы

Некоторые пользователи Telegram высказали мнение, что запрет на вывоз мимозы может быть использован кандидатами в президентских выборах для увеличения числа голосов во втором туре. Оппоненты же утверждают, что ответственность за кризис на границе лежит сугубо на нынешних властях. При этом некоторые пользователи Telegram выразили мнение, что кандидат в президенты Адгур Ардзинба не предпринял реальных шагов для помощи предпринимателям, застрявшим на границе из-за запрета на вывоз мимозы.

По мнению аналитиков, опрошенных “Кавказским узлом”,  запрет поставок мимозы из Абхазии политически мотивирован и связан со вторым туром президентских выборов в Абхазии. При этом он не принесет провластному кандидату Бадре Гунбе дополнительных голосов. Более того, он способен вызвать обратный эффект и увеличить количество голосов за Адгура Ардзинбу, полагают эксперты. 

Мандариновый кризис

В декабре 2024 года, перед первым туром президентских выборов в Абхазии, возник кризис с экспортом мандаринов. Российская карантинная служба объявила о запрете на ввоз мандаринов из Абхазии, заявив, что в некоторых партиях был обнаружен тот же калифорнийский цветочный трипс 9. Хотя официального запрета на ввоз мандаринов из Абхазии в Россию не было, а позже иформация о наличии вредителя в мандаринах не подтвердилась, на границе возникли задержки, и часть продукции испортилась. В процессе разрешения кризиса активно участвовал Валерий Бганба, который как исполняющий обязанности президента Абхазии, лично вмешался в ситуацию и организовал переговоры с российскими властями 10 11.

Примечания

  1. https://t.me/aiasharaabh/8656
  2. И.о. президента и глава Минсельхоза обсудили ситуацию с вывозом мимозы // Апсныпресс, 25.02.2025.
  3. https://fsvps.gov.ru/news/16-vidov-karantinnyh-vrednyh-obektov-vyjavil-rosselhoznadzor-v-importnoj-produkcii-s-17-po-23-fevralja/
  4. https://t.me/DNAbkhazia/9629
  5. https://t.me/respublicaabh/11750
  6. https://t.me/respublicaabh/11809
  7. https://t.me/apsnypress/17304
  8. https://t.me/DNAbkhazia/9631
  9. Партия абхазских мандаринов не прошла карантин на границе с Россией // РИА “Новости”, 06.12.2024.
  10. Россельхознадзор опроверг данные о запрете на ввоз мандаринов из Абхазии // РИА “Новости”, 06.1272024.
  11. https://abh-n.ru/zapret-na-vyvoz-mimozy-ili-trips-ko-vtoromu-turu/
Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
00:19, 28 февраля 2025
Три бойца из Батайска убиты в военной операции
13:57, 27 февраля 2025
Владельцу заправки в Новом Хушете продлен срок домашнего ареста
13:48, 27 февраля 2025
Мазут обнаружен на трех участках побережья в Анапе
13:39, 27 февраля 2025
Военно-Грузинская дорога открыта с ограничениями
12:36, 27 февраля 2025
3
 Кадыров нашел два объяснения санкций против своей матери
04:09, 27 февраля 2025
Житель Калмыкии заподозрен в разжигании национальной вражды
Все события дня
Новости
Мимоза. Фото пресс-службы Сочинской таможни
16:49, 27 февраля 2025
Пользователей соцсетей возмутило бездействие властей Абхазии на фоне проблем с мимозой
Мимоза из Абхазии, кадр видео "Вести Сочи", https://rutube.ru/video/fc6bf137527db8211a68939586460969/
03:10, 27 февраля 2025
Аналитики объяснили мотивы запрета поставок мимозы из Абхазии в Россию
Абхазские предприниматели на границе в ожидании разрешения на вывоз мимозы. Скриншот фото из Telegram-канала "D News Абхазия" от 25.02.25, https://t.me/DNAbkhazia/9627.
20:15, 26 февраля 2025
Пользователи Telegram поспорили о связи запрета на вывоз мимозы из Абхазии с выборами
Граница Абхазии и России. Фото: http://emb-abkhazia.ru/
08:45, 26 февраля 2025
Власти Абхазии ужесточили контроль на границах
Мимоза. Фото: Нина Зотина, ЮГА.ру
16:43, 25 февраля 2025
Бганба усомнился в обоснованности запрета на ввоз мимозы в Россию
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
11:47, 21 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
66
Абхазская оппозиция (зря) требует, чтобы её не называли протурецкой и прозападной
Фото
09:09, 21 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
16
Переговоры Гунба - Ардзинба ничего не решат, если одна сторона не признает поражения
Фото
12:56, 20 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
42
Власти Грузии не планируют сидеть за одним столом с РФ в "таком режиме"
Все блоги
Справочник
Рамзан Кадыров с дочерьми. Скриншот сообщения со страницы Айшат Кадыровой в INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/CaMhkznoU3p/ Главное о кадровой политике Кадырова

Плакат участников марша памяти Бориса Немцова. Москва, 1 марта 2015 г. Фото Вячеслава Ферапошкина для «Кавказского узла» Чеченский след в убийстве Немцова

На вокзале. 1957 год Фрунзе. Жители села Юрт-Аух. Фото: Общественное достояние https://ru.wikipedia.org/ Главное об Аухе: чего требуют чеченцы от властей Дагестана

Блогеры
Фото
11:47, 21 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
66
Абхазская оппозиция (зря) требует, чтобы её не называли протурецкой и прозападной
Фото
09:09, 21 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
16
Переговоры Гунба - Ардзинба ничего не решат, если одна сторона не признает поражения
Фото
12:56, 20 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
42
Власти Грузии не планируют сидеть за одним столом с РФ в "таком режиме"
Фото
15:48, 18 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
37
Срыв второго тура выборов в Абхазии сыграет не в пользу оппозиции
Фото
08:48, 18 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
43
Ситуация в Абхазии накаляется. Власть vs оппозиция. Кремль выбор сделал
Аналитика
10:30, 7 февраля 2025
В январе 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
Темы дня
Мимоза. Фото пресс-службы Сочинской таможни
27 февраля 2025, 16:49
Пользователей соцсетей возмутило бездействие властей Абхазии на фоне проблем с мимозой

Водители заблокировали КПП "Псоу" из-за запрета на вывоз мимозы из Абхазии. 27 февраля 2025 г. Скриншот видео https://t.me/respublicaabh/11809
27 февраля 2025, 14:14
Водители заблокировали КПП "Псоу" из-за запрета на вывоз мимозы из Абхазии

Адам Делимханов. Фото: Duma.gov.ru
27 февраля 2025, 13:03
Делимханов повторил угрозы "евроичкерийцам"

Игбал Абилов. Фото: Ульвия Али https://www.meydan.tv/
27 февраля 2025, 12:07
Игбал Абилов оставлен под стражей

Встреча книжных клубов Нальчика и Владикавказа — новая традиция культурного обмена
Встреча книжных клубов Нальчика и Владикавказа — новая традиция культурного обмена
Дагестан: сельчане против нового генплана #shorts
Дагестан: сельчане против нового генплана #shorts
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Показать больше