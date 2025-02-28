Мимоза и выборы: что происходит на границе Абхазии с Россией

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Сезон продажи мимозы в 2025 году совпал с проведением второго тура президентских выборов в Абхазии. Мимоза с 24 февраля не пропускается через границу Карантинной службой России. Причиной названо обнаружение в растении калифорнийского цветочного трипса.

Запрет из России на ввоз мимозы

Экспортная партия мимозы (акации серебристой) с 24 февраля 2025 года не была пропущена из Абхазии в Россию Карантинной службой России. Мимозу не пропускают через границу уже несколько дней.

По информации Карантинной службы Абхазии, ограничения были введены со стороны России из-за обнаружения в мимозе калифорнийского цветочного трипса . Начальник отдела внешнего карантина Карантинной службы Абхазии Руслан Смыр пояснил, что в партии мимозы был найден калифорнийский цветочный трипс, который является новым для Абхазии видом вредителя. «Мы будем его изучать... Мы доложили руководству страны», — отметил Смыр .

Российская сторона прокомментировала ситуацию. В пресс-службе Россельхознадзора сообщили, что запрет на ввоз мимозы был введён в соответствии с карантинными требованиями, чтобы предотвратить распространение вредителей на территории России. «Калифорнийский цветочный трипс является опасным карантинным вредителем, способным нанести существенный ущерб сельскому хозяйству», – заявили в ведомстве . Российские эксперты подчеркнули, что было проведено лабораторное исследование мимозы, и в одной из партий был найден этот вредитель. В связи с этим была инициирована временная приостановка ввоза мимозы из Абхазии.

Мимоза как часть бизнеса

В Абхазии выращивание мимозы — это важная часть местного бизнеса. Сезон сбора мимозы начинается в феврале и продолжается до конца марта. К 8 марта в Россию отправляют большие партии, их перевозят производители и продавцы как малыми партиями в легковых автомобилях, так и фурами.

Производителями мимозы в Абхазии являются небольшие семейные фермерские хозяйства и кооперативы, расположенные в восточной части республики, в частности в районах Гудауты, Сухума и Очамчиры.

Митинг предпринимателей

25 февраля 2025 года абхазские предприниматели устроили митинг на границе с Россией, требуя решения проблемы с экспортом мимозы. Они заявили, что не были предупреждены о запрете на ввоз цветов, при этом они вложили собственные средства в покупку растений. В их обращениях звучат требования помощи в сложившейся ситуации от властей .

Людям, которые уже несколько дней стояли в холоде с товаром на руках, заявили на российской границе: “Разбирайтесь со своими” .

27 февраля 2025 года грузовые машины с мимозой, которые уже более пяти дней находились на границе, перегородили въезд в Россию с абхазской стороны КПП "Псоу". Водители требуют решить ситуацию с вывозом мимозы незамедлительно .

Реакция властей

Глава Минсельхоза Абхазии Беслан Джопуа сообщил, что информация о калифорнийском трипсе поступила от российской карантинной службы еще 22 февраля, но после проверок, проведённых абхазскими специалистами, вредитель не был обнаружен в мимозе.

По словам Джопуа, партии мимозы, оформленные до 22 февраля, смогут пройти через границу после дополнительных лабораторных анализов. Он добавил, что Министерство сельского хозяйства Абхазии установило контакт с коллегами из Россельхознадзора .

25 февраля 2025 года и.о. президента Абхазии Валерий Бганба сообщил, что дал поручения по поводу мимозы своим сотрудникам. «Министр сельского хозяйства связывался с российскими коллегами, которые пообещали ускорить решение вопроса. Карантинная инспекция продолжает работу, а министр иностранных дел Абхазии — с послом России в Абхазии», — сказал Бганба .

Он выразил сомнения в обоснованности информации о вредителе. «То, на что ссылаются… понятно, что зимой вредитель не может выжить. Это напоминает ситуацию с мандаринами в начале сезона, когда также ссылались на трипс, который может жить только в теплицах. У нас мандарины и мимоза не выращиваются в теплицах», — отметил Валерий Бганба.

Мимоза и выборы

Некоторые пользователи Telegram высказали мнение, что запрет на вывоз мимозы может быть использован кандидатами в президентских выборах для увеличения числа голосов во втором туре. Оппоненты же утверждают, что ответственность за кризис на границе лежит сугубо на нынешних властях. При этом некоторые пользователи Telegram выразили мнение, что кандидат в президенты Адгур Ардзинба не предпринял реальных шагов для помощи предпринимателям, застрявшим на границе из-за запрета на вывоз мимозы.

По мнению аналитиков, опрошенных “Кавказским узлом”, запрет поставок мимозы из Абхазии политически мотивирован и связан со вторым туром президентских выборов в Абхазии. При этом он не принесет провластному кандидату Бадре Гунбе дополнительных голосов. Более того, он способен вызвать обратный эффект и увеличить количество голосов за Адгура Ардзинбу, полагают эксперты.

Мандариновый кризис

В декабре 2024 года, перед первым туром президентских выборов в Абхазии, возник кризис с экспортом мандаринов. Российская карантинная служба объявила о запрете на ввоз мандаринов из Абхазии, заявив, что в некоторых партиях был обнаружен тот же калифорнийский цветочный трипс . Хотя официального запрета на ввоз мандаринов из Абхазии в Россию не было, а позже иформация о наличии вредителя в мандаринах не подтвердилась, на границе возникли задержки, и часть продукции испортилась. В процессе разрешения кризиса активно участвовал Валерий Бганба, который как исполняющий обязанности президента Абхазии, лично вмешался в ситуацию и организовал переговоры с российскими властями .

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