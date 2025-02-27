Водители заблокировали КПП "Псоу" из-за запрета на вывоз мимозы из Абхазии

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Движение в сторону России на КПП "Псоу" заблокировано водителями грузовых автомобилей, которые несколько дней ожидают разрешения на провоз мимозы. Они требуют немедленно пропустить машины.

Как писал "Кавказский узел", запрет на ввоз мимозы в Россию появился на фоне приближающегося второго тура президентских выборов в Абхазии. В российской лаборатории в мимозе нашли вредителя, но абхазская лаборатория не подтверждает эти данные, заявил глава Минсельхоза Абхазии. И.о. президента Абхазии Валерий Бганба усомнился, что запрет на ввоз мимозы в Россию обоснован. Запрет на вывоз мимозы из Абхазии может быть использован кандидатами во втором туре президентских выборов, предположили пользователи Telegram. Запрет поставок в Россию мимозы из Абхазии, в котором многие усматривают политические мотивы, не принесет провластному кандидату Бадре Гунбе дополнительных голосов и даже способен вызвать обратный эффект, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. После нескольких дней затора на пункте пропуска предприниматели, которые не смогли доставить цветы в РФ, устроили митинг на границе. Как следует из видео, снятого на границе пользователем David Zhvania, на границе скопилось несколько фур и "Газелей" с мимозой. По его словам, на пропускном пункте "Псоу" насчитывается как минимум семь фур и около 15 "Газелей", которые ждут разрешения на вывоз мимозы.

Грузовые машины с мимозой, которые уже более пяти дней остаются на границе, перегородили въезд в Россию с абхазской стороны КПП "Псоу". Они требуют решить ситуацию с вывозом мимозы незамедлительно. Водители сообщают, что товар начал портиться, сообщил сегодня Telegram-канал "Республика".

Почему были назначены досрочные выборы президента Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Досрочные выборы президента Абхазии". Материалы об этих выборах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Абхазии".

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