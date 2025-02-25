Бганба усомнился в обоснованности запрета на ввоз мимозы в Россию

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В российской лаборатории в мимозе нашли вредителя, но абхазская лаборатория не подтверждает эти данные, заявил глава Минсельхоза Абхазии. И.о. президента Абхазии усомнился, что запрет на ввоз мимозы в Россию обоснован.

Как писал "Кавказский узел", после нескольких дней затора на пункте пропуска предприниматели, которые не смогли доставить цветы в РФ, устроили митинг на границе. Запрет на ввоз мимозы в Россию появился на фоне приближающегося второго тура президентских выборов в Абхазии.

Глава Минсельхоза Абхазии Беслан Джопуа сообщил, что Минсельхоз вплотную занимается этой проблемой.

"Проблема касается в основном экспорта мимозы. Три дня назад появилась информация российской карантинной службы о том, что в партии мимозы обнаружен калифорнийский цветочный трипс. Наша карантинная инспекция имеет свою лабораторию, где систематически проверяют вывозимую сельхозпродукцию. Тем не менее, получив эту информацию, была произведена проверка всех имеющихся образцов на границе, и вообще на территории Абхазии. По нашим данным, трипс не обнаружен", – сказал Джопуа.

Он сообщил, что представители Минсельхоза связались с коллегами из Минсельхоза и Россельхознадзора. Как выяснилось, с 22 февраля введен запрет на ввоз мимозы. Те партии, которые были оформлены до 22 февраля, пропустят через границу после лабораторных анализов, сообщило сегодня "Апсныпресс".

Исполняющий обязанности президента Валерий Бганба сообщил, что дал поручения своим сотрудникам. "Министр сельского хозяйства связывался со своими российскими коллегами, которые обещали разобраться и ускорить решение вопроса. Карантинная инспекция занималась этими вопросами, министр иностранных дел связывался с послом России в Абхазии», – говорит Валерий Бганба.

Он выразил сомнения, что ссылки на вредителя обоснованны. «То на что ссылаются… понятно, что зимой не может жить. Это как с мандаринами в начале сезона была создана такая же ситуация и снова ссылались на трипс, который может жить зимой, только в тепличных условиях. У нас мандарины и мимозу не выращивают в теплицах", – говорит Валерий Бганба.

Он надеется, что это временная проблема, «мы занимаемся ее разрешением, ведем переговоры с соответствующими службами Российской Федерации и они нам обещали, что в течение дня решат все эти вопросы. Вот ждем, что сегодня-завтра, что эти вопросы будут сняты", - процитировал его слова "Нужная газета".

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