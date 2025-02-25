Абхазские предприниматели столкнулись с запретом на ввоз мимозы в Россию

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После нескольких дней затора на пункте пропуска предприниматели, которые не смогли доставить цветы в РФ, устроили митинг на границе.

На абхазо-российской границе собираются люди, которые уже несколько дней стоят на границе с мимозой.

Неожиданно российская сторона запретила ввоз мимозы, сообщил вечером 24 февраля телеграм-канал АИАШАРА, насчитывающий 15,5 тысяч подписчиков.

"Ни один килограмм мимозы не пропускают на сегодняшний день... мы находимся здесь третий-четвертый день и просим наши власти, чтобы этот вопрос как-то решили", - говорит один из предпринимателей на видео, опубликованном телеграм-каналом. "Разбирайтесь со своими, - так на российской стороне сказали", - добавляет женщина -предприниматель.

"Мимоза не мандарины, она портится каждый час и мы уже несем убытки", - говорит еще один предприниматель.

Расправа с малым бизнесом продолжается, охарактеризовал происходящее телеграм-канал D News Абхазия, насчитывающий 18,7 тысяч подписчиков. По информации канала, сегодня, 25 февраля на границе предприниматели устроили митинг, участники которого потребовали решить проблему с вывозом мимозы.

По информации Карантинной службы Абхазии, о причинах запрета им стало известно только 24 февраля.Ограничения были введены со стороны РФ из-за обнаруженного в цветах вредителя, в мимозе был обнаружен калифорнийский цветочный трипс.

24 февраля в Карантинную службу РА пришло письмо из российской службы, сообщил начальник отела внешнего карантина Карантинной службы Абхазии Руслан Смыр. «Для нас это новый вид, мы будем его изучать... Мы доложили руководству страны», – сказал Руслан Смыр, чьи слова приводит издание Апсныпресс.

Отметим, что сообщение о проблемах со ввозом цветов из Абхазии появилось на фоне проходящей в стране кампании по выборам президента.

В 2024 году власти России приостановили выплаты абхазским бюджетникам, поскольку власти Абхазии не исполняли договоренности, в том числе об инвестициях и законопроекте об апартаментах. В октябре министр экономики Абхазии подписал соглашение об инвестиционных проектах с Россией. 11 ноября в Абхазии из-за этого начались акции протеста, в результате президент Аслан Бжания ушел в отставку. Подробности собраны "Кавказским узлом" в справке "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией".

Почему были назначены досрочные выборы президента Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Досрочные выборы президента Абхазии". Материалы об этих выборах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Абхазии".

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