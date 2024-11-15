Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией

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В октябре 2024 года Абхазия подписала соглашение об инвестиционных проектах с Россией. Само соглашение и процесс его подписания вызвали массовые протесты с требованием отставки Аслана Бжания. Законопроект о ратификации соглашения был отозван из парламента президентом Абхазии 15 ноября.

Неожиданное подписание

7 октября 2024 года в парламенте Абхазии обсуждалось «Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Абхазия об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Республики Абхазия». Само обсуждение проходило в закрытом для журналистов режиме. Многие депутаты высказались против документа, опасаясь, что крупные льготы для российских инвесторов нанесут вред местному бизнесу. По окончании обсуждения в парламенте депутат Эрик Рштуни сообщил, что вопрос о соглашении уже прорабатывали в парламенте, и было предложено более 20 правок, которые депутаты передали в министерство экономики и другие инстанции, но они так и не были учтены. Секретность обсуждения в парламенте важных вопросов усиливает беспокойство жителей Абхазии, отмечали активисты.

О законодательном конфликте Абхазии и России рассказывается в справке “Кавказского узла”.

В этот день около здания парламента в Сухуме собралось несколько десятков местных жителей, ожидающих результатов обсуждения, территория парламента была оцеплена силовиками. Аналитики, опрошенные “Кавказским узлом”, отметили, что за продавливанием соглашения стоят российские бизнес-элиты, пытающиеся заработать на туристическом потоке в Абхазию на фоне введенных в отношении России санкций.

Соглашение было направлено на согласование в профильные ведомства, на 10 октября 2024 года в парламенте Абхазии было запланировано продолжение обсуждения документа. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики усомнились в том, что власти учтут доводы оппозиции.

30 октября, неожиданно для общественности, Минэкономики Абхазии на своем сайте сообщило о подписании правительством республики и правительством России инвестиционного соглашения .

Соглашение об инвестициях должно было вторично обсуждаться в парламенте Абхазии, подписав его в обход вторичного обсуждения, власти республики грубо нарушили парламентский регламент, отметили эксперты.

Массовый протест

5 ноября 2024 года абхазские оппозиционеры объявили о создании "Штаба по противодействию ратификации инвестиционного соглашения". Противники инвестиционного соглашения заявлили, что льготный налоговый режим для российских инвесторов с доступами к значительным кредитам разорит местных предпринимателей: не имея ни налоговых льгот, ни доступа к кредитам, они не смогут конкурировать с инвесторами.

"Из нашей страны хотят сделать Кущевку, вот цена данного соглашения", - заявила бывший депутат парламента Натали Смыр на собрании 5 ноября, которое транслировал YouTube-канал "Апсны Хабар" .

Другой повод

За день до начала протестов против соглашения, 4 ноября, объединенный совет ветеранов Абхазии провел митинг с требованием отставки главы МВД Дмитрия Дбара. Протест был анонсирован на фоне решения президента Абхазии о восстановлении силовика в должности. Акция собрала более тысячи человек. Президент Абхазии Аслан Бжания отказался выполнить их требования, и тогда участники митинга анонсировали всенародный сход за отставку самого Бжании. Всенародный сход, который планируют провести ветераны и оппозиция, невозможен из-за раскола в обществе, заявила политолог Нателла Акаба. Организаторы схода подогревают конфликт, который не имеет общественного значения, указал абхазский активист Астамур Какалия.

Задержание активистов

11 ноября 2024 года во Дворце культуры Гудауты состоялось собрание общественности с участием депутатов Народного собрания Республики Абхазия, депутатов Гудаутского районного собрания, представителей всех сел района. Участники собрания приняли резолюцию, в котором призвали парламентариев не ратифицировать соглашение об инвестпроектах.

После завершения собрания на въезде в Сухум были задержаны Омар Смыр, Гарри Кокая, Алмасхан Ардзинба, Рамаз Джопуа и Аслан Гварамия, их доставили в Службу госбезопасности.

Жители Абхазии стали собираться у здания Службы госбезопасности. После требований отпустить задержанных произошли стычки местных жителей с силовиками. Протестующие перекрыли Гумистинский, Нижний Гумистинский и Кодорский мосты на въездах в Сухум, требуя освободить задержанных противников инвестиционного соглашения с Россией.

Участники протестов призвали жителей Абхазии присоединиться к ним на площади Свободы и Гумистинском мосту, указав, что власти расправляются с политической оппозицией путем жестких необоснованных задержаний. Они заявили, что будут продолжать акцию, пока не будут освобождены все задержанные .

К вечеру 11 ноября на улицах Сухума, в частности у администрации президента Абхазии, появилась военная техника. К утру 12 ноября все правительственные здания в столице Абхазии были взяты в оцепление военными, больше всего сил было стянуто к парламенту страны. Во дворе МВД очевидцы заметили как минимум две бронемашины.

Кодорский мост протестующие утром разблокировали после переговоров с представителями властей.

12 ноября президент Абхазии Аслан Бжания провел заседание Совбеза по поводу задержания пятерых активистов. На нем было заявлено, что задержанные обматерили депутата и попытались его побить. Фамилию депутата власти не назвали, но собравшиеся были названы "сторонниками оппозиции".

Также Бжания выступил с обращением к гражданам, он призвал население не поддаваться на провокации .

Telegram-каналы опубликовали видео инцидента, после которого были задержаны пять человек, а также запись момента задержания участников потасовки.

По мнению опрошенных “Кавказским узлом” экспертов, задержание оппозиционеров в Абхазии стало реакцией на призыв Аслана Бжании активнее бороться с политическим экстремизмом. Видео задержания должно было стать предупреждением оппозиции, но привело к массовым протестам.

Днем 12 ноября все пять задержанных 11 ноября представителей оппозиции вышли на свободу. После этого протестующие разблокировали движение по Гумистинскому мосту.

По мнению политологов, опрошенных “Кавказским узлом”, протесты спровоцировало жесткое задержание пятерых активистов, но в целом они вызваны накопившимся недовольством действиями властей. При этом протесты выгодны оппозиции с учетом грядущих выборов президента.

Подготовка к голосованию

13 ноября в Сухуме состоялась встреча парламентариев и активистов по вопросу инвестсоглашения с Россией. На ней парламентарии Эрик Рштуни, Кан Кварчия, Демур Гогия и Наур Нармания заявили, что на сессии парламента будут голосовать против утверждения соглашения. Также отказался голосовать за утверждение инвестиционного соглашения депутат Дмитрий Маршания. "Люди, которые будут вкладывать миллиарды, будут освобождены от налогов. Это соглашение не в интересах абхазского народа", - заявил на встрече активист Саид Бутба. Он также призвал депутатов не только самим проголосовать против ратификации соглашения, но и обратиться к своим коллегам, чтобы они не принимали этот документ.

Противники инвестиционного соглашения с Абхазией призвали жителей республики выйти на акцию протеста к зданию парламента в Сухуме утром 15 ноября. Призывы были размещены, в частности, в телеграм-каналах "Нужной газеты" и "Аиашара". "Решается судьба абхазского народа!" - говорится в публикациях. К протестам призвал и ветеран Астамур Хашба .

Вечером 14 ноября около 20 депутатов были на совещании в администрации президента Абхазии. Сторонники, которым не удавалось связаться с парламентариями, предположили, что там на них оказывают давление . К парламенту была стянута спецтехника силовиков. Полицейские и сотрудники МЧС получили приказ присутствовать в гражданской одежде на митинге оппозиции перед парламентом в день ратификации инвестсоглашения с Россией.

Захват парламента

15 ноября 2024 года десятки людей собрались у парламента, требуя снять с повестки соглашение с Россией об инвестициях, передал с места событий телеграм-канал RusNews. Журналистов независимых СМИ в здание не пустили.

Сессия парламента Абхазии, на которой планировалось обсуждение вопроса о ратификации инвестиционного соглашения с Россией, не состоялась. На сессию пришел 21 депутат, за повестку дня проголосовали лишь 12 из них. По словам депутата Эрика Рштуни, этого числа оказалось недостаточно для работы сессии .

Участники протестов ворвались на площадь у парламента Абхазии, которая была огорожена забором. Возникли потасовки между силовиками и протестующими, которые требовали от депутатов провести сессию парламент и проголосовать против ратификации инвестсоглашения .

Во двор парламента въехала машина спецтехники. По данным Telegram-канала "Республика" участники протестов закидали силовиков яйцами. По сообщениям ТАСС, протестующие использовали камни и палки, бросая их в силовиков .

Для разгона протестов у парламента Абхазии силовики распылили газ и использовали дымовые шашки. Позже повились сообщения о выстрелах. Протестующие снесли забор у здания парламента Абхазии, окружили здания парламента и администрации президента Абхазии .

Участники протестов сломали решетки на здании парламента Абхазии и проникли внутрь, силовики не препятствовали им . В Telegram-канал "Республика" опубликовано видео, как десятки людей идут по коридорам и лестницам парламента .

На переговоры вышли глава Службы госбезопасности Абхазии и министр внутренних дел. "Бжания с охраной покинул администрацию", - проинформировала "Нужная газета".

Представители оппозиции Абхазии выдвинули требование об отставке президента Аслана Бжании.

На акции протестующие скандировали "Отставка!" и "Россия!". "Этот президент говорил, мы антироссийские. Народ доказал, что нет в Абхазии анти-российских настроений", - заявил председатель партии "Форум народного единства Абхазии" Аслан Барциц.

Представители оппозиции выпустили заявление, в котором подчеркнули, что "действия митингующих не направлены против российско-абхазских отношений". "Напротив, мы, как оппозиция, всегда подчеркивали важность братских и стратегических связей между нашими странами” . Митингующие собрались у здания парламента “не для того, чтобы выступать против наших союзников, а чтобы защитить национальные интересы Абхазии, ее природные ресурсы и богатства, которые Бжания пытался узурпировать ради личной выгоды.", - указано в заявлении представителей 11 общественных и политических организаций .

Итог протестов

Президент Абхазии Аслан Бжания на фоне продолжающихся протестов принял решение отозвать законопроект о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. “Такое решение принято с целью стабилизации обстановки в республике", - говорится в сообщении пресс-службы президента.

В ходе столкновений с силовиками на акции у парламента Абхазии, по данным на вечер 15 ноября 2024 года, пострадали восемь человек, из них один был госпитализирован.

Примечания