Силовики стянули спецтехнику на площадь в Сухуме перед сессией парламента

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К зданию парламента Абхазии с вечера 14 ноября стянута спецтехника, а полицейские и сотрудники МЧС получили приказ присутствовать в гражданской одежде на митинге оппозиции перед парламентом в день ратификации инвестсоглашения с Россией.

Как писал "Кавказский узел", силовики в Сухуме 11 ноября задержали пятерых активистов, противников инвестиционного соглашения с Россией. После требований отпустить задержанных произошли стычки местных жителей с силовиками у Службы госбезопасности. Жители Сухума перекрыли мосты на въездах в город, требуя освободить задержанных. Генпрокурор Абхазии Адгур Агрба объяснил задержание Омара Смыра, Гарри Кокаи, Алмасхана Ардзинбы, Рамаза Джопуи и Аслана Гварамии противоправными действиями против депутата парламента. Позже власти пообещали отпустить всех задержанных в обмен на разблокировку мостов. Движение было открыто вечером 12 ноября после того, как противники инвестсоглашения вышли на свободу. На встрече депутатов и активистов 13 ноября пятеро парламентариев из 24 подтвердили, что будут голосовать против ратификации инвестиционного соглашения с Россией.

Протесты спровоцировало жесткое задержание пятерых активистов, но в целом они вызваны накопившимся недовольством действиями властей. При этом протесты выгодны оппозиции с учетом грядущих выборов президента. Задержание оппозиционеров в Абхазии стало реакцией на призыв Аслана Бжании активнее бороться с политическим экстремизмом. Видео задержания должно было стать предупреждением оппозиции, но привело к массовым протестам. Материалы о протестах в Абхазии "Кавказский узел" публикует на странице "Кризис в Абхазии".

Противники инвестиционного соглашения с Абхазией призвали жителей республики прийти на акцию протеста к зданию парламента в Сухуме утром 15 ноября. Сессия парламента, на которой планируется ратификация документа, запланирована на 11.00, при этом оппозиционеры призвали своих сторонников “прийти заранее”, следует из сообщений телеграм-канала “Апсны Хабар”.

Источники канала утверждают, что сотрудники МВД и МЧС получили приказ присутствовать во дворе парламента и на запланированном митинге в гражданской одежде.

С вечера 14 ноября к зданию парламента и зданию администрации президента был стянут транспорт силовиков. Полицейские автомобили и автобусы выставлены плотным рядом по периметру вокруг здания парламента, следует из фото и видео в телеграм-канале “Нужной газеты”.

Около 20 депутатов вечером были на совещании в администрации президента Абхазии. Сторонники, которым не удавалось связаться с парламентариями, предположили, что там на них оказывают давление. По информации источников, провластных депутатов лишили связи и поселили на ночь в номера “Президент-отеля”. “Чтобы за ночь общественность не склонила их голосовать против ратификации”, - утверждает телеграм-канал “Республика”.

В гостинице “Интер-Сухум” в то же время собрали “сторонников власти”, живущих за пределами столицы. “С утра у здания парламента они будут пытаться отстоять инвестиционное соглашение. Гостиница забронирована администрацией президента”, - написал телеграм-канал D News Абхазия, сославшись на источник в администрации Бжания.

"Кавказский узел" писал, что 7 октября в парламенте Абхазии на обсуждении соглашения с Россией об инвестициях многие депутаты высказались против одобрения документа. После этого он был направлен на согласование в профильные ведомства. 11 октября опрошенные "Кавказским узлом" аналитики усомнились в том, что власти учтут доводы оппозиции. Власти Абхазии подписали соглашение об инвестициях с Россией, хотя оно должно было пройти второе обсуждение в парламенте, и тем самым проигнорировали закон, а также принизили роль законодательного органа, подчеркнули они.

30 октября неожиданно для общественности Абхазии министр экономики республики подписал соглашение об инвестициях, отметил телеграм-канал "Республика". Минэкономики Абхазии на своем сайте 30 октября сообщило о подписании правительством республики и правительством России инвестиционного соглашения.

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