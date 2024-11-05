Абхазские аналитики раскритиковали власти за соглашение об инвестициях

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Власти Абхазии подписали соглашение об инвестициях с Россией, хотя оно должно было пройти второе обсуждение в парламенте, и тем самым проигнорировали закон, а также принизили роль законодательного органа.

Как информировал "Кавказский узел", 7 октября в парламенте Абхазии на обсуждении соглашения с Россией об инвестициях многие депутаты высказались против одобрения документа. После этого он был направлен на согласование в профильные ведомства. 11 октября опрошенные "Кавказским узлом" аналитики усомнились в том, что власти учтут доводы оппозиции.

30 октября, неожиданно для общественности Абхазии, министр экономики республики подписал соглашение об инвестициях, отметил телеграм-канал "Республика". Минэкономики Абхазии на своем сайте 30 октября сообщило о подписании правительством республики и правительством России инвестиционного соглашения.

Соглашение об инвестициях должно было вторично обсуждаться в парламенте Абхазии. Подписав его в обход вторичного обсуждения, власти республики тем самым грубо нарушили парламентский регламент, отметила председатель фонда "Амтаа" Наталия Смыр.

"Есть регламент, согласно которому все международные соглашения должны быть одобрены парламентом перед подписанием. И впервые он был нарушен. Председатель комитета, где должно было обсуждаться соглашение, Алхас Барциц, единолично отправил письмо от имени комитета в Кабинет министров о том, что парламент якобы дает добро на подписание соглашения. За всю историю нашего государства такого себе не позволял ни один парламентарий. И такое впечатление, что человек не знал не только Конституцию, но и регламент, который должен знать каждый депутат", – сказала Смыр корреспонденту "Кавказского узла".

Соглашение об инвестициях не стали во второй раз обсуждать в парламенте, поскольку парламент не играет значительной роли в системе власти Абхазии, указала политолог Нателла Акаба. "Я в свое время разработала поправки к Конституции, повышавшие роль парламента, но они, к сожалению, не были приняты", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Формально властям Абхазии на текущей стадии не требовалось одобрение парламента, отметил юрист НПО "Центр гуманитарных программ" Саид Гезердава.

"На самом деле процедуры согласования нет, а есть процедура своего рода информирования. Каждый субъект, который вовлечен в подписание этого или нового международного договора соответствующего уровня, будь то президент или кабинет министров, или министерство иностранных дел – они обеспечивают предоставление Народному собранию проект международного договора. Ну, конечно, здесь парламент может выразить какую-то свою позицию, но никаких санкций, никакой существенной роли в этой процедуре парламент не играет", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Гезердава также указал, что депутат Алхас Барциц отправил письмо от имени парламента как подтверждение того, что парламент был проинформирован, и не возражает против соглашения.

"Но даже эти действия не несут такую серьезную юридическую нагрузку, потому что если посмотреть статью закона, то никаких санкций за невыполнение этой обязанности ни президент, ни кабинет министров, ни другие субъекты не несут. Норма об этом очень общая и неконкретная, непонятно, какие из неё вытекают конкретные обязательства, или права, полномочия парламента и так далее. Поэтому здесь я не вижу нарушения, которое могло бы повлиять на действительность соглашения", – сказал аналитик.

Все возникающие вопросы должны решаться не на этапе подписания, а на этапе обсуждения – любой проект международного договора, который существенно влияет на важные сферы, продолжил он.

"В данном случае, если речь идет об инвестиционном соглашении, которое очень серьезное влияет на экономику, то оно должно публично обсуждаться. Парламент как бы инициировал некие обсуждения, и закрытые, и открытые, но скорее, это тоже вот исключительно формальные какие-то ритуальные действия, не имеющие отношения к реальному обсуждению, потому что последние обсуждения с представителями оппозиции были закрытыми", – заметил Гезердава.

По его мнению, необходимо, чтобы такие обсуждения были публичными, поскольку общество тоже оказывает определенное влияние на парламент, с тем, чтобы тот выразил превалирующую в обществе позицию по отношению к этому договору.

"Это, наверное, единственный такой механизм, оказание давления на парламент с тем, чтобы он не ратифицировал соглашение, поскольку ратификация, как и в случае соглашения по пицундской госдаче, как раз введёт данный договор в действие. К сожалению, за исключением того, что в случае, если будет обнаружено, что международный договор противоречит Конституции или конституционному закону, то он не подлежит применению. За исключениями этого серьёзных каких-то защитных мер, к сожалению, законы о международных договорах не предусматривают", – заключил Гезердава.

До внесения в соглашение об инвестициях предложенных оппозицией поправок дело не дошло и соглашение было подписано без них, отметил лидер ветеранской организации "Аруаа" Темур Гулия.

"Сейчас лидер оппозиции Адгур Ардзинба в преддверии президентских выборов 2025 года рекомендовал [нынешнему президенту Аслану] Бжании баллотироваться на второй срок, взяв и публично озвучив это соглашение и другие антинародные инициативы как свою программу. И пусть люди в Абхазии выбирают – они за такую программу или нет. Мне кажется, это вполне логично", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Относительно последствий подписания соглашения Гулия заметил, что в случае его реализации малый и средний бизнес в Абхазии просто исчезнет – его сметут крупные компании, которые придут из России, заявил он.

"Пострадают и лишаться работы владельцы и персонал небольших гостиниц, строители и экскурсоводы, организаторы трансферов и джипинга. В итоге пострадает вся страна, поскольку туристическая отрасль крайне важна для экономики Абхазии. Поэтому мы требуем остановить процедуру введения этого соглашения в действие", – заключил Темур Гулия.

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