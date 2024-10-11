Аналитики оценили перспективы поправок в соглашение Абхазии и России об инвестициях

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В парламенте Абхазии планируется продолжить обсуждение соглашения с Россией об инвестициях, и многие депутаты выступают против крупных льгот для российских инвесторов, однако маловероятно, что доводы оппозиции будут учтены, указали аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 7 октября в парламенте Абхазии на обсуждении соглашения с Россией об инвестициях многие депутаты высказались против одобрения документа.

На фоне обсуждения депутатами соглашения с Россией об инвестициях около здания парламента собрались несколько десятков местных жителей, ожидающих результатов встречи. Территория парламента была оцеплена силовиками, а обсуждение проходило в закрытом для журналистов режиме.

Обсуждение соглашения об инвестициях планируется продолжить в парламенте в ближайшие дни, рассказал 10 октября «Кавказскому узлу» лидер ветеранской организации «Аруаа» Темур Гулия. «О том, что текст согласован, говорить рано – для этого должна быть проведена соответствующая работа с участием представителей власти и оппозиционных сил», - пояснил он.

Гулия также отметил, что депутаты, вероятнее всего, будут выступать против допуска в Абхазию крупных российских банков на льготных условиях и против больших налоговых льгот, предоставляемых инвесторам. «В противном случае Абхазия рискует потерять весь бизнес-сектор», - отметил он, подчеркнув, что для принятия соглашения понадобится простое большинство депутатов.

Если Сухум ратифицирует документ, то последствия соглашения нанесут серьезный урон абхазскому бизнесу. Соглашение выгодно российским бизнес-элитам, которые пытаются заработать на турпотоке в Абхазию на фоне введенных в отношении России санкций, полагают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Помимо налоговых льгот, поправки депутатов могут касаться еще двух болезненных для оппозиции тем – выделения больших по абхазским масштабам земельных участков под строительство и возможности приезда в Абхазию зарубежных рабочих, указал на условиях анонимности эксперт, много лет занимающийся изучением Абхазии.

"Абхазы очень болезненно относятся к выделению земли, тем более еще без уплаты земельного налога, поскольку речь пойдет об участках в десятки гектаров, что для Абхазии много. С другой стороны, появление подобной нормы вполне понятно как страховка от внезапного налогообложения. К примеру в 2010 году был проект создания в Гагре марины для яхт. Проект в итоге зарубил тогдашний вице-президент, а ныне премьер-министр Анкваб. А потом к российским бизнесменам, владельцам фирмы, которая это строила и не построила, пришли абхазские налоговики и потребовали заплатить огромную сумму земельного налога. Второе, что сильно раздражает абхазов – это налоговые льготы для инвесторов на восемь лет, при том, что для местного бизнеса никаких льгот нет. И наконец, третье – страхи по поводу завоза рабочих для строительства. Но это неизбежно, поскольку в Абхазии просто нет специалистов для участия в подобных проектах", - рассказал он.

Однако эксперт выразил сомнение в том, что поправки, предложенные оппозицией, будут приняты. «В 2023 году соглашение было утверждено в России, и я не думаю, что российские чиновники готовы снять что-то из согласованного. Поскольку соглашение должно быть принято до конца этого года, то на переговоры времени уже нет, и я полагаю, что оно будет принято в первоначальном варианте», - сказал он.

Он также выразил сомнение в том, что оппозиция развернет массовые протесты. «Сейчас у них просто нет тех ресурсов, которые были десять лет назад. Да и населению этот вопрос, по крайней мере пока, малоинтересен», - сказал эксперт.

Поскольку оппозиция настроена на проведение во власть своего кандидата с помощью президентских выборов, она не будет «раскачивать лодку» из-за соглашения о защите инвестиций, если поправки оппозиции не будут учтены, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель международного проекта «Кавказ – наш общий дом», политолог Давид Дасания.

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