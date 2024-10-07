Абхазских активистов возмутила закрытость обсуждения соглашения об инвестициях

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На встрече в парламенте Абхазии, которая была посвящена соглашению с Россией об инвестициях, многие из депутатов высказались против одобрения документа, заявил один из парламентариев. Секретность обсуждения в парламенте важных вопросов усиливает беспокойство жителей Абхазии, уверены активисты.

Как писал "Кавказский узел", сегодня около здания парламента в Сухуме собрались несколько десятков местных жителей, ожидающих результатов обсуждения депутатами соглашения с Россией об инвестициях. Территория парламента была оцеплена силовиками, а обсуждение проходило в закрытом для журналистов режиме.

На сегодня в парламенте Абхазии было намечено обсуждения соглашения с Россией об инвестициях. Если Сухум ратифицирует документ, то это нанесет серьезный урон абхазскому бизнесу. За продавливанием соглашения стоят российские бизнес-элиты, пытающиеся заработать на туристическом потоке в Абхазию на фоне введенных в отношении России санкций, полагают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Лидер "Комитета по защите суверенитета Абхазии" Леван Микаа напомнил об обращении к депутатскому корпусу с требованием обсудить инвестиционное соглашение в открытом формате, с участием общественных организаций. Однако это обращение осталось без ответа.

Он отметил, что не было даже известно в каком именно формате будет обсуждаться соглашение с Россией об инвестициях. "Непонятно, что за привычка у Парламента делать секрет из вопроса общенационального характера", - заявил он на видео, которое опубликовал сегодня Telegram-канал "Аиашара".

"Мы видим по реакции людей, что они недовольны происходящим, недовольны соглашением, которое затронет все слои жизнедеятельности", - отметил Микаа, добавив, что закрытость парламента только усугубляет ситуацию.

По окончании обсуждения в парламенте к собравшимся у здания вышел депутат Эрик Рштуни. По его словам, президент Абхазии Аслан Бжания рассказал в ходе встречи о выгодах, которые получит Абхазия от соглашения. Рштуни отметил, что у депутатов возникло много вопросов, и в ходе обсуждения ни к какому конкретному решению прийти не удалось, сообщил сегодня Telegram-канал "Республика".

Рштуни подчеркнул, что этот вопрос уже прорабатывали в парламенте, и было предложено более 20 правок, которые депутаты передали в Министерство экономики и другие инстанции, но они так и не были учтены. По его словам, решение по соглашению не принято, и большинство депутатов выступают против его одобрения.

Комитет по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками и Комитет по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам провели рабочую встречу с представителями исполнительной власти, в которой также приняли участие депутаты и президент, отчитался сегодня в своем Telegram-канале парламент Абхазии.

В сообщении указано, что участники встречи "подробно обсудили содержание проекта соглашения, а также поправки, ранее представленные депутатами". "Депутаты парламента выразили понимание, что не все предложенные ими поправки могут быть отражены в окончательном варианте соглашения, но они считают, что есть принципиальные позиции, которые должны быть учтены в переговорном процессе по данному соглашению до его подписания", - говорится в сообщении парламента.

Депутат парламента Кан Кварчия рассказал, что президент Аслан Бжания, покидая встречу с депутатами, приказал им работать над этим вопросом. Кварчия напомнил, что "парламент - независимая ветвь власти", следует из видео, опубликованного сегодня в Telegram-канале "Аидгылара News".

Напомним, 4 октября опрошенные "Кавказским узлом" аналитики отметили, что соглашение о признании решений арбитражных судов, а также закон об апартаментах и готовящееся соглашение о защите инвесторов более выгодны России, чем Абхазии, при этом вызывает вопросы соответствие этих документов Конституции республики.

25 сентября парламент Абхазии ратифицировал соглашение между Абхазией и Россией "О признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам", обязывающее Абхазию исполнять решения российских судов. Парламентарии не должны принимать законы, которые вызывают раскол в обществе и способствуют размыванию абхазского этноса, заявили участники Совета старейшин.

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