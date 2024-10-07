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12:03, 7 октября 2024

Парламент Абхазии обсуждает соглашение с Россией при повышенных мерах безопасности

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Около здания парламента в Сухуме собрались несколько десятков местных жителей, ожидающих результатов обсуждения депутатами соглашения с Россией об инвестициях. Территория парламента оцеплена силовиками, а обсуждение проходит в закрытом для журналистов режиме.

Как информировал "Кавказский узел", власти Абхазии запланировали на сегодня рассмотрение в парламенте соглашения с Россией об инвестициях. Если Сухум ратифицирует документ, то это нанесет серьезный урон абхазскому бизнесу. За продавливанием соглашения стоят российские бизнес-элиты, пытающиеся заработать на туристическом потоке в Абхазию на фоне введенных в отношении России санкций, полагают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Сегодня в парламенте Абхазии проходит обсуждение соглашения по инвестициям с участием президента республики Аслана Бжании, передала в своем телеграм-канале "Нужная газета".

На въезде на территорию парламента выставлено несколько экипажей спецроты ГАИ, министры и депутаты во двор парламента проходят по новому маршруту – через массивные ворота. Новый маршрут исключает открытие ворот у здания парламента, отметил сегодня телеграм-канал "Абхазский портал".

Расположенные у входа в парламент главные ворота усилили металлическими элементами – под амбарный замок помещен железный засов, отмечается в другой публикации.

Около здания парламента собралось несколько десятков местных жителей, ожидающих результатов обсуждения. Заседание парламента проходит в закрытом режиме, без участия прессы, сообщил сегодня телеграм-канал "Республика".

Напомним, 4 октября опрошенные "Кавказским узлом" аналитики отметили, что соглашение о признании решений арбитражных судов, а также закон об апартаментах и готовящееся соглашение о защите инвесторов более выгодны России, чем Абхазии, при этом вызывает вопросы соответствие этих документов Конституции республики.

25 сентября парламент Абхазии ратифицировал соглашение между Абхазией и Россией "О признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам", обязывающее Абхазию исполнять решения российских судов. Парламентарии не должны принимать законы, которые вызывают раскол в обществе и способствуют размыванию абхазского этноса, заявили участники Совета старейшин.

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Автор: "Кавказский узел"

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