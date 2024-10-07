Аналитики возложили на бизнес-элиты вину за продавливание в Абхазии соглашения об инвестициях

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Если власти Абхазии ратифицируют соглашение с Россией об инвестициях, то это нанесет серьезный урон абхазскому бизнесу. За продавливанием соглашения стоят российские бизнес-элиты, пытающиеся заработать на туристическом потоке в Абхазию на фоне введенных в отношении России санкций, а Москва не вмешивается, поскольку не желает оказывать финансовую помощь Сухуму безвозмездно, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как информировал "Кавказский узел", 4 октября опрошенные "Кавказским узлом" аналитики отметили, что соглашение о признании решений арбитражных судов, а также закон об апартаментах и готовящееся соглашение о защите инвесторов более выгодны России, чем Абхазии, при этом вызывает вопросы соответствие этих документов Конституции республики.

25 сентября парламент Абхазии ратифицировал соглашение между Абхазией и Россией "О признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам", обязывающее Абхазию исполнять решения российских судов. Парламентарии не должны принимать законы, которые вызывают раскол в обществе и способствуют размыванию абхазского этноса, заявили участники Совета старейшин.

Аналитики возложили на бизнес-элиты инициативу по соглашению об инвестициях

Оппозиция выступает против соглашения между Россией и Абхазией о защите инвестиций, заявил лидер ветеранской организации "Аруаа" Темур Гулия. Он отметил, что единственные, кому нужно это соглашение – это олигархи, "друзья Бжании". "Россию в целом эти вопросы мало интересуют. Они интересуют олигархов, которые хотят воспользоваться тем, что их друг – президент", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По оценке оппозиционера, закон не соответствует интересам ни абхазских банков, ни малого и среднего бизнеса. "Они все просто погибнут из-за освобождения от налогов, которое предоставляется инвесторам в таких масштабах, которых нигде в мире нет, и скорее всего, не будет", – подчеркнул он.

Соглашение об инвестициях позволит вернуться к реализации закона об апартаментах

В законе есть лазейка, позволяющая вернуться к реализации закона об апартаментах, который не был принят в июле из-за возмущения жителей Абхазии, продолжил оппозиционер. "Там говорится о строительстве некой "многофункциональной недвижимости", и под этим названием вполне могут скрываться апартаменты", – пояснил он.

Напомним, в Абхазии вызвало широкий общественный резонанс предложение четверых депутатов парламента принять так называемый законопроект об апартаментах ("О мерах по повышению уровня социально-экономического развития Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов Республики Абхазия"). В ряде населенных пунктов Абхазии, в том числе в Сухуме, Гагаре и Очамчыре, прошли митинги против законопроекта. Позже этот проект закона был отозван из парламента.

Ни одна из 20 внесенных абхазскими депутатами при предварительно обсуждении проекта поправок не была учтена, добавил Темур Гулия.

Президент Абхазии Аслан Бжания во время своих объездов республики заявил, что если не будет принят закон об апартаментах, то Россия перестанет платить зарплаты и пенсии, а также не будет защищать Абхазию, если грузинская армия вновь вторгнется на ее территорию, продолжил оппозиционер. "Это было неправильно, некорректно – ставить Россию в угол шантажиста, что лишь омрачит отношения двух стран", – заявил лидер "Аруаа".

4 сентября стало известно, что власти России частично приостановили финансирование по программе социально-экономической помощи Абхазии. МИД республики назвал это санкциями за неисполнение обязательств.

Кавказовед Аслан Рубаев заявил, что для него действия России в отношении Абхазии видятся "странным подходом". "То есть такая большая страна, как Россия, наоборот, должна, в общем-то, налаживать как можно больше экономических и социальных связей со стороны для того, чтобы удержать ее в своей орбите влияния. Тут как бы мы просто бросаем Абхазию без всяких средств существования и идем на умышленную конфронтацию, целью которой нет никаких ни политических, ни экономических выгод, ни для России, ни для Абхазии", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Политолог связал лоббирование соглашения о защите инвестиций с интересами бизнеса. "Скорее всего, это связано с тем, что, как и всегда, в России есть очень серьезные бизнес-элиты, которые, в общем-то, используют политический административный рычаг для того, чтобы войти в Абхазию, значит, в регион, который они расценивают как бизнес-проект. Скорее всего, речь идет как раз-таки о строительстве в трех абхазских областях гостиниц для, естественно, реализации заработка своих денег. Очевидно, это связано с тем, что на Россию наложены огромные количества санкций, которые, в общем-то, мешают туристическим потокам, то есть наши граждане вынуждены были заменить направление туристического своего такого путешествия и теперь вынуждены искать новые места для отдыха", – считает аналитик.

Российские бизнесмены желают заработать на туристических потоках в Абхазию, продолжил он. "Бизнес никогда не должен мешать политике, потому что политика есть государственный, национальный интерес. А бизнес – это интерес конкретных людей. Вот сейчас у нас бизнес-элиты, так называемые, конкретные люди хотят заработать, и мы жертвуем отношениями с Абхазией", – сказал Рубаев.

Бойцы из Абхазии принимают участие в военной операции на Украине

Он напомнил, что жители Абхазии принимают участие в специальной военной операции (СВО) на Украине.

По мнению политолога, если Абхазия выйдет из-под орбиты влияния Москвы, то это пространство займет Грузия. "Ситуация, конечно, выглядит крайне непонятно", – заключил Рубаев.

Глядя на текущую ситуацию в российско-абхазских отношениях складывается впечатление, что Москва решила продавить Абхазию и угодить правящей партии Грузии "Грузинская мечта" перед выборами, отметил на условиях анонимности аналитик, много лет изучающий Абхазию.

"Президент Абхазии Аслан Бжания оказался под огнем критики с двух сторон – и со стороны оппозиции, и со стороны российских контрагентов из-за того, что в момент кризиса он регулярно отправляется в Россию и оттуда делает некие невнятные заявления", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Россия оказывает давление на Абхазию, поскольку не желает оказывать ей финансовую помощь безвозмездно. При этом уходить из Абхазии Москва не планирует и Грузии эту республику вряд ли отдаст, как, например, Армения передала Азербайджану Карабах, полагает аналитик.

"Здесь нет прямых аналогий – Карабах не был признан, не был включен в состав Армении и, плюс, на это наложились недружественные отношения с Пашиняном. А здесь и признали, и базы построили. И выйти оттуда – это будет проявление слабости, чего Путин старается не допускать. Да и непонятно, насколько искренни сейчас грузинские товарищи", – сказал он.

У абхазов вызывает раздражение то, что многие документы не согласовываются с абхазскими чиновниками из-за отсутствия компетентных переговорщиков или интереса к согласованию деталей договоренностей, утвержденных на самом верху, считает аналитик. "В результате профильное [абхазские] ведомства узнают о договоренностях из новостей", – заявил он.

До массовых протестов в Абхазии дело не дойдет

При этом, по мнению аналитика до массовых волнений в Абхазии дело вряд ли дойдет. "У оппозиции нет ресурсов и, кроме того, они понимают, что если они придут к власти, то и придется за все это отвечать. Так что, скорее всего, соберет 1000-2000 своих сторонников, пошумят и все", – отметил он.

Затулин рассказал подробности о своей встрече с абхазской оппозицией

Соглашение между Россией и Абхазией об инвестициях открывает инвестиционный процесс, отметил депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

"Имеющегося в Абхазии закона о защите инвестиций недостаточно, поскольку страна находится в проблемной зоне и инвестиционные законопроекты продвигаются с большим скрипом – все упирается в отсутствие гарантий. Поэтому было разработано соглашение об инвестициях", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Относительно "закона об апартаментах" Затулин напомнил, что его действие распространяется лишь на три восточных района Абхазии – Ткуарчальский, Очамчырский и Галский. Депутат подчеркнул, что протесты против этого документа создают "дисбаланс". "Одни граждане России, живущие в Абхазии, запрещают другим гражданам России покупать недвижимость. При этом в законе четко сказано, что люди, покупающие апартаменты, не могут получить абхазское гражданство и среди них не может быть людей, воевавших против Абхазии или других нежелательных в Абхазии лиц", – заметил Затулин.

Абхазская оппозиция использует законопроект об апартаментах для политической борьбы

Абхазские оппозиционеры манипулируют темой апартаментов во внутриполитической борьбе, надеясь набрать дополнительные очки, считает он.

Говоря о встрече с представителями оппозиции 29 сентября, Затулин отметил, что она прошла после заявления пяти абхазских оппозиционных организаций и партий с критикой его позиции, когда они предложили встретиться и поговорить. "На мой взгляд разговор был полезным, успешным, прошел в уважительной обстановке", – сказал Затулин.

Представитель оппозиции и экс-президент Абхазии Рауль Хаджимба даже заявил на встрече, что в Абхазии не может быть антироссийских взглядов, добавил он.

По словам Затулина, он обратил внимание на необходимость принятия некоторых, на его взгляд "давно перезревших решений". Кроме того, Затулин опроверг сведения о том, что будто бы ранее сказал, что если Абхазия не примет закон об апартаментах, то Россия не станет защищать ее. "Я такого не говорил, не произносил и не собираюсь", – заявил депутат.

Темур Гулия подтвердил, что инициатором встречи были абхазские оппозиционеры. "Нам казалось, что [Затулин] недостаточно информирован о ситуации в стране", – пояснил он.

По мнению лидера абхазской ветеранской организации, Затулина интересовал лишь вопрос о строительстве апартаментов в Абхазии. "Остальное его мало интересует. Наши организации довели до него мнения людей о том, что весь народ не хочет апартаментов. В итоге каждый из нас остался при своей позиции. Но то, что мы не смогли достичь единой точки зрения, не мешает нам не забывать заслуги Затулина перед нашим народом и государство", – заключил Гулия.

Аналитик по Абхазии со своей стороны отметил, что встреча абхазских оппозиционеров с Затулиным была личным решением депутата Госдумы после обращения к нему абхазской оппозиции. "Причем он не специально приезжал к ним, а встретился в рамках своего визита в республику к абхазскому Дню Победы", – отметил аналитик.

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