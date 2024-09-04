Шамба сообщил о приостановке соцвыплат бюджетникам от России

04 сентября 2024, 13:30

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Российская сторона частично приостановила финансирование по программе социально-экономической помощи Абхазии, объявил глава абхазского МИД, назвав это санкциями за неисполнение обязательств.

Как писал "Кавказский узел", инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию Абхазии предполагала ежегодную помощь от России в размере полутора миллиардов рублей в 2020-2022 года. Эти деньги предназначены для ремонта дорог, восстановления электросетей и строительства детской республиканской больницы, сообщили абхазские власти.

Объем финансовой помощи, который Россия выделила Абхазии в 2018-2019 годах, оценивался примерно в 3,24 миллиарда рублей. В 2015 и 2016 годах Россия оказала Абхазии финансовую помощь в размере 2,9 миллиарда рублей в рамках инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии. По российскому "Комплексному плану содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2010-2012 годы" было освоено около 11 миллиардов рублей.

Глава МИД Абхазии объявил о сокращении финансирования бюджетной сферы



Россия с 1 сентября частично приостановила финансирование по программе социально-экономической помощи Абхазии, заявил глава МИД Абхазии Сергей Шамба.

"С первого сентября приостановлено финансирование, которое касается врачей, учителей и силовиков. Это, очевидно, первые такие шаги. Кроме того, стоит вопрос, что отныне переток электричества, с которым мы сталкиваемся каждый раз зимой, будет оплачиваться по коммерческим ценам", - приводит сегодня его слова РИА Новости.

В ноябре 2022 года Абхазия в третий раз за два года получила переток электроэнергии из России, однако перебои с подачей света жителям Абхазии не прекратились. В феврале 2023 года абхазская компания "Черноморэнерго" вводила график отключений электричества, объяснив это тем, что переток из России не покрывает расходы электроэнергии.

При этом Шамба отметил, что на встречах с российской стороной Абхазию неоднократно предупреждали о возможных последствиях "неисполнения обязательств". "Речь шла о том, что невыполнение нами обязательств, взятых на себя, может повлечь за собой определенные санкции", - приводятся в публикации его слова.

Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве России и Абхазии был подписан 24 ноября 2014 года. Текст договора размещен на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты". В этом же разделе опубликованы первоначальные варианты российского и абхазского проектов договора о союзничестве, а также рекомендованный к подписанию окончательный вариант документа. Доступен также подробный сравнительный анализ первых двух вариантов проекта договора с выделенными отличиями между ними, а также анализ всех трех версий документа.

Шамба не подтвердил подлинность обнародованного протокола

Ролик с названием «Россия прекратила финансирование зарплат абхазских бюджетников в качестве санкций» опубликовала 3 сентября на своем YouTube-канале (43,6 тыс. подписчиков) телекомпания Абаза-ТВ.

«Россия прекратила финансирование зарплат абхазских бюджетников с 1 сентября и предупредила, что социального перетока в этом году не будет, каждый киловат-час придется оплатить по коммерческой цене. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал министр иностранных дел Сергей Шамба. Такие санкции в отношении Абхазии применены за неисполнение ряда пунктов из Соглашения 2014 года, в том числе о признании судебных и арбитражных решений по экономическим делам и о строительстве апартаментов. Сергей Шамба не подтвердил подлинность распространенного в интернете протокола совещания «Козака-Бжания», но признал, что все указанные в документе вопросы и претензии соответствуют действительности», - сказано в описании ролика, который к 13.25 мск 4 сентября набрал 24234 просмотра и 279 лайков.

Мы получили официальный документ, что прекращено финансирование

Согласно опубликованному видео, Сергей Шамба, коснувшись распространенного в Интернете протокола совещания «Козак-Бжания», сказал: «Мы этого документа не получали». «Мы получили официальный документ, что прекращено финансирование, что оплата будет по коммерческим ценам. Мы получили эту бумагу вчера (2 сентября)», - сказал он, отвечая на вопрос о том, когда власти страны узнали о возможных санкциях.

Публикация протокола стала поводом для специального брифинга главы МИД

Ранее в абхазских телеграм-каналах, в частности, в канале "Абхазский портал", был опубликован документ, представленный как протокол совещания замруководителя администрацией президента России Дмитрия Козака с президентом Абхазии Асланом Бжанией. Прекращение соцвыплат упоминалось в одном из пунктов документа.

Обсуждению публикации "неподтвержденных материалов с совещания" Дмитрия Козака и Аслана Бжания был посвящен брифинг, который 3 сентября провел Сергей Шамба.

Документ, "который не пришел официально", власти Абхазии не могут "определить как подлинный", заявил на брифинге глава МИД. При этом он отметил, что приведенные в документе вопросы неоднократно озвучивались на встречи представителей руководства Абхазии и России.

«Очевидно, что за последнее время накопилось много недовольства у наших союзников. Взаимоотношения значительно изменились. Это не то, что было в начале. Я помню, когда я был министром иностранных дел, когда было признание Абхазии и какое в российском обществе было отношение. Этого сегодня нет. Все мы постарались, чтобы такое произошло. Давайте все вместе постараемся как-то исправлять ситуацию», - приводятся слова министра в публикации на сайте МИД Абхазии.

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