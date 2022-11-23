Электричество из России потребовалось Абхазии в третий раз за два года

23 ноября 2022, 15:03

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Переток электроэнергии из России осуществлен по просьбе властей Абхазии в третий раз с конца 2020 года. Суточный перерасход электричества в Абхазии превышает миллион киловатт-часов, хотя число майнинг-ферм значительно сократилось, констатировали в "Черноморэнерго".

Как писал "Кавказский узел", 9 ноября абхазская энергетическая компания "Черноморэнерго" ввела график отключений электричества на 24 подстанциях. Подача электричества абонентам будет прекращаться на час несколько раз в сутки из-за неполадок на высоковольтной линии Ачгуара, пояснили в компании.

1 ноября в Абхазии начались перебои с энергоснабжением после аварии на высоковольтной линии Ачгуара. Отключения подачи электричества длились по несколько часов в сутки. Вечером 3 ноября "Черноморэнерго" отчиталось о завершении работ, но позднее признало, что проблемы на линии не устранены, и она работает с ограничениями. Тестовое включение линии Ачгуара 8 ноября выявило "проблемные участки" на линии, после чего было решено подавать электричество по графику.

Россия помогла Абхазии восполнить дефицит электроэнергии

Абхазия получила переток электроэнергии из России, сообщило в ночь на 23 ноября "Черноморэнерго" в своем телеграм-канале. "Энергосистема республики работает в штатном режиме", - говорится в публикации.

Ранее, 22 ноября, министр экономики Абхазии Кристина Озган на совещании с президентом Асланом Бжанией отчиталась о результатах переговоров с Минэнерго России, которые прошли "на прошлой неделе", сообщила пресс-служба президента Абхазии.

"Речь шла об организации перетока для осуществления пуско-наладочных работ на линии «Ачгуара», а также в связи с упавшим уровнем воды на ИнгурГЭС. По информации Озган, предварительная договоренность о перетоке получена", - говорится в публикации на сайте президента.

Провода на линии "Ачгуара" были заменены в октябре 2022 года, на это было потрачено около 50 миллионов рублей. После ремонта пропускная способность линии должна была вырасти с 260 мегаватт до 300 мегаватт. 4 ноября ветеранская организация "Аруаа" призвала депутатов парламента Абхазии создать комиссию для расследования масштабных перебоев в подаче электричества. Дорогостоящий ремонт линии Ачгуара, на которой произошла авария, был выполнен некачественно, предположил лидер партии "Апсны" Виталий Габния.

Суточный перерасход электричества в Абхазии превышает миллион киловатт-часов

Абхазия потребляет ежедневно сверх нормы почти полтора миллиона киловатт-часов электроэнергии, рассказал заместитель главного инженера "Черноморэнерго" Саид Блабба. "Мы потребляем около восьми миллионов киловатт-часов в сутки. Увеличение потребления составляет около 7-8%. Наш лимит составляет 6,5 миллиона киловатт-часов. Сверхпотребление составляет более одного миллиона киловатт-часов", – сказал он.

По словам Блаббы, зимой веерные отключения электричества зависят в том числе от лимита перетока энергии из России. "Если мы получим около 7,5-8 миллионов мегаватт из России, то мы можем от ИнгурГЭС получить еще три миллиона. В целом этого хватит для того, чтобы подавать электроэнергию без отключений по графику", - приводит сегодня его слова "Sputnik Абхазия".

Представитель "Черноморэнерго" подчеркнул, что потребление электроэнергии майнерами сократилось более чем на 60 мегаватт и сейчас составляет около 40 мегаватт. По его словам, в Абхазии по-прежнему ведется борьба с майнингом, но крупных ферм уже нет, а многие отключили майнинговое оборудование из-за падения курса криптовалют, информирует издание.

Проблемы в энергетике Абхазии также связаны с массовой установкой оборудования для майнинга, сообщил ранее гендиректор "Черноморэнерго" Михаил Логуа, При этом данные, опубликованные компанией, об этом однозначно судить не позволяют, говорится в справке "Кавказского узла" "Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?".

Помощь России в решении проблемы потребовалась в третий раз за два года

Абхазия уже в третий раз с 2020 года запрашивает переток электричества из России. В декабре 2021 года запрос на переток электроэнергии был объяснен низким уровнем воды в водохранилище Ингурской ГЭС, после чего Россия помогла восполнить дефицит электроэнергии. Ранее, в июне того же года, "Черноморэнерго" заявило, что потребление электроэнергии в Абхазии значительно превысило показатели прошлых лет, в связи с чем был введен график отключений в ночное время и рано утром

Однако перебои с подачей света не прекратились после того, как Абхазия получила переток электроэнергии из России. В январе 2022 года в связи с высокими нагрузками на подстанции "Черноморэнерго" ввело график отключений электроэнергии в Сухуме. Ограничения были сняты лишь в апреле.

Ингури ГЭС (Ингурская ГЭС, ИнгурГЭС) – крупнейшая на Кавказе гидроэлектростанция, расположена на реке Ингури. После грузино-абхазского конфликта электростанция оказалась под юрисдикцией Грузии и непризнанной Абхазии. Плотина Ингури ГЭС находится на территории, подконтрольной грузинским властям, управляющий щит – в контролируемом абхазской стороной Галском районе. При этом 100 процентов акций АО "Ингури ГЭС" остались в собственности грузинского государства. Между Абхазией и Грузией существует договоренность о разделе электроэнергии: 40% получает Абхазия, 60% – Грузия, говорится в справке "Кавказского узла" "Ингури ГЭС".

Переток электронергии из России потребовался Абхазии и в 2020 году, когда "Черноморэнерго" из-за увеличения потребления и изношенности сетей также вводило график ежедневных отключений электроэнергии. С 11 декабря 2020 года Абхазия начала получать переток из России, однако в конце декабря того же года жители Сухума пожаловались, что энергоснабжение отключается ежедневно. "Черноморэнерго" тогда заявило, что проблемы в энергетике связаны с нелегальными подключениями оборудования для майнинга.

27 апреля 2021 года Ингурская ГЭС была введена в эксплуатацию после ремонта, после чего в Абхазии были отменены веерные отключения.

Ежедневные отключения света в Абхазии приводят к выходу из строя бытовой техники, а слабое напряжение в сети не позволяет пользоваться отоплением, пожаловались ранее опрошенные "Кавказским узлом" местные жители. В конце декабря 2020 года из-за нестабильной подачи электроэнергии руководство Центральной районной больницы Сухума приняло решение отключить компьютерный томограф.

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