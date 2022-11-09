График отключений электричества введен в Абхазии

09 ноября 2022, 12:56

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Абонентам 24 подстанций в Абхазии подача электричества будет прекращаться на час несколько раз в сутки из-за неполадок на высоковольтной линии Ачгуара, объявило сегодня "Черномоэнерго".

Как писал "Кавказский узел", 1 ноября в Абхазии начались перебои с энергоснабжением после аварии на высоковольтной линии Ачгуара. Отключения подачи электричества длились по несколько часов в сутки. Вечером 3 ноября абхазская энергетическая компания "Черноморэнерго" отчиталось о завершении работ, но позднее признало, что проблемы на линии не устранены, и она работает с ограничениями.

Тестовое включение линии Ачгуара выявило "проблемные участки на данной линии", сообщило в 23.56 мск 8 ноября "Черноморэнерго" в своем телеграм-канале. "Электроэнергия потребителям этой линии будет подаваться с ограничениями. Завтра будет опубликован график ограничений, которые будут действовать до полного устранения выявленных проблем на линии", - анонсировала компания.

График отключений опубликован в телеграм-канале компании сегодня в 11.59 мск. Согласно графику, на большинстве подстанций пять раз в сутки с интервалом в пять часов планируются отключения электричества длительностью в один час.

Так, на подстанциях "Пицунда", "Мысра", "Мысра-тяга", "Лыхны", "Гудаута-110", "Гудаута-тяга" (Т1) электричество будет отключаться в 00 мск, 05 мск, 10 мск, 15 и 20 мск.

На подстанциях "Гагра-1", "Гагра-2", "Гагра-3", "Гячрыпш", "Холодная речка", "Цандрыпш-тяга" планируется отключать электричество в 01, 06, 11, 16 и 21 мск, на подстанциях "Бзып" (фидера 10кв), "Гудаута-тяга" (Т2), "Мцара", "Дурипш", "Новый Афон", "Сухум-1" (Т2) – в 02, 07, 12, 17 и 22 мск, на подстанциях "Алахадзы", "Ткуарчал ГРЭС", "Сухум-2" (Т1) – в 03, 08, 13, 18 и 23 мск.

Четыре раза в сутки (в 04 мск, 09 мск, 14 мск и 19 мск) запланированы отключения электричества на один час на подстанциях "Сухум-2" (Т2, Т3), "Сухум-1" (Т1), "Сухум-220" (фидера 10кв).

Напомним, 4 ноября ветеранская организация "Аруаа" призвала депутатов парламента Абхазии создать комиссию для расследования масштабных перебоев в подаче электричества жителям. Дорогостоящий ремонт линии Ачгуара, на которой произошла авария, был выполнен некачественно, предположил лидер партии "Апсны" Виталий Габния.

Провода на линии "Ачгуара" были заменены в октябре этого года, на это было потрачено около 50 миллионов рублей. После ремонта пропускная способность линии с 260 мегаватт должна вырасти до 300 мегаватт, сообщил 3 ноября "Sputnik Абхазия".

В июне 2021 года "Черноморэнерго" заявило, что потребление электроэнергии в Абхазии значительно превысило показатели прошлых лет, в связи с чем был введен график отключений в ночное время и рано утром. В декабре 2021 года Абхазия запросила у России переток электроэнергии из-за низкого уровня воды в Джаварском водохранилище Ингурской ГЭС, после чего Россия помогла восполнить дефицит электроэнергии в Абхазии.

Несмотря на то, что Абхазия получила переток электроэнергии из России, перебои с подачей света не прекратились. В январе в связи с высокими нагрузками на подстанции "Черноморэнерго" ввело график отключений электроэнергии в Сухуме. Ограничения были сняты в апреле.

По словам гендиректора "Черноморэнерго" Михаила Логуа, энергетики связывают проблему также с массовой установкой оборудования для майнинга. При этом данные, опубликованные компанией, об этом однозначно судить не позволяют, говорится в справке "Кавказского узла" "Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?".

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