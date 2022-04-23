Сняты ограничения на подачу света жителям Абхазии

23 апреля 2022, 15:15

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Ограничения на подачу электричества в Абхазии отменены в связи со снижением нагрузок на электросети, сообщила сегодня компания "Черноморэнерго".

Как писал "Кавказский узел", в июне 2021 года компания "Черноморэнерго" заявила, что потребление электроэнергии в Абхазии значительно превысило показатели прошлых лет, в связи с чем был введен график отключений в ночное время и рано утром. В декабре 2021 года Абхазия запросила у России переток электроэнергии из-за низкого уровня воды в Джаварском водохранилище Ингурской ГЭС, после чего Россия помогла восполнить дефицит электроэнергии в Абхазии.

Несмотря на то, что Абхазия получила переток электроэнергии из России, перебои с подачей света не прекратились. В январе в связи с высокими нагрузками на подстанции "Черноморэнерго" ввело график отключений электроэнергии в Сухуме.

Ограничения подачи электроэнергии, действовавшие в Абхазии с прошлого года из-за энергодефицита, отменены, сообщила сегодня пресс-служба "Черноморэнерго".

"В связи с уменьшением нагрузок в электросетях, ограничения на подачу электроэнергии на всей территории Абхазии сняты. Однако при увеличении нагрузок вероятность введения ограничений не исключена", - цитирует сообщение компании ТАСС.

Напомним, по словам гендиректора "Черноморэнерго" Михаила Логуа, энергетики связывают проблему также с массовой установкой оборудования для майнинга. При этом данные, опубликованные компанией, об этом однозначно судить не позволяют, говорится в справке "Кавказского узла" "Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?".

Черноморэнерго" вводило в Абхазии график отключений электроэнергии и в ноябре 2020 года. Жителям разных районов отключали свет трижды в день по два часа. В декабре 2020 года Абхазия также восполнила дефицит электроэнергии за счет России в связи с падением уровня воды в Джварском водохранилище Ингурской ГЭС. 27 апреля 2021 года Ингурская ГЭС была введена в эксплуатацию после ремонта, после чего в Абхазии были отменены веерные отключения.

Ингури ГЭС (Ингурская ГЭС, ИнгурГЭС) – крупнейшая гидроэлектростанция на Кавказе, расположена на реке Ингури. После грузино-абхазского конфликта электростанция оказалась под юрисдикцией как Грузии, так и Абхазии. Между Абхазией и Грузией существует договоренность о разделе электроэнергии: 40% получает Абхазия, 60% – Грузия, говорится в справке "Кавказского узла" "Ингури ГЭС".

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