Гаглоев Алан Эдуардович

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Советник Владимира Путина, до 23 июня 2026 года - президент Южной Осетии, лидер партии "Ныхас", бывший кандидат в президенты в 2017 году, сотрудник КГБ Южной Осетии

Советник Путина

23 июня 2026 года Алан Гаглоев был назначен советником Владимира Путина и объявил об отставке с поста президента Южной Осетии.

В обращении к народу Южной Осетии в связи с отставкой Гаглоев заявил, что поддерживает «нашего исторического лидера Владимира Путина и готов встать рядом с ним». На новом посту он намерен реализовать «заветную мечту» Южной Осетии, – «преодолеть участь разделенного народа и воссоединиться с Северной Осетией, воссоединиться с Великой Россией», - заявил он .

9 мая 2026 года в Москве Путин и президент Гаглоев подписали договор об углублении союзнического взаимодействия между РФ и Южной Осетией. На следующий день, 10 мая, Путин предложил Госдуме ратифицировать этот договор. По словам Гаглоева, 22 июня 2026 года во время встречи в Кремле Путин предложил ему должность своего советника.

Президентские выборы

2022

Второй тур голосования на очередных выборах президента Южной Осетии прошел 8 мая. Вечером того же дня Алан Гаглоев заявил, что более половины проголосовавших избирателей отдали голоса ему. Анатолий Бибилов признал поражение и поздравил Гаглоева с победой во втором туре после того, как ЦИК обнародовал предварительные результаты голосования. Позднее по итогам обработки 85% протоколов Центризбирком подтвердил, что Алан Гаглоев получил 53,67% голосов, а Анатолий Бибилов - 41,30% голосов.

16 марта 2022 года ЦИК Южной Осетии зарегистрировал Алана Гаглоева одним из кандидатов на пост президента. Первый тур выборов прошел 10 апреля, в нем Алан Гаглоев набрал 38,55% голосов, а действующий президент Анатолий Бибилов - 34,95% голосов, они вышли во второй тур.

2017

Алан Гаглоев был зарегистрирован как кандидат на президентских выборах 4 марта 2017 года .

В период острого противостояния в январе-марте 2017 года между действующим президентом Южной Осетии Леонидом Тибиловым и бывшим главой республики Эдуардом Кокойты, которому 4 марта 2017 года отказали в регистрации в кандидаты на должность президента, Гаглоев остался в стороне, хотя и призвал противников разрешить разногласия за столом переговоров .

7 апреля 2017 года Алан Гаглоев на своем официальном сайте обратился к избирателям: [К выборам] "наше общество, к сожалению, подходит очень уставшим и разобщенным. До сих пор существует угроза перехода к серьезной конфронтации. 9 апреля нам нужно забыть все обиды и раздоры и выбрать руководителя, который добьется согласия и примирения, поведет республику вперед. Нашему обществу нужно не так много - справедливость и уважение друг к другу. Но это отношение народ сперва должен почувствовать от власти. Тогда наступит порядок и спокойствие. Тогда будет развитие" .

Клан Гаглоевых с 1990-х годов на вторых ролях всегда присутствовал в югоосетинской политике и бизнесе. Среди его крупных представителей – бывший руководитель администрации президента Тибилова – Арсений Гаглоев, которого в июне 2016 года забраковало руководство "Газпрома".

Основным спонсором предвыборной кампании Алана Гаглоева стал Михаил Гаглоев – председатель правления "Темпбанка" , в котором 5 апреля 2017 года Центральный банк России ввел временную администрацию. По информации газеты "Коммерсант", "Темпбанк" в числе 70 других банков, в том числе с участием госкапитала, использовался участниками одного из крупных преступных сообществ для обналичивания денежных средств и вывода капитала за рубеж . В мае 2014 году санкции против "Темпбанка" ввел Минфин США, а в конце декабря 2016 года в санкционном списке оказались его руководители .

Согласно предварительным итогам голосования, на состоявшихся 9 апреля выборах Гаглоев получил 11,1% голосов.

Биография

Родился 6 февраля 1981 года в городе Цхинвал в рабочей семье. Сначала учился в Цхинвальской средней школе №12, а потом перешел в Цхинвальскую спецшколу "Элита", которую окончил в 1997 году.

Высшее образование получил в Юго-Осетинском государственном университете имени А.А.Тибилова, где учился на экономическом факультете по специальности "Финансы и кредит", а также в Юго-Осетинском государственном университете имени А.А.Тибилова на в юридическом факультете. Оба факультета Гаглоев окончил в 2002 году.

В 2003 году прошел курсы повышения квалификации в городе Владикавказ по Президентской программе подготовки кадров в Российской Федерации.

В 2002 года начал работать в министерстве экономического развития Южной Осетии на должность главного специалиста отдела поддержки малого и среднего предпринимательства и антимонопольной политики. В 2004 году поступил на службу в Комитет государственной безопасности Республики Южная Осетия, где продолжает работать до настоящего времени.

Алан Гаглоев женат, имеет двоих детей.

Примечания