Вход в здание ЦИК Южной Осетии. Фото: пресс-служба ЦИК ЮО https://cikruo.ru/2022/03/10/chetvero-iz-pyati-kandidatov-na-dolzhnost-prezidenta-rjuo-proshli-lingvisticheskij-ekzamen-cik-juzhnoj-osetii/

16 марта 2022, 08:57

ЦИК Южной Осетии огласил список кандидатов в президенты

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Центризбирком зарегистрировал пять кандидатов в президенты Южной Осетии, при этом 12 кандидатов получили отказ. В республике начался агитационный период перед выборами.

Как сообщал "Кавказский узел", выборы президента Южной Осетии назначены на 10 апреля. 20 февраля избирком завершил прием документов от инициативных групп и политических партий, выдвинувших своих кандидатов. 15 кандидатов предоставили в ЦИК по 3500 подписей. Из первой пятерки кандидатов, которые сдавали экзамен 8 марта, его не смогли сдать Владимир Пухаев и Гено Каджаев. Анатолий Бибилов, Ибрагим Гассеев и Алан Гаглоев успешно прошли испытание. Шансы у оппозиции победить на предстоящих выборах президента Южной Осетии есть, так как действующий президент Анатолий Бибилов растерял свой рейтинг, указали 15 марта опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Кандидатом был выдвинут и бывший президент Эдуард Кокойты, но он, по версии ЦИК, не выполнил условие дать согласие на трансграничную передачу данных, и его инициативной группе было отказано в регистрации. 25 февраля инициативная группа Кокойты обжаловала в суде этот отказ.

По итогам заседания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) зарегистрированы пять кандидатов в президенты Южной Осетии, сообщил представитель ЦИК Игорь Чочиев. "Прошли регистрацию – действующий глава республики Анатолий Бибилов; лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев; бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев; депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев", – привело сегодня слова Чочиева ИА "Рес".

Не прошли регистрацию ЦИК бывший министр обороны Ибрагим Гассеев; бывший сотрудник Минобороны Владимир Пухаев; художник Гено Каджаев; депутат Давид Санакоев; вице-спикер парламента Владимир Келехсаев, бывший гендиректор "Мегафон-Южная Осетия" Аслан Кутаров; представитель Компартии Таймураз Тадтаев; предприниматель Альберт Валиев; бывший сотрудник правоохранительных органов Зелим Казиев; предприниматель Рустам Дзагоев; врач Алан Козонов и депутат парламента первого созыва Алымбег Плиев.

С 16 марта в Южной Осетии начался агитационный период перед выборами, информировал сегодня "Sputnik Осетия".

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Материалы о ходе выборов в парламент Абхазии "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Выборы в Абхазии".

Примечание:

"Аналитики отметили высокую активность оппозиции в борьбе за пост главы Южной Осетии", "Избирком Южной Осетии отказал в регистрации инициативной группе Кокойты", "Гагиев заявил о своем участии в политической карьере Бибилова".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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