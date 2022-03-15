Аналитики оценили влияние Москвы на выборы президента Южной Осетии

15 марта 2022, 05:05

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Шансы у оппозиции победить на предстоящих выборах президента Южной Осетии есть, так как действующий президент Анатолий Бибилов растерял свой рейтинг. Оценки влияния Москвы на выборы зачастую преувеличены, тем более что любой победитель будет ориентирован на Россию, отметили журналист Руслан Тотров и юрист Олег Гаглоев.

Как писал "Кавказский узел", выборы президента Южной Осетии назначены на 10 апреля. 20 февраля избирком завершил прием документов от инициативных групп и политических партий, выдвинувших своих кандидатов. 15 кандидатов предоставили в ЦИК по 3500 подписей. Пока ведется их проверка, кандидаты сдают лингвистический экзамен на уровень владения русским и осетинским языками. Из первой пятерки кандидатов, которые сдавали экзамен 8 марта, его не смогли сдать Владимир Пухаев и Гено Каджаев. Анатолий Бибилов, Ибрагим Гассеев и Алан Гаглоев успешно прошли испытание. 10 марта стало известно, что экзамен не прошел лидер партии "Единство народа" Владимир Келехсаев.

Кандидатом был выдвинут и бывший президент Эдуард Кокойты, но он, по версии ЦИК, не выполнил условие дать согласие на трансграничную передачу данных, и его инициативной группе было отказано в регистрации. 25 февраля инициативная группа Кокойты обжаловала в суде этот отказ.

По мнению политического редактора североосетинского издания "ОсНова" Руслана Тотрова, основными кандидатами на пост президента Южной Осетии являются действующий президент Анатолий Бибилов, оппозиционер Давид Санакоев и министр обороны Ибрагим Гассеев. Главная борьба, по мнению Тотрова, развернется именно между ними.

При этом, по его словам, Бибилов и Гассеев фактически конкурируют за одних и тех же избирателей – людей, являющихся бенефициарами нынешнего режима, поэтому выдвижение генерала Гассеева в качестве кандидата вызвало жесткую реакцию президента.

"По данным моих источников, Бибилов рвал и метал", – рассказал Тотров 14 марта корреспонденту "Кавказского узла".

Что касается Санакоева, то, по словам журналиста, он - самое заметное (или медийное) лицо оппозиции. "Но при этом у него нет таких финансовых ресурсов как у президента. Это образцовый политик, живущий на зарплату", – подчеркнул Тотров.

Говоря о шансах оппозиции победить на выборах, он отметил, что Бибилов за время президентства растерял свой рейтинг. В том числе, по словам эксперта, недовольство вызвала его попытка отсчитывать историю Южной Осетии с 2008 года, "отсекая" предшествующие 17 лет, с которыми связана, как часть элиты, так и большинство рядовых граждан. "Поэтому шанс у оппозиции есть, но насколько он будет реализован – сказать сложно", – заключил эксперт.

Юрист Олег Гаглоев отметил, что традиционно главным кандидатом всегда считают действующего президента, но в данном случае это далеко не так. "В Южной Осетии всегда был весом фактор протестного голосования. А в этот раз причин для протестного голосования в разы больше обычного. Поэтому считаю, что победителем в результате выйдет кто-то из оппозиционной четверки - Гассеев, Гаглоев, Санакоев, Плиев. Многое будет зависеть от того, кто их них в итоге будет зарегистрирован и будут ли среди них какие-либо союзы. А для действующего президента, на мой взгляд, выход во второй тур – это потолок. На большее ему при соблюдении закона рассчитывать сложно", – заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Предвыборная кампания, по данным Гаглоева, пока идёт достаточно вяло, что обусловлено прежде всего тем, что все претенденты пока ждут регистрации в качестве кандидатов в президенты. "По закону агитация до того момента незаконна и может послужить причиной для снятия кандидата с предвыборной гонки. Уверен, что после 15 марта, когда заканчиваются сроки для регистрации, начнется активная борьба", – заметил он.

По мнению обоих экспертов, представление о влиянии Москвы на выборы в Южной Осетии сильно преувеличено. Руслан Тотров заявил, что "роль Кремля в избрании президента Южной Осетии сильно переоценена".

"Кремль – не демиург, а поддержка Москвы далеко не гарантирует попадания в кресло президента. Понятно, что Москва заинтересована в стабильности и предсказуемости, но не более. Кроме того, там понимают, что, кто бы ни пришел к власти, магистральный курс останется неизменным", – заметил он.

Сейчас, по словам Тотрова, в Москве полагают, что Бибилов стал настолько "токсичным", что контакты с ним дискредитируют чиновников. "Российские федеральные СМИ перестали сообщать о визитах Бибилова в Москву. Значит, сами чиновники предпочитают не появляться на экранах в его компании", – подчеркнул журналист.

Олег Гаглоев подчеркнул, что, как показывает практика, югоосетинский избиратель больше руководствуется какими-то собственными установками, нежели ориентируется на фактор поддержки Москвы. "Тем более что, я полагаю, для Москвы не так важно, кто из основных претендентов в итоге одержит победу – поскольку каждый из них в случае победы будет ориентироваться прежде всего на Москву", – заявил он.

При этом Тотров и Гаглоев высказали различные мнения по поводу того, как тему спецоперации на Украине могут использовать кандидаты на пост президента в своих целях.

Руслан Тотров отметил, что Анатолий Бибилов попытался использовать спецоперацию для увеличения своего рейтинга, декларируя поддержку России. "Но на югоосетинскую общественность это не оказало особого влияния", – заявил он.

Олег Гаглоев, в свою очередь, подчеркнул, что, хотя все живо следят за спецоперацией на Украине, "поскольку все понимают, что эти события будут иметь последствия для всего континента", никакого влияния на кампанию она не оказывает.

Напомним, на прошлых президентских выборах в 2017 году победу одержал спикер парламента Анатолий Бибилов, набравший 57,98% голосов. Предыдущий президент Южной Осетии Леонид Тибилов тогда признал свое поражение на выборах.