Избирком Южной Осетии отказал в регистрации инициативной группе Кокойты

22 февраля 2022, 14:10

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Бывший президент Южной Осетии Эдуард Кокойты не выполнил условие для участия в президентских выборах, и его инициативной группе отказано в регистрации, сообщили в ЦИК.

Как писал "Кавказский узел", выборы президента Южной Осетии назначены на 10 апреля. К 16 февраля четыре партии назвали своих претендентов на пост президента, еще 15 человек были выдвинуты от инициативных групп. 18 февраля кандидатом был выдвинут бывший президент Эдуард Кокойты.

Эдуард Кокойты был президентом Южной Осетии в 2001-2011 годах. В 2017 году он баллотировался на президентских выборах, но не прошел ценз оседлости, и ЦИК отказал Кокойты в регистрации, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы президента в Южной Осетии: кого поддержат избиратели Кокойты?", подготовленной в 2017 году. Также на "Кавказском узле" размещена биографическая справка об Эдуарде Кокойты.

ЦИК Южной Осетии 21 февраля отказал в регистрации инициативной группе избирателей по выдвижению Эдуарда Кокойты, сообщил представитель комиссии Игорь Чочиев.

"Уполномоченным представителям и инициативной группе по выдвижению Кокойты Эдуарда Джабеевича отказано в регистрации. Пункт 4 статьи 48 Конституции определяет, что порядок выборов президента определяется конституционным законом. Конституционный закон определяет то, что для кандидатов установлено требование дать согласие на трансграничную передачу данных, которое кандидатом не выполнено. Конституция гарантий и послаблений в этой части бывшим президентам не содержит", - привело вечером того же дня его слова ИА "Рес".

Президентом Южной Осетии может быть избран гражданин Южной Осетии не моложе 35 лет, владеющий государственными языками Южной Осетии и постоянно проживающий на территории республики 10 лет, предшествующих дню регистрации. Порядок выборов президента определяется конституционным законом, говорится в статье 48 Конституции, размещенной на сайте правительства Южной Осетии.

Днем ранее, 20 февраля, избирком завершил прием документов от инициативных групп и политических партий, выдвинувших своих кандидатов в президенты. Документы в ЦИК подали 15 инициативных групп и четыре политические партии, которые ранее заявили о том, что будут выдвигать своих кандидатов. У Центризбиркома есть пять дней на рассмотрение документов, сообщил поздно вечером 21 февраля ТАСС.

Выдвижение кандидатуры Кокойты нарушает законодательство из-за несоответствия кандидата требованиям ценза оседлости, поскольку Эдуард Кокойты уже много лет проживает в Москве, пишет 18 февраля JAMnews. "Следовательно, в случае, если Кокойты подаст документы на регистрацию в ЦИК, ему будет отказано", - говорится в публикации издания.

Напомним, в 2017 году победу на выборах президента Южной Осетии одержал спикер парламента Анатолий Бибилов, набравший 57,98% голосов. Предыдущий глава республики Леонид Тибилов тогда признал свое поражение на выборах.

В августе 2020 года, после того, как смерть задержанного силовиками Инала Джабиева спровоцировала волну протестов в Южной Осетии, Кокойты призвал Бибилова уйти в отставку. Он объявил, что ошибся, когда "вывел на политическую арену" Анатолия Бибилова, а в 2017 году поддержал его кандидатуру на президентских выборах.