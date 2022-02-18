Эдуард Кокойты выдвинут кандидатом в президенты Южной Осетии

18 февраля 2022, 19:25

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Инициативная группа провела сегодня собрание по выдвижению второго президента Южной Осетии Эдуарда Кокойты на должность президента. Кокойты охарактеризовал обстановку в непризнанной республике как крайне непростую, "сложнее, чем перед войной 2008 года".

Как писал "Кавказский узел", в Южной Осетии проходит кампания по президентским выборам, голосование назначено на 10 апреля.Четыре партии назвали своих претендентов на пост президента Южной Осетии, еще 15 человек выдвигаются от инициативных групп.

Эдуард Кокойты - второй президент республики (2001 - 2011). Баллотировался на президентских выборах 2017 года, но не прошел ценз оседлости, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" биографической справке. На "Кавказском узле" также размещена биография действующего президента Анатолия Бибилова.

Инициативная группа по выдвижению Эдуарда Кокойты на должность президента Южной Осетии провела сегодня собрание, на которое пришли 146 представителя инициативной группы. Они единогласно поддержали своего кандидата. Также на собрании присутствовал еще один кандидат в президенты - вице-спикер парламента Южной Осетии Александр Плиев, а также депутаты Амиран Дьяконов, Роберт Остаев, Дзамболат Медоев, сообщило сегодня ИА "Рес".

"Я очень признателен вам за то что предложили баллотироваться в президенты. Здесь демократия и волеизъявление людей, которые жили и будут жить здесь в Южной Осетии. Среди вас мои сыновья, моя невестка, моя семья здесь, здесь мои боевые друзья, самые дорогие люди. Вы остались моей большой семьей спустя годы", - приводятся его слова в публикации.

По словам Кокойты, ситуация в Южной Осетии сейчас "сложнее, чем даже перед войной 2008 года". Кокойты призвал к консолидации здоровых сил, чтобы остановить миграцию молодежи и создать условия для возвращения граждан в Южную Осетию. Своим сторонникам он посоветовал "максимально корректно" относиться к действующему президенту и другим кандидатам, сообщил "Спутник Южная Осетия".

Бывший генеральный директор "Мегафон-Южная Осетия" Аслан Кутаров также сегодня был выдвинут инициативной группой на пост президента, проинформировало издание.



Как следует из информации на сайте ЦИК Южной Осетии, к 18 февраля зарегистрированы три инициативных группы по выдвижению кандидатов - Ибрагима Гассеева, Дмитрия Тасоева и Гено Каджаева, им разрешено начать сбор подписей.

"Кавказский узел" также писал, что в августе 2020 года после того, смерть задержанного силовиками Инала Джабиева спровоцировала волну протестов, Кокойты призвал Бибилова уйти в отставку. Кокойты признал, что ошибся, когда "вывел на политическую арену" Анатолия Бибилова, а в 2017 году поддержал его кандидатуру на президентских выборах.