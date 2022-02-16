19 человек заявили о желании баллотироваться в президенты Южной Осетии

16 февраля 2022, 18:22

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Четыре партии назвали своих претендентов на пост президента Южной Осетии, еще 15 человек выдвигаются от инициативных групп. Пятеро претендентов подали документы в избирком для регистрации своих групп, группа по выдвижению Гено Каджаева уже прошла регистрацию.

Как писал "Кавказский узел", в Южной Осетии проходит кампания по президентским выборам, голосование назначено на 10 апреля. Коммунист Таймураз Тадтаев 15 февраля был выдвинут кандидатом на должность президента Южной Осетии. Два кандидата от инициативных групп отказались от участия в предвыборной борьбе, сообщил представитель ЦИК.

ЦИК Южной Осетии зарегистрировала инициативную группу по выдвижению Гено Каджаева кандидатом на должность президента Республики Южная Осетия. "Теперь они имеют право на сбор необходимых 3 500 подписей в поддержку своего кандидата и открытие специального избирательного счета", — говорится в сообщении на сайте Центризбиркома Южной Осетии.

Кроме того, в ЦИК поступили пакеты документов для регистрации от инициативных групп Дмитрия Тасоева, Ибрагима Гассеева, бывшего сотрудника правоохранительных органов Зелима Казиева, депутата парламента Давида Санакоева и пакет документов от политической партии "Народная партия" по выдвижению Александра Плиева, сообщило 15 февраля ИА "Рес".

Всего о намерении выдвигаться в качестве кандидата в президенты ЦИК уведомили 19 представителей претендентов,15 из них - выдвиженцы от инициативных групп, четверо - от политических партий.

Инициативная группа провела сегодня собрание по выдвижению депутата парламента первого созыва Алимбега Плиева на должность президента Южной Осетии. Зарегистрированные участники собрания единогласно поддержали его кандидатуру. "Алимбег Плиев работал на различных должностях, хорошо знаком с работой министерств и ведомств, всегда принимал активное участие в общественно-политической жизни Республики", - привело агентство в сегодняшней публикации слова одного из участников собрания Хоха Гаглойты.

Сегодня же состоялось собрание по выдвижению кандидатуры бывшего депутата парламента от партии "Единая Осетия" Бориса Тасоева, который возглавляет сейчас Зарскую сельскую администрацию. На собрание были зарегистрированы 112 человек, но зале оказались всего 80 участников собрания, которые проголосовали за выдвижение Тасоева. По словам присутствовавшего в зале представителя ЦИК число участников инициативной группы менее 100 является основанием для отказа в регистрации, сообщил сегодня "Спутник Южная Осетия".

Также на собраниях инициативных групп выдвинуты Алан Гаглоев, Ибрагим Гассеев, Давид Санакоев, Гарри Мулдаров, Гено Каджаев, Дмитрий Тасоев, Владимир Пухаев, Альберт Валиев, Зелим Казиев, Алимбег Плиев, Алан Козонов. Кроме этого, прошло собрание по выдвижению Нелли Гогичевой, однако на него не собралось необходимое количество участников.

Кроме того, состоялись три съезда партий, на которых были выдвинуты кандидаты на должность президента Южной Осетии. "Единая Осетия", выдвинула действующего президента Анатолия Бибилова на второй президентский срок, Народная партия - вице-спикера парламента Александра Плиева, Компартия - Таймураза Тадтаева. Также запланировано собрание по выдвижению от партии "Единство народа" вице-спикера парламента Владимира Келехсаева.

Для оппозиции важно, чтобы ЦИК зарегистрировал хотя бы одного кандидата на пост президента Южной Осетии, а сторонники автоматически поддержат его, считает политолог Алана Плиева. Обилие оппозиционных кандидатов, выдвинувших свои кандидатуры, может распылить голоса их сторонников, предположил журналист Заур Фарниев.

На 17 февраля намечено собрание инициативной группы по выдвижению на пост президента Южной Осетии бывшего гендиректора "Мегафон-Южная Осетия" Аслана Кутарова на пост главы государства, сообщила 12 февраля "Алания ИнФОРМ".