Компартия выдвинула кандидата на пост главы Южной Осетии

15 февраля 2022, 17:06

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Коммунист Таймураз Тадтаев выдвинут сегодня кандидатом на должность президента Южной Осетии. Два кандидата от инициативных групп отказались от участия в предвыборной борьбе, сообщил представитель ЦИК.

Как писал "Кавказский узел", в Южной Осетии началась избирательная кампания перед президентскими выборами, которые назначены на 10 апреля. К 11 февраля в ЦИК поступили уведомления о проведении 20 собраний по выдвижению кандидатов в президенты, инициативная группа выдвинула депутата парламента Давида Санакоева в президенты Южной Осетии. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики отметили, что на выборах оппозиция демонстрирует высокую активность.

Кандидатура Таймураза Тадтаева для участия в предстоящих 10 апреля выборах президента Южной Осетии была утверждена на внеочередном съезде Компартии. В нем приняли участие 119 делегатов, из 113 проголосовавших 110 поддержали его кандидатуру, трое были "против", сообщило сегодня ИА "Рес".

Лидер партии Станислав Кочиев отметил, что старейшая партия в Южной Осетии должна принять участие в выборах президента. Общественно-политическую ситуацию в Южной Осетии он охарактеризовал как сложную. "Противостояние сегодня немного стихло, но мне кажется, это перед грядущей бурей. Нам не избежать жёсткого противостояния из-за предстоящих выборов" - привело его слова агентство.

В 2019 году Тадтаев участвовал в выборах в парламент от Компартии, однако партии достался только один мандат, а он был вторым по списку, сообщила сегодня газета "Южная Осетия".

12 февраля стало известно, что на пост главы государства намерен баллотироваться бывший вице-премьер Аслан Техов, однако позднее он отказался от участия в выборах, собрание по его выдвижению, намеченное на 18 февраля, не состоится. проинформировал 14 февраля представитель ЦИк Южной Осетии игорь Чочиев. Также ранее стало известно, что от участия в выборвх отказался Анатолий Джиоев. проинформировал 14 февраля "Спутник Южная Осетия".

"Кавказский узел" также писал, что Анатолий Джиоев выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах 2017 года, однако затем снял свою кандидатуру. Также Анатолий Джиоев выдвигался кандидатом в президенты Южной Осетии в 2012 году.