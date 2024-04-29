Махачкалинцы продемонстрировали сопереживание Гаджиеву

29 апреля 2024, 22:53

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители Махачкалы задавали вопросы о здоровье журналиста Абдулмумина Гаджиева и дате апелляции, рассказал заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов, который провел пикет в поддержку коллеги. Защита дополняет апелляционную жалобу, уточнил адвокат Гаджиева.

Как писал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку. 29 апреля, как и неделей ранее, такой пикет провел на традиционном месте (пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова) заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов.

Пикеты в защиту Гаджиева проводятся регулярно с июня 2019 года, когда Гаджиев был задержан. Они срывались только из-за провокаций и задержаний пикетчиков. Пикетчиков доставляли в полицию, однако они все равно продолжили кампанию в поддержку Гаджиева. По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Сегодняшний пикет в поддержку Абдулмумина Гаджиева прошёл в Махачкале спокойно и ввиду выходного дня вызвал интерес горожан, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов.

"Всё прошло очень хорошо. Внимание полиции было минимальным. Просто подошёл постовой, поинтересовался данными и всё. В этот раз человек 10 подошло, спрашивали, выражали слова поддержки. В частности, интересовались, когда апелляция будет, как здоровье Абдулмумина. При этом многие автомобилисты также сигналами выражали поддержку пикету", - сообщил Магомедов.

По его словам, журналист Идрис Юсупов*, который ранее принимал участие в акциях, временно воздерживается от проведения пикетов из-за статуса иноагента.

Дата апелляции пока не назначена, защитники вносят дополнения к апелляционной жалобе, сообщил адвокат Абдулмумина Гаджиева Арсен Шабанов. "Абдулмумин, Ризван и Кемал по-прежнему в СИЗО Новочеркасска. Жалоб на содержание нет, и они в порядке", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и предприниматель Кемал Тамбиев в июне 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября 2023 года суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове.

Гаджиев находится в СИЗО Новочеркасска. Апелляционная жалоба на приговор была подана еще в сентябре 2023 года, но заседание до сих пор не назначено, хотя по закону на это отводится два месяца, сообщил 5 марта "Кавказскому узлу" адвокат Гаджиева. В апреле стало известно, что Гаджиев, Тамбиев и Ризванов закончили изучать материалы дела и протоколы заседаний перед рассмотрением апелляционной жалобы. Однако дата рассмотрения жалобы пока не определена, сообщил 22 апреля адвокат Гаджиева.

Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* внесен в реестр иноагентов

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.