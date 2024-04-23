Магомедов рассказал о внимании махачкалинцев к пикету в поддержку Гаджиева

23 апреля 2024, 00:40

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Около пяти прохожих подошли, чтобы выразить поддержку, сигналили проезжающие мимо водители, рассказал замредактора "Черновика" Магомед Магомедов, который провел пикет в поддержку Абдулмумина Гаджиева. Арест с имущества Гаджиева снят, но в полной мере им распоряжаться нельзя, пока не вступит в силу приговор, сообщили супруга журналиста Дана Сакиева и адвокат Арсен Шабанов.

Как писал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку. 22 апреля заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов вновь вышел на одиночный пикет с требованием освободить Гаджиева.

Пикеты в защиту Гаджиева проводятся регулярно с июня 2019 года, когда Гаджиев был задержан. Они срывались только из-за провокаций и задержаний пикетчиков. Пикетчиков доставляли в полицию, однако они все равно продолжили кампанию в поддержку Гаджиева. По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Одиночный пикет прошел штатно, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов.

"Примерно пять человек по отдельности подошли, спрашивали о деле, выражали поддержку. С дороги автомобилисты сигналили или показывали жесты поддержки. Внимание полиции было минимальным и корректным", - рассказал он.

Дата апелляции пока не определена, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Гаджиева Арсен Шабанов. "удут ещё дополнения к апелляционной жалобе", - отметил он.

Аресты с имущества все сняты приговором суда, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" супруга Гаджиева Дана Сакиева.

"У нас с Абдулмумином не было реально используемого имущества под арестом. У его отца были земли, но с них арест сняли. У Кемала и Ризвана было реальное имущество, автомобиль, например", - пояснила она.

Адвокат Арсен Шабанов уточнил, что арест снят со всего имущества, но, так как приговор не вступил в силу, имуществом не могут владеть в полном объеме. "Они могут пользоваться любым имуществом, со всего уже снят арест. Но пока не могут распоряжаться, к примеру, продавать", - пояснил Шабанов.

Напомним, редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и предприниматель Кемал Тамбиев в июне 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября 2023 года суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове.

Гаджиев находится в СИЗО Новочеркасска. Апелляционная жалоба на приговор была подана еще в сентябре 2023 года, но заседание до сих пор не назначено, хотя по закону на это отводится два месяца, сообщил 5 марта "Кавказскому узлу" адвокат Гаджиева. Гаджиев, Тамбиев и Ризванов закончили изучать материалы дела и протоколы заседаний перед рассмотрением апелляционной жалобы, сообщила 15 апреля защита.

Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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