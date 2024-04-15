15 апреля 2024, 22:40

Абдулмумин Гаджиев завершил изучение дела перед апелляцией

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Силовики не препятствовали одиночному пикету в поддержку журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева, рассказал заместитель главного редактора издания. Гаджиев и другие осужденные по делу о финансировании терроризма, Кемал Тамбиев и Абубакар Ризванов, закончили изучать материалы дела и протоколы заседаний перед рассмотрением апелляционной жалобы, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку.  Сегодня, как и неделей ранее, такой пикет провел на традиционном месте (пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова) заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов.

Пикеты в защиту Гаджиева проводятся регулярно с июня 2019 года, когда Гаджиев был задержан. Они срывались только из-за провокаций и задержаний пикетчиков. Пикетчиков доставляли в полицию, однако они все равно продолжили кампанию в поддержку Гаджиева. По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Пикет в поддержку журналиста Абдулмумина Гаджиева в Махачкале прошел без эксцессов. "Силовики ведут себя спокойно, для них пикет стал привычным. Подходили. Проверяли документы. Всё прошло спокойно", - сообщил заместитель главного редактора издания "Черновик" Магомед Магомедов.

По его словам, водители проезжающих машин активно сигналили в знак солидарности. "Из проезжающих машин очень много водителей подавали сигналы. Но лично люди не подходили. Пару человек, проходя мимо, высказали слова поддержки", - сказал Магомедов.

 Он сообщил также, что ввиду загруженности пока не обсудил с адвокатами и коллегами дальнейшие шаги по привлечению силовиков к ответственности за неправомерные действия.

В январе 2024 года еженедельные пикеты коллег в поддержку Гаджиева трижды были сорваны. Так, 29 января журналист "Нового дела" Идрис Юсупов* вышел на одиночный пикет в поддержку Гаджиева, но силовики создавали помехи акции, пока ее не пришлось завершить из-за того, что аналогичный плакат рядом с Юсуповым* развернул другой мужчина. Неделей ранее, 22 января, неизвестный мужчина с листком в руках также попытался встать рядом с Юсуповым, который проводил пикет в поддержку Гаджиева. После этого журналист вынужден был свернуть акцию. 15 января одиночный пикет в поддержку Гаджиева попытался провести Магомед Магомедов. К нему присоединился другой пикетчик, и силовики задержали журналиста, обвинив его в нарушении правил проведения одиночной акции. Однако суд не нашел признаков правонарушения в его действиях, и Магомедов был освобожден. Он счел срыв пикета спланированной провокацией силовиков.

 Адвокат Арсен Шабанов пока не смог назвать дату рассмотрения апелляционной жалобы на приговор Гаджиеву и другим осужденным по делу о финансировании терроризма. Он сообщил, что кроме него с Гаджиевым контактируют "другие юристы"

"По их словам, Абдулмумин и другие подзащитные только завершили ознакомление с материалами дела и протоколами заседания. Судья не ограничивал их в этом. Поэтому жалобы писать нет оснований. Гаджиев, Тамбиев и Ризванов все находятся сейчас в СИЗО Новочеркасска. Жалоб на содержание у них нет", - пояснил он.

Супруга Кемала Тамбиева подтвердила, что жалоб от мужа не поступало и он тоже до недавнего знакомился с материалами дела. "Адвокат не встречался с ним. В этом не было необходимости. Всё решаем дистанционно. А дата неизвестна. Скорее всего, предупредят за месяц", - сообщила она корреспонденту "Кавказского узла".

Редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и предприниматель Кемал Тамбиев в июне 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября 2023 года суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове.

Гаджиев находится в СИЗО Новочеркасска. Апелляционная жалоба на приговор была подана еще в сентябре 2023 года, но заседание до сих пор не назначено, хотя по закону на это отводится два месяца, сообщил 5 марта "Кавказскому узлу" адвокат Гаджиева. Абдулмумин Гаджиев и Кемал Тамбиев продолжают подготовку к рассмотрению апелляционной жалобы и знакомятся с материалами дела, дата заседания пока не назначена, рассказали 9 апреля их родственники и защита.

Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Автор: Наим Сулейманов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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