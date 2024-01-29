Журналист Юсупов* заявил о помехах пикету в поддержку Гаджиева

29 января 2024, 20:30

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Журналист Идрис Юсупов* сегодня традиционно вышел на одиночный пикет в поддержку Абдулмумина Гаджиева, но силовики трижды создавали помехи акции, пока ее не пришлось вовсе завершить из-за того, что аналогичный плакат рядом с пикетом Юсупова развернул другой мужчина.

Как писал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку. Однако 22 января неизвестный мужчина с листком в руках попытался встать рядом с журналистом "Нового дела" Идрисом Юсуповым*, который проводил пикет в поддержку Гаджиева. После этого журналист вынужден был свернуть акцию. Сегодня журналисты также анонсировали акцию в поддержку коллеги, однако на традиционное место проведения пикетов вышел неизвестный с аналогичными требованиями.

15 января, как и неделей ранее, одиночный пикет в поддержку Гаджиева попытался провести заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов. К нему присоединился другой пикетчик, и силовики задержали журналиста, обвинив его в нарушении правил проведения одиночной акции. Однако суд не нашел признаков правонарушения в его действиях, и журналист был освобожден. Он счел срыв пикета спланированной провокацией силовиков.

Идрис Юсупов* сегодня вышел на одиночную акцию в поддержку Абдулмумина Гаджиева, после этого к нему подошёл один из охранников центральной площади Махачкалы и записал личные данные, а затем к журналисту подъехали сотрудники патрульно-постовой службы, которые также записали данные, рассказал журналист корреспонденту "Кавказского узла".

Также к месту проведения пикета подошёл человек в медицинской маске. Юсупов* сообщил, что этого мужчину он увидел впервые. "Я сразу как его увидел, свернул плакат. После того как я плакат свернул, сотрудники полиции со мной поговорили и данные проверили, а этот человек ушел куда-то", - отметил Юсупов*.

После общения с сотрудниками полиции Юсупов* вновь развернул плакат и продолжил одиночную акцию, но к месту проведения одиночного пикета вновь издалека направился ранее ушедший с места проведения пикета незнакомый мужчина с длинной бородой и в медицинской маске. Юсупов*, увидев мужчину направляющегося к месту проведения одиночной акции, вновь свернул плакат, а мужчина, подойдя к месту где пикетировал Юсупов*, развернул свой плакат, на котором также было требование освободить Абдулмумина Гаджиева, сообщил журналист.

Напомним, редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и предприниматель Кемал Тамбиев в июне 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября 2023 года суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

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* 24 ноября 2023 года Минюст включил Идриса Юсупова в реестр иностранных агентов. Журналист оспорил это решение.

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