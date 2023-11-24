Идрис Юсупов включен в реестр иностранных агентов. Фото корреспондента "Кавказского узла"

24 ноября 2023, 21:46

Идрис Юсупов* включен в реестр иностранных агентов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Минюст обосновал внесение дагестанского журналиста Идриса Юсупова* в список иноагентов  его участием в создании материалов для иноагентов и распространением "недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике".

Как писал "Кавказский узел", журналист дагестанского издания "Новое дело" Идрис Юсупов* с 6 ноября регулярно проводит в центре Махачкалы одиночные пикеты в поддержку жителей Палестины. 21 ноября он отметил активную реакцию горожан на плакат, заявив, что не прекратит пикеты, пока все структуры республики не отреагируют на ситуацию в зоне израильско-палестинского конфликта. 23 ноября он отметил, что республиканские медиа организуют обсуждения ситуации в зоне конфликта, но официальные и провластные общественные структуры нехарактерным образом игнорируют проблему. 

Идрис Юсупов* - дагестанский журналист. Предавал огласке общественно важную для Дагестана проблему - публиковал материалы о практике регулярных задержаний верующих, о постановке их на профучет в полиции. Организатор и участник еженедельных пикетов в защиту Абдулмумина Гаджиева, говорится в биографической справке об Идрисе Юсупове*, подготовленной "Кавказским узлом".

В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включен Идрис Юсупов*, сообщило сегодня ведомство на своем сайте.

По версии Минюста, Юсупов* "принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике", а также "получал поддержку со стороны иностранных источников", говорится на сайте ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что утром 30 октября в Махачкале силовики пришли с обыском в дом к  Идрису Юсупову*. Они изъяли технику и флешки. Журналиста доставили в управление Следкома по Дагестану, а затем отпустили, обязав его снова явиться на допрос как свидетеля по делу о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. После допроса вечером Юсупов* был отпущен, он рассказал, что следователи интересовались его связью с Telegram-каналом, призывавшим к участию в антисемитских акциях.

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* внесен в реестр иноагентов.

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Примечание:

"Махачкалинцы одобрили меры поддержки палестинцев в Дагестане", "Жители Махачкалы сочли помощь палестинцам своим долгом", "Пикет в поддержку палестинцев нашел отклик у жителей Махачкалы".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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