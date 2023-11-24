24 ноября 2023, 03:08

Пикеты Юсупова в поддержку Палестины привлекли внимание медиа

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Дагестанский журналист Идрис Юсупов считает частично достигнутой цель своих пикетов в поддержку жителей Палестины, поскольку республиканские медиа организуют обсуждения ситуации в зоне конфликта. Вместе с тем он раскритиковал официальные и провластные общественные структуры, которые нехарактерным образом игнорируют проблему. 

Как писал "Кавказский узел", журналист дагестанского издания "Новое дело" Идрис Юсупов с 6 ноября регулярно проводит в центре Махачкалы одиночные пикеты в поддержку жителей Палестины. 21 ноября он отметил активную реакцию горожан на плакат, заявив, что не прекратит пикеты, пока власти не отреагируют на ситуацию в зоне израильско-палестинского конфликта. Гуманитарная поддержка палестинцев и размещение беженцев в республике должны быть продолжены, в том числе ради превенции новых акций протеста и массовых беспорядков, заявили 22 ноября опрошенные "Кавказским узлом" махачкалинцы. 

Палестинцам сопереживает большинство жителей Дагестана, причем не только из религиозной солидарности, но и из гуманистических соображений, рассказали ранее опрошенные "Кавказским узлом" махачкалинцы.

Очередной одиночный пикет в поддержку Палестины Идрис Юсупов проводил днем 23 ноября в течение 30 минут. По словам журналиста, на улице было холодно и прохожих было мало, а их реакция на пикет была не столь активной, как в предыдущие дни. Тем не менее, водители проезжающих мимо машин, как и раньше, активно выражали свою поддержку акции, рассказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Полицейские, как и ранее, зафиксировали личные данные Юсупова, но не препятствовали акции. По словам журналиста, он обращался в Общественную палату Дагестана с призывом вовлечься в деятельную поддержку палестинцев, однако никакой реакции от этого органа не дождался. Тем не менее, ряд республиканских СМИ обратили внимание на его пикеты: они организовали и анонсировали мероприятия для обсуждения ситуации в Палестине, отметил Юсупов. По его оценке, таким образом цель пикетов можно считать по крайней мере частично достигнутой.

Общественная палата республики, Совет старейшин, Координационный совет НКО, общественные и политические деятели, Миннац Дагестана и государственные СМИ еще могут, хоть и с очевидным опозданием, выразить свою позицию по ситуации в Палестине, считает Юсупов. Журналист отметил, что руководители республики и федеральные власти уже определенно выразили свою поддержку Палестине.

«Вопрос, обязательно ли дождаться прибытия беженцев из Палестины, чтобы у трапа самолета начать заверять всех в своих переживаниях за них. Чего еще ждут те, кто в других ситуациях наперегонки соревнуется в одобрении выступлений руководства?» - сказал он.

Житель Дагестана Заур уверен, что подавляющее большинство жителей республики переживают за палестинцев и понимает подоплеку конфликта на Ближнем Востоке. Вместе с тем он предположил, что со временем уровень сопереживания палестинцам может снизиться, "потому что люди привыкают" к новостям из зоны боевых действий.

Жители республики могут поддержать палестинцев информационно, в духовной плоскости - своими молитвами, на практике - участием в сборах заслуживающих доверия благотворительных фондов, считает мужчина. «Самая большая помощь палестинцам, которую дагестанцы могут оказать, это информационная помощь: делиться информацией, рассказывать через свои социальные сети о том, что реально происходит с палестинцами», - сказал он "Кавказскому узлу". По мнению Заура, правда о страданиях палестинцев активно замалчивается, в результате чего детальной актуальной информацией о ходе конфликта в реальном времени владеет, несмотря на общую заинтересованность, крайне малая доля дагестанцев.

Местный житель Шамиль убежден, что палестинцев в Дагестане поддерживает подавляющее большинство населения, реагируя на "явную несправедливость", причем религиозность не является единственным фактором такой массовой вовлеченности в ситуацию. Уровень осведомленности земляков о происходящем на Ближнем Востоке он также оценивает оптимистично, вместе с тем поддерживает идею одиночных акций для привлечения внимания к судьбе жителей Палестины.

«Эта проблема оккупации Палестины уже давно обсуждается в обществе. Думаю, что палестинцев поддерживают не только религиозные дагестанцы, но и те кто далек от соблюдения религии, потому что несправедливость очевидна. В последнее время доля людей, знающих истинную причину (конфликта), значительно выросла, ее разъяснили многие. Благодаря соцсетям информация дошла до людей, даже по федеральным каналам упоминали», - сказал он "Кавказскому узлу".

Жительница Махачкалы Анжела считает, что осведомленность дагестанцев в первые дни очередного обострения палестино-израильского конфликта была недостаточной, но впоследствии существенно выросла. По ее мнению, первоначально люди эмоционально реагировали на фото и видео из зоны боевых действий, а впоследствии изучили множество подробных материалов по теме.

«Я сама сначала думала, что палестинцы виноваты, но потом, почитав материалы в интернете, узнала, что территории Палестины оккупированы не только по мнению палестинцев, но и по международному мнению», - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла". По словам Анжелы, многие ее знакомые после начала активной бомбардировки Сектора Газа Израилем, глубоко изучили информацию о палестино-израильском конфликте и в результате поменяли свое первоначальное мнение.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на эскалацию палестино-израильского конфликта в начале октября. О том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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