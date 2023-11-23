Одиночный пикет Идриса Юсупова. Махачкала, 11 ноября 2023 года. Фото: "Черновик" https://t.me/chernovik/63025

23 ноября 2023, 05:20

Махачкалинцы одобрили меры поддержки палестинцев в Дагестане

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Власти Дагестана не были самостоятельны в решениях о гуманитарной поддержке палестинцев и размещении беженцев в республике, однако оба начинания должны быть продолжены, в том числе ради превенции новых акций протеста и массовых беспорядков, заявили опрошенные "Кавказским узлом" жители Махачкалы. 

Как писал "Кавказский узел", журналист дагестанского издания "Новое дело" Идрис Юсупов с 6 ноября регулярно проводит в центре Махачкалы одиночные пикеты в поддержку жителей Палестины. 21 ноября он отметил активную реакцию горожан на плакат, заявив, что не прекратит пикеты, пока все структуры республики не отреагируют на ситуацию в зоне израильско-палестинского конфликта.

Палестинцам сопереживает большинство жителей Дагестана, причем не только из религиозной солидарности, но и из гуманистических соображений, рассказали ранее опрошенные "Кавказским узлом" махачкалинцы.

Очередной одиночный пикет в поддержку Палестины Идрис Юсупов провел на пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова в Махачкале 22 ноября. По словам журналиста, эта акция продолжалась в течение 40 минут, каких-либо попыток препятствовать пикету силовики не предпринимали: как обычно, полицейские только записали его личные данные и объяснения.

Юсупов пояснил, что проводит акцию солидарности с народом Палестины. «Для обращения внимания общественных институтов, гражданского общества и  СМИ на ситуацию в палестино-израильском конфликте, нарушения прав человека, военные преступления геноцид и гуманитарную катастрофу, и оказание помощи беженцам», - пояснил он корреспонденту «Кавказского узла».

Некоторые шаги, уже предпринятые властями Дагестана для поддержки палестинцев, - такие как отправка гуманитарной помощи и организация размещения для беженцев в республике, - Идрис Юсупов оценил положительно. Вместе с тем он отметил, что власти Дагестана не были самостоятельными и предприняли эти шаги лишь с одобрения федерального руководства.

Реакция прохожих и водителей на пикет была, по его оценке, еще более активной, чем днем ранее. Как отметил Юсупов, реакции махачкалинцев указывают на их осведомленность о ситуации в Палестине, поскольку люди следят за происходящим. Журналист предположил, что на настроение горожан также могла повлиять теплая погода.

Махачкалинец Ибрагим полагает, что Дагестан должен помогать палестинцам поставками гуманитарной помощи и принимать беженцев из зоны конфликта. Сбор гуманитарной помощи нужно вести ежедневно, отправляя ее силами МЧС России - по мнению мужчины, этот канал поставок достаточно надежен, поскольку ведомство имеет доступ в Газу через гуманитарные коридоры.

Одиночные пикеты информируют население, что кризис в Палестине продолжается, добавил житель Махачкалы. По мнению Ибрагима, большинство жителей Дагестана поддерживает палестинцев, однако историю и природу конфликта понимают далеко не все - многие лишь эмоционально реагируют на фото- и видеоконтент в соцсетях.

Ситуацию на Ближнем Востоке в Дагестане сейчас "обсуждают повсеместно", считает местный житель Гасан. "Обсуждение это не ограничивается потреблением контента из социальных сетей, оно касается также истории арабо-израильского конфликта, возникновения Израиля и причин «невозникновения» Палестины", - указал он. 

Гасан уверен, что уровень понимания причин палестино-израильского конфликта и осведомленности о его исторических предпосылках среди населения Дагестана «значительно выше, чем принято предполагать», - вероятно, даже выше, чем в иных регионах страны.  Он положительно оценил инициативы по сбору и отправке гуманитарной помощи, а также готовность властей республики принять палестинцев.

Житель Махачкалы Малик считает инициативы по размещению беженцев из Палестины в Дагестане согласованными с федеральным центром. Он также считает, что на сбор и отправку гуманитарной помощи в зону конфликта власти аналогичным образом получили добро от федеральных властей. Вместе с тем он одобряет обе инициативы и рассчитывает, что они будут продолжены.

По словам Малика, эта работа не только поддерживает палестинцев, но и стабилизирует ситуацию внутри Дагестана "минимизируя возможность повторения протестных акций" и массовых беспорядков в связи с конфликтом на Ближнем Востоке.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на эскалацию палестино-израильского конфликта в начале октября. О том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

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Примечание:

"Оставлены под стражей 40 обвиняемых по делу о беспорядках в Махачкале", "Сиражудинова назвала клеветой донос о поддержке антисемитских акций", "Фонд "Инсан" рассказал о логистике помощи палестинцам".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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