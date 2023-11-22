Жители Махачкалы сочли помощь палестинцам своим долгом

22 ноября 2023, 01:26

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Журналист Идрис Юсупов провел в Махачкале одиночный пикет в поддержку жителей Палестины. Он отметил активную реакцию горожан на плакат, заявив, что не прекратит пикет, пока все структуры республики не отреагируют на ситуацию в зоне израильско-палестинского конфликта. Простой дагестанец может помочь палестинцам, отказавшись от покупки израильских товаров и товаров стран, которые являются его союзниками, а также собирая гуманитарную помощь и предоставляя палестинцами убежище, отметили махачкалинцы.

Как писал "Кавказский узел", журналист дагестанского издания "Новое дело" Идрис Юсупов с 6 ноября проводит в центре Махачкалы одиночные пикеты в поддержку жителей Палестины.

Палестинцам сопереживает большинство жителей Дагестана, причем не только из религиозной солидарности, но и из гуманистических соображений, рассказали ранее опрошенные "Кавказским узлом" махачкалинцы.

В центре Махачкалы на пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова прошел одиночный пикета поддержку Палестины. Его провел дагестанский журналист Идрис Юсупов, который вышел с плакатом «Палестина, мы с тобой».

Как рассказал Идрис Юсупов корреспонденту «Кавказского узла», одиночная акция прошла с 13.15 до 13.55 мск. Каких-либо попыток препятствовать проведению акции не было, уточнил он.

По словам Юсупова, реакция на пикет была очень активная. «Реагировала почти каждая проезжающая мимо машина», - отметил он.

Помимо этого прохожие фотографировали и спрашивали Юсупова, чем можно помочь палестинцам. «Люди проезжали, сигналили, показывали жесты поддержки , фотографировали. Многие прохожие подходили и говорили слова поддержки. Проходящие спрашивали, чем можно помочь», - отметил журналист. Также в течении всей одиночной акции от прохожих поступило несколько предложений принести чай и кофе, так как погода была холодная.

Основная цель пикета, по словам Юсупова, остаётся прежней - обратить внимание общественных институтов, гражданского общества и СМИ на происходящее в Палестине. «Как я понимаю, некоторые подвижки в этом направлении уже сделаны со стороны правительства (Дагестана) и благотворительности (благотворительных фондов)», - отметил Юсупов.

По его словам, некоторое время назад определенные благотворительные фонды республики и население одного из сел Дагестана направило гуманитарную помощь в Палестину. Также в качестве положительного внимания Юсупов упомянул заявление главы Дагестана Сергея Меликова о том, что если будет указание от Путина, то Дагестан готов принять определенное количество беженцев из Палестины. «По-моему, уже сегодня, кажется, прошло заседание комиссии во главе с председателем правительства (Дагестана), которые говорят, что готовы принять первую группу (палестинских беженцев) из 50 человек», - сказал журналист.

Всего же то, что республика готова принять до 200 беженцев из Палестины, является положительным шагом властей. "Я считаю, что это хороший знак, что Дагестан тоже не находится в стороне", - пояснил Юсупов.

Представители благотворительного фонда "Инсан" договорились в Египте с движением "Красный Полумесяц", имеющим доступ на территорию сектора Газа, о передаче продуктов и медикаментов, которые приобретаются на деньги, собранные жителями Дагестана. Также часть благотворительной помощи будет отправлена из Дагестана самолетом МЧС, сообщили 14 ноября в фонде. 20 ноября из Дагестана были отправлены первые 30 тонн гуманитарной помощи, закупленной на деньги, которые были собраны при участии жителей республики, сегодня - еще 27 тонн. По словам главы Дагестана, всего планируется отправить 100 тонн гуманитарного груза. 21 ноября также стало известно, что власти Дагестана заявили о готовности принять до 200 палестинских беженцев, для их размещения подготовлены места в санатории.

Однако журналист отметил, что до сих пор нет реакции от общественных и гражданских структур республики. «Я все-таки жду, что будет какая-то реакция от общественной палаты, как от органа, который хотя бы как то представляет Дагестан, что будет какая-то реакция от Миннаца, может будет какая-то реакция от Совета по правам человека (при главе Дагестана)», - отметил Юсупов, добавив, что будет ждать реакции. До тех пор, пока этой реакции нет Юсупов готов продолжать ежедневные одиночные пикеты в поддержку Палестины.

Жители Махачкалы прокомментировали корреспонденту "Кавказского узла" пикет и ситуацию в зоне израильско-палестинского конфликта.

Мусульмане регионов Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. В Дагестане палестинцам сочувствует большинство жителей, причем не только из религиозной солидарности, но и из гуманистических соображений, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" махачкалинцы.

Арсен считает, что «простой дагестанец» может поддержать палестинцев, не поддерживая Израиль и устроив полный бойкот израильской продукции. «Я считаю, что самое эффективное - это не поддерживать Израиль своими деньгами. Надо отказываться от того, чтобы спонсировать это. Надо искать альтернативы (израильской продукции)», - отметил житель Махачкалы.

По его мнению, отказаться от продукции и товаров израильского производства нужно «навсегда», а не на период очередного обострения конфликта. «Проблема в том, что пока бомбят (палестинцев), мы начинаем шевелиться, а когда перестают - мы забываем. Надо от этих товаров отказаться раз и навсегда», - отметил Арсен. .

Он также считает, что дагестанцы также должны отказываться от товаров других иностранных фирм, которые прямо или финансово поддержали агрессию Израиля против палестинцев. Третьей категорией для бойкота являются американские фирмы, так как США, по мнению Арсена, главный союзник Израиля. "Думаю, что это очень действенный способ", - отметил он.

Впрочем, он оговорился, что бойкот товара возможен только при наличии альтернативы, отметил Арсен.

Султан также считает, что бойкотирование товаров из Израиля - самое малое, что человек может сделать в поддержку палестинцев. Поддержка палестинцев в сегодняшней ситуации, по его мнению, исходит не только от религиозных взглядов, а вообще с позиции общечеловеческой морали и гуманизма. «Общество не должно забывать, что существуют палестинцы, и что Израиль с ними творит, накрывая их бомбами. Это (ситуация с палестинцами) - сигнал для нас, что нельзя их забывать и, как минимум, нужно делать дуа (молиться) за них - и это как минимум», - пояснил Султан.

Также махачкалинец указал на необходимость участвовать в гуманитарных акциях сбора помощи для палестинцев.

Ещё одним весомым пунктом является привлечение внимания к проблеме и информационное освещение событий, происходящих в Палестине, считает Султан. "Очень важно привлечение внимания к проблеме, чтобы люди не забывали о том, что там происходит", - отметил он.

Среди дагестанцев есть те, кто не владеет полной информацией о ситуации с палестинцами, и есть те, кто владеет искаженной информацией о происходящих событиях, повторяя израильскую версию развития событий, указал житель Махачкалы.

Сбор гуманитарной помощи и последующая отправка через МЧС России и информирование населения о происходящем с палестинцами - только этим можно помочь палестинцам, которые страдают об бомбежек Израиля, считает житель Махачкалы Ислам. «Вроде видел видео, где рассказывали, что Губден (село в Дагестане) собрал два самолёта гуманитарной помощи Палестине и отправили этот груз через МЧС. Именно так и нужно помогать», - считает он.

Также многие дагестанцы будут готовы принять палестинских беженцев у себя, если такая возможность будет представлена, отметил житель Махачкалы. «Многие к себе заберут (палестинских беженцев) без проблем сразу. Самое главное, чтобы разрешение от властей было», - отметил Ислам.

Также среди способов помощи палестинцам Ислам назвал информирование людей о том, что там происходит. «Многие делают неправильные выводы из-за неполного понимания ситуации. Если им рассказывать, что там происходит, у них будет возможность сделать свои выводы», - отметил местный житель.

Жительница Махачкалы Аминат считает, что отправка гуманитарной помощи является главным способом помощи палестинцам. Женщина напомнила, что сектор Газа до сих пор находится в блокаде, а с начала очередного обострения конфликта - и на грани гуманитарной катастрофы. «Там кушать нечего. Воды нормальной нет. Помощь - лекарства, вода, еда - им нужны в первую очередь», - предположила местная жительница.

Также палестинцам помогают те, кто старается объяснить природу агрессии, «подчёркивая и указывая на преступления Израиля по отношению к палестинцам». "Нужно говорить о трудностях, о том, что Израиль - преступник, который совершает военные преступления", - считает женщина.

О том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Отметим, что с 26 по 29 октября в городах трех республик СКФО прошли массовые антисемитские акции. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В аэропорту Махачкалы антисемитская акция обернулась массовыми беспорядками. Подробности событий приведены в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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