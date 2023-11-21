Власти Дагестана пообещали принять палестинских беженцев

21 ноября 2023, 15:23

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Дагестан готов принять до 200 палестинских беженцев, для их размещения подготовлены места в санатории, сообщила администрация главы республики.

Как писал "Кавказский узел", представители благотворительного фонда "Инсан" договорились в Египте с движением "Красный Полумесяц", имеющим доступ на территорию сектора Газа, о передаче продуктов и медикаментов, которые приобретаются на деньги, собранные жителями Дагестана. Также часть благотворительной помощи будет отправлена из Дагестана самолетом МЧС, сообщили 14 ноября в фонде. 20 ноября из Дагестана были отправлены первые 30 тонн гуманитарной помощи, закупленной на деньги, которые были собраны при участии жителей республики, сегодня - еще 27 тонн. По словам главы Дагестана, всего планируется отправить 100 тонн гуманитарного груза.

19 октября дагестанский фонд "Инсан" объявил о сборе средств для палестинцев, при этом первые семь миллионов были собраны за пять часов. На следующий день фонд отчитался, что собрано 20 миллионов рублей. Средства на помощь палестинцам продолжают поступать, несмотря на то, что сбор закрыт, сообщили 24 октября в фонде "Инсан". Глава Дагестана Сергей Меликов 3 ноября сообщил, что жители республики собрали для помощи палестинцам более 90 миллионов рублей.

Дагестан готов принять около 200 палестинских беженцев, сообщила сегодня администрация главы Дагестана. "В качестве места для временного размещения рассматривается санаторий "Леззет" в Карабудахкентском районе. Предусмотрен и резервный пункт размещения – гостиничный комплекс "Дельфин", говорится в сообщении в Telegram-канале администрации главы республики.

Ожидается несколько групп беженцев, сообщил на заседании правительства Дагестана премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов. "Подготовлены места для размещения до 200 человек, ожидается, что они приедут группами. В ближайшую неделю ожидаем прибытие первой группы в составе более 50 человек", – сообщил он. По его словам, органам власти поручено обеспечить беженцев всем необходимым.

Мусульмане регионов Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. В Дагестане палестинцам сочувствует большинство жителей, причем не только из религиозной солидарности, но и из гуманистических соображений, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" махачкалинцы.

Напомним, сбор помощи палестинцам проходит и в других республиках СКФО. Так, 15 ноября власти Чечни отчитались, что в рамках благотворительной акции "Дети Чечни – детям Палестины" собрано более 68 миллионов рублей, на которые будет закуплена гуманитарная помощь для палестинцев. По словам местных госслужащих, чеченским чиновникам пришлось потратить до трети месячной зарплаты, покупая детские поделки в ходе акции.

Рамзан Кадыров 18 ноября сообщил, что в Египет прибыл борт МЧС с 30 тоннами гуманитарного груза из Чечни для жителей сектора Газа. По его словам, продукты и предметы первой необходимости были закуплены региональным фондом имени Кадырова и за счет средств, которые были выручены по итогам прошедшей 15 ноября благотворительной акции.

В Карачаево-Черкесии жители, просившие организовать сбор помощи для жителей Палестины, активно участвуют в акции, объявленной правительством республики, рассказали 16 ноября организаторы акции и местные активисты. Участие в сборе помощи они пояснили нравственным выбором и стремлением поддержать нуждающихся. 20 ноября глава республики отчитался, что 30 тонн гуманитарной помощи, купленной правительством на деньги участвовавших в сборе жителей Карачаево-Черкесии, готовятся к отправке жителям Палестины.

13 ноября стало известно, что сбор помощи для жителей Палестины начался в 24 пунктах в городах и районах Ингушетии. Жителей Ингушетии призвали приносить одежду, продукты питания и другие предметы первой необходимости. 20 ноября глава республики сообщил, что собрано 104 тонны помощи.

3 ноября правительство Кабардино-Балкарии объявило, что направит 20 тонн гуманитарного груза (лекарства, продукты и предметы первой необходимости) жителям сектора Газа. В сборе и доставке помощи задействованы муфтият и МЧС, сообщили власти республики.

О том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Отметим, что с 26 по 29 октября в городах трех республик СКФО прошли массовые антисемитские акции. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В аэропорту Махачкалы антисемитская акция обернулась массовыми беспорядками. Подробности событий приведены в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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