Рашид Темрезов. Фото: https://cherkessk09.ru

20 ноября 2023, 20:08

Темрезов отчитался об итогах сбора помощи Палестине в Карачаево-Черкесии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Тридцать тонн гуманитарной помощи, купленной правительством на деньги участвовавших в сборе жителей Карачаево-Черкесии, готовятся к отправке жителям Палестины, сообщил сегодня глава республики Рашид Темрезов.

Как писал "Кавказский узел", глава Карачаево-Черкесии  сообщил 13 ноября, что в республике открываются пункты сбора гуманитарной помощи для жителей Палестины, и призвал местных жителей присоединиться к сбору. Инициатива нашла отклик у жителей республики.

"Готовится к отправке груз гуманитарной помощи весом 30 тонн для граждан Палестины от жителей Карачаево-Черкесии", - сообщил сегодня Темрезов в своем телеграм-канале.

Глава республики отчитался, что гуманитарный груз "был сформирован за счет средств, поступивших от жителей Карачаево-Черкесии". На эти деньги, с его слов, правительством республики были приобретены мука, сахар, консервы и другие продукты, средства личной гигиены, постельное белье и другие товары первой необходимости. 

"Сегодня начинается загрузка машин, затем в сопровождении сотрудников МЧС гуманитарный груз от Карачаево-Черкесии будет доставлен на борт воздушного судна – перевозчика по согласованному гуманитарному коридору", - уведомил общественность Рашид Темрезов.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа. Приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим в ряде стран: в частности, Франция и Евросоюз внесли его в списки террористических после обострения палестино-израильского конфликта. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

Мусульмане Северного Кавказа не остались равнодушными к обострению палестино-израильского конфликта, регулярно выражая поддержку Палестине в этом противостоянии. Но поддержка эта не безоговорочна, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе". Новости о том, как регионы Северного Кавказа выражают поддержку палестинцам, собраны "Кавказским узлом" на странице "Кавказ за Палестину".

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Примечание:

 "В чеченских школах сокращается число коллективных молитв за Палестину", "Осужденные за участие в беспорядках в Махачкале не признали вину", "Три пикета в поддержку палестинцев и Гаджиева прошли в Махачкале".

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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