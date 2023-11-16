Сбор помощи палестинцам вызвал отклик в Карачаево-Черкесии

16 ноября 2023, 23:21

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Жители Карачаево-Черкесии просили организовать сбор помощи для жителей Палестины и активно участвуют в акции, объявленной правительством республики, рассказали ее организаторы и местные активисты. Участие в сборе помощи они пояснили нравственным выбором и стремлением поддержать нуждающихся.

Как писал "Кавказский узел", глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сообщил 13 ноября, что в республике откроются пункты сбора гуманитарной помощи для жителей Палестины. Он призвал местных жителей присоединиться к инициативе.

Мусульмане Северного Кавказа не остались равнодушными к обострению палестино-израильского конфликта. Так, в Чечне духовенство устраивает ежедневные массовые молитвы в поддержку Палестины, а жители Дагестана 17 октября попытались провести на центральной площади Махачкалы акцию, которая была разогнана силовиками. Муфтияты Дагестана и Карачаево-Черкесии отчитались о тысячах участников молитв в поддержку Палестины. В Черкесске и Хасавюрте прошли акции против приезда на Северный Кавказ беженцев из Израиля. Координационный центр мусульман Северного Кавказа назвал недопустимыми антисемитские акции и призвал не расценивать мнение их участников как мнение народа. Об отправке и сборе помощи для Палестины отчитались после начала обострения палестино-израильского конфликта глава Чечни Рамзан Кадыров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, глава Дагестана Сергей Меликов. 13 ноября стало известно, что сбор помощи для жителей Палестины начался в городах и районах Ингушетии.

Депутат Народного собрания Карачаево-Черкесии, руководитель благотворительного фонда "Территория милосердия" Расул Кубанов стал одним из инициаторов сбора помощи народу Палестины.

"Теперь по решению и поручению главы республики организован сбор помощи Палестине. В республике очень ждали такого решения. Пункты сбора начали работать. Были определены операторы сбора помощи. Это благотворительные фонды "Территория милосердия", "Ансары", движение "Мы вместе", Ресурсный центр Карачаево-Черкесии", - сообщил Кубанов корреспонденту "Кавказского узла".

По данным на 23.00 мск 16 ноября благотворительный фонд "Ансары" отчитался в своем Telegram-канале, что за два дня собрано 10 миллионов 250 тысяч рублей. Также в Малокарачаевском районе, где работает фонд, открылся пункт сбора гуманитарной помощи. Ресурсный центр КЧР и фонд "Территория милосердия" опубликовали объявления о сборе помощи, не назвав собранную сумму.

По его словам, в основном производится сбор денежных средств, так как продукты и вещи будут закупаться централизовано, чтобы они были сертифицированы и была возможность провезти груз через несколько границ. "Груз будет согласован с МЧС России. Гуманитарную помощь до КПП "Рафах" доставит МЧС России. Там он будет передан обществу Красного Полумесяца в Газе. Дальше уже представители этой организации будут по своему усмотрению раздавать помощь. Мы в свою очередь, пытаемся добиться того, чтобы был сопровождающий от республики до пункта передачи помощи палестинцам", - пояснил Кубанов.

Сбор помощи пострадавшим в Палестине нашел большой отклик у людей, заявил председатель Конгресса Карачаевского народа Кады Халкечев. "Сейчас пункты сбора помощи только разворачиваются, люди пока не все осведомлены. Но люди абсолютно добровольно готовы вносить посильный вклад. Это свойство любого нормального человека — быть на стороне слабых. В этом плане морально-психологически большинство людей всех национальностей на стороне палестинцев", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

>По его мнению, никаких признаков принуждения к участию в сборе гуманитарной помощи нет. "Это собственный выбор людей. Никакое давление не прокатит здесь", - отметил Халкечев.

Он добавил, что жители Карачаево-Черкесии разделяют экстренную помощь палестинцам, особенно пострадавшим детям, которая производится за счет добровольных пожертвований и те социальные вопросы, которые нужно решать в республике. "Нет необходимости всё в кучу сваливать. Вопрос помощи, поддержки палестинцам — это вопрос нравственный", - указал Халкечев.

<p\>Глава общественной организации Адыге Хасэ в КЧР Али Асланов подтвердил, что и члены этой общины также примут участие в сборе гуманитарной помощи жителям Газы. "Открыли сбор средств. Каждый будет помогать кто сколько сможет, без всякого принуждения. Это и есть пожертвования. В первую очередь, жалко детей, которые страдают. Сострадание — это важная черта человека", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Руководитель общественной организации "Абаза" Умар Кончев заявил, что эта организация, как и персонально представители абазинской общины КЧР с энтузиазмом готовы участвовать в сборе помощи мирным жителям Газы. "Люди подходят к этому с большой самоотдачей, они сами хотели этого. Когда начался сбор, за несколько дней только в некоторых абазинских аулах Адыге-Хабльского района простые люди собрали уже полмиллиона рублей. Мы хотим сделать и общее пожертвование от организации "Абаза". Равнодушных людей к этой беде вообще нет. У всех болит душа. Не только как к единоверцам-мусульманам сочувствие, но просто чисто по-человечески", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".



Никакого недовольства объявление о начале организованного сбора помощи палестинцам не вызвало, подчеркнул он. "Наоборот ждали этого. И раньше обращались в «Абазу» с просьбой принять пожертвования, организовать это дело. Наши братья абазины в Турции уже в первые дни организовали сбор помощи. Но помощь как-то надо донести, довезти до нуждающихся в Газе. А без официальных легальных каналов из России этого не сделать", - отметил Кончев.

Представители ногайцев считают сбор помощи палестинцам очень важным, подчеркнул руководитель Национально-культурной организации ногайцев «Ногай эль» Карачаево-Черкесии Валерий Казаков.

"Помощь пострадавшим — это благородное дело. Вне зависимости от национальности — палестинцы или евреи. Мы на стороне того, кого унижают, изгоняют, хотят убить. Мы понимаем что такое истребление, что такое геноцид. Мы сами были депортированы. А в годы Великой Отечественной войны мы помогали, например, евреям укрываться, когда их преследовали нацисты", - сказал Казаков.

Он положительно оценил, что сбор организован при помощи властей. "Необходимо упорядочить это и чтобы помощь дошла по адресу", - подчеркнул он.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию "Железные мечи", после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим в ряде стран: в частности, Франция и Евросоюз внесли его в списки террористических после обострения палестино-израильского конфликта. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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