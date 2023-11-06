Кадыров отчитался об отправке в сектор Газа гуманитарной помощи

06 ноября 2023, 02:53

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Два спецборта МЧС России вылетели из аэропорта Грозного в Египет, откуда более 62 тонн гуманитарного груза будут наземным транспортном доставлены жителям сектора Газа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров 29 октября обвинил власти Израиля в геноциде жителей Палестины и сообщил о сборе помощи для палестинских семей. По его словам, собран объем помощи для 20 тысяч семей.

Мусульмане Северного Кавказа не остались равнодушными к обострению палестино-израильского конфликта. Так, в Чечне духовенство устраивает ежедневные массовые молитвы в поддержку Палестины, а жители Дагестана 17 октября попытались провести на центральной площади Махачкалы акцию, которая была разогнана силовиками. Муфтияты Дагестана и Карачаево-Черкесии отчитались о тысячах участников молитв в поддержку Палестины. В Черкесске и Хасавюрте прошли акции против приезда на Северный Кавказ беженцев из Израиля. Координационный центр мусульман Северного Кавказа назвал недопустимыми антисемитские акции и призвал не расценивать мнение их участников как мнение народа.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале 5 ноября отчитался об отправке гуманитарной помощи для жителей Палестины. По его словам, самолеты ИЛ-76 МЧС России вылетели с более чем 62 тоннами предметов первой необходимости, средств гигиены, продуктов питания.

Два спецборта доставили в Египет гуманитарный груз, который должен затем наземным транспортом быть доставлен в сектор Газа.

Кадыров отметил, что это уже "второе участие Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова в поддержке жителей Газы" - ранее фонд направил туда первый объем помощи для 20 тысяч семей.

Также глава Чечни в следующем сообщении в очередной раз обвинил Израиль в уничтожении жителей сектора Газа и отметил, что "жители Чеченской республики, решительно выступая против беспредела Израиля, просят у Господа миров избавить палестинский народ от геноцида".

Напомним также, что Рамзан Кадыров 30 октября заявил о предотвращении массовых беспорядков в Чечне, аналогичных событиям в Махачкале. По его словам, антисемитские акции в республике удалось предотвратить при помощи масс-медиа, которые "предостерегли жителей". 31 октября Кадыров дал указание силовикам задерживать зачинщиков беспорядков. В случае если человек проигнорирует распоряжение полиции, то убивать его - "три предупредительных выстрела в воздух" и четвертый выстрел "в лоб", распорядился глава республики.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию "Железные мечи", после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим в ряде стран: в частности, Франция и Евросоюз внесли его в списки террористических после обострения палестино-израильского конфликта. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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