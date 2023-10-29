Кадыров сообщил о сборе помощи для палестинских семей

29 октября 2023, 04:54

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Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил власти Израиля в геноциде жителей Палестины и сообщил о сборе помощи для палестинских семей. По его словам, уже собран объем помощи для 20 тысяч семей.

Как писал "Кавказский узел", мусульмане Северного Кавказа не остались равнодушными к обострению палестино-израильского конфликта. Так, в Чечне духовенство устраивает ежедневные массовые молитвы в поддержку Палестины, а жители Дагестана 17 октября попытались провести на центральной площади Махачкалы акцию, которая была разогнана силовиками. Муфтияты Дагестана и Карачаево-Черкесии отчитались о тысячах участников молитв в поддержку Палестины. В Черкесске и Хасавюрте прошли акции против приезда на Северный Кавказ беженцев из Израиля. Координационный центр мусульман Северного Кавказа назвал недопустимыми антисемитские акции и призвал не расценивать мнение их участников как мнение народа.

Информация о том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, собрана в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале поздно вечером 28 октября сообщил о подготовке помощи для палестинских семей. По его словам, почти весь мир не слышит "голоса бедных палестинских детей". "Теперь они обращаются ко мне в надежде быть услышанными", - написал он.

Публикацию он сопроводил видео, на котором шестеро детей держат в руках плакат с надписью "Freedom for Palestine" и флагом Чеченской республики. Они говорят что-то на арабском, в начале обращения проскальзывает имя "Рамзан Кадыров".

Кадыров обвинил израильские власти в "акте геноцида". "Те, кто всегда лицемерно ратовали за права человека, нисколько не осуждают действия Израиля, а, напротив, оказывают агрессору всяческую помощь", - написал глава Чечни, задавшись вопросом, что ему сказать этим детям и "утешат ли истощенных от нехватки еды и воды, страдающих под бомбами детей такие слова".

По словам главы Чечни, сотни тысяч верующих из Чеченской республики молят Аллаха в ежедневных Тахаджуд-намазах о наказании виновных.

Также он сообщил, что региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова "будет, как и прежде, оказывать посильную помощь" палестинцам, уже готов объем помощи для 20 тысяч семей.

18 октября Координационный центр мусульман Северного Кавказа обвинил Израиль в "государственном терроризме и геноциде" при соучастии США и западных стран, потребовав от ООН вмешательства в ситуацию для защиты жителей Палестины.

Анонимные телеграм-каналы опубликовали 26 октября адреса синагог и имена раввинов в Ставрополе, Краснодаре, Сочи, Нальчике и Дербенте, сопроводив их антисемитскими заявлениями. При этом прямых угроз в постах с указанием адресов нет.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию "Железные мечи", после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим в ряде стран: в частности, Франция и Евросоюз внесли его в списки террористических после обострения палестино-израильского конфликта. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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