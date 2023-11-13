Пункт сбора помощи для палестинцев. Фото: https://gazetaingush.ru/news/v-gorodah-i-selah-ingushetii-otkryty-punkty-priema-gumanitarnoy-pomoshchi-dlya-zhiteley

13 ноября 2023, 20:39

Пункты сбора помощи для палестинцев открыты в Ингушетии

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Сбор помощи для жителей Палестины ведется в 24 пунктах, расположенных в зданиях домов культуры и администраций по всей Ингушетии. Жителей республики призвали приносить одежду, продукты питания и другие вещи первой необходимости.

Как писал "Кавказский узел", глава Ингушетии 10 ноября поручил правительству республики организовать сбор помощи для палестинцев и призвал жителей поучаствовать в нем. 

В Ингушетии по инициативе главы республики организована акция по сбору гуманитарной помощи пострадавшим жителям Сектора Газа. "24 пункта приема помощи открыты в городах и районах республики, 10 из них заработали в Назрановском районе", - сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на сотрудника пресс-служба главы и правительства региона.

Помощь от жителей принимают в зданиях сельских и районных домов культуры, администраций муниципалитетов. В перечень необходимой гуманитарной помощи входят непортящиеся продукты питания, теплая одежда, средства личной гигиены, палатки, матрасы, пледы, портативные печи, генераторы, указано в сообщении.

Груз будет доставлен в Москву, а затем самолетом МЧС России в Египет, оттуда — автотранспортом в Сектор Газа, сообщила 12 ноября газета "Ингушетия", опубликовав адреса пунктов сбора помощи по республике с телефонами.

Министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации создало группу в Telegram по координации сбора помощи, сообщило сегодня издание.

В созданной сегодня группе в Telegram "Помощь Палестине" приведен список вещей, которые принимают от жителей в пунктах сбора помощи. В частности, необходимы перевязочные материалы - бинты, пластыри, салфетки, медтехника - трости, инвалидные кресла, шприцы и капельницы, антисептики и обезболивающие препараты. Жителей призывают приносить в пункты сбора детское питание, крупы и макароны, консервы в том числе мясные халяль местного производства, воду и печенье. Кроме того, необходимы одеяла, пледы, подушки, постельное белье, полотенца, спальные мешки, фонарики, батарейки, посуда и генераторы. 

В пунктах сбора помощи принимаются только новые одежда и игрушки. Не принимаются вещи бывшие в употреблении, скоропортящиеся продукты и продукты со сроком годности менее шести месяцев, продукты в открытых упаковках , битая посуда, мягкие игрушки, указано в закрепленных сообщения в группе.

Также жителей Ингушетии призывают переводить деньги в помощь палестинцам на специальный счет. По состоянию на 20.37 мск в группе насчитывается 204 участника. 

"Кавказский узел" также писал, что Ингушетия не раз занимала последние строчки в рейтингах, касающихся социально-экономического положения. Так, республика заняла последнее место в рейтинге по высокой зарплате - лишь 8,8% жителей Ингушетии получают зарплату выше среднего по России. Также Ингушетия находилась на предпоследнем месте в СКФО по уровню зарплаты педагогов, их среднемесячная зарплата в январе-марте этого года составила 26 547 рублей.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию "Железные мечи", после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим в ряде стран: в частности, Франция и Евросоюз внесли его в списки террористических после обострения палестино-израильского конфликта. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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Примечание:

"В чеченских школах сокращается число коллективных молитв за Палестину", "Осужденные за участие в беспорядках в Махачкале не признали вину", "Три пикета в поддержку палестинцев и Гаджиева прошли в Махачкале".

Автор: "Кавказский узел"

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