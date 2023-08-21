Ингушетия заняла последнее место в рейтинге регионов по высоким зарплатам

21 августа 2023, 02:29

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Лишь 8,8% жителей Ингушетии получают зарплату выше среднего по России. Республика заняла последнее место в рейтинге. Чуть лучше ситуация в Чечне, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Калмыкии, которые также оказались в хвосте рейтинга.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 2021-2022 годы в рейтинге регионов России по числу жителей с зарплатой выше среднего уровня предпоследнее место заняла Чечня, где доля таких граждан - 10,1%.

РИА "Новости" опубликовало сегодня, 21 августа рейтинг регионов России по высоким зарплатам. За его основу взяты данные официальной статистики. Регионы расположились в рейтинге в соответствии с долей работников с зарплатой выше среднего по стране.

Среди регионов юга России на самом высоком месте расположилась Астраханская область, которая заняла 37 место. В регионе 24,7% жителей получают зарплату выше среднего.

Со значительным отставанием в рейтинге расположилась Волгоградская область (50 место и 21% жителей). Ростовская область заняла 64 место (17,3%), Краснодарский край - 65 место (17,2%), Адыгея - 66 место (17%), Северная Осетия - 70 место (15,6%), Ставропольский край - 75 место (14,5%), Дагестан - 78 место (13%), Калмыкия - 81 место (11,4%), Карачаево-Черкесия - 82 место (11,3%), Кабардино-Балкария и Чечня расположились рядом на 83/84 местах (10,1%). Последнее место рейтинга заняла Ингушетия, где доля граждан, которые получают больше средней зарплаты по стране, составила 8,8%.

Для сравнения на первом месте рейтинга расположился Ямало-Ненецкий автономный округ, где больше средней зарплаты получают 75% работников.

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