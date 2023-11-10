Калиматов поручил собрать помощь для палестинцев

10 ноября 2023, 18:43

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Глава Ингушетии поручил правительству республики организовать сбор помощи для палестинцев и призвал жителей поучаствовать в нем.

Как писал "Кавказский узел" об отправке и сборе помощи для палестины отчитались после начала обострения палестино-израильского конфликта глава Чечни Рамзан Кадыров , глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков,глава Дагестана Сергей Меликов .

Мусульмане Северного Кавказа не остались равнодушными к обострению палестино-израильского конфликта. Так, в Чечне духовенство устраивает ежедневные массовые молитвы в поддержку Палестины, а жители Дагестана 17 октября попытались провести на центральной площади Махачкалы акцию, которая была разогнана силовиками. Муфтияты Дагестана и Карачаево-Черкесии отчитались о тысячах участников молитв в поддержку Палестины. В Черкесске и Хасавюрте прошли акции против приезда на Северный Кавказ беженцев из Израиля. Координационный центр мусульман Северного Кавказа назвал недопустимыми антисемитские акции и призвал не расценивать мнение их участников как мнение народа.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что власти республики намерены присоединиться к сбору помощи для палестинцев. "Россия в числе стран, оказывающих помощь жителям Палестины. Налажены каналы отправки гуманитарных грузов для них. В связи с этим планируем внести свой вклад в эту добровольческую миссию. Поручил Правительству организовать данную работу", - написал он сегодня в своем Telegram-канале.

Он призвал подключиться к сбору помощи и жителей Ингушетии. "Любой житель республики может присоединиться к гуманитарной акции. Сегодня помощь одеждой, продуктами, другими предметами первой необходимости – это самое малое, что мы можем сделать для этих людей, оказавшихся в тяжёлой ситуации.

"Кавказский узел" также писал, что Ингушетия не раз занимала последние строчки в рейтингах, касающихся социально-экономического положения. Так, республика заняла последнее место в рейтинге по высоким зарплатам - лишь 8,8% жителей Ингушетии получают зарплату выше среднего по России. Также Ингушетия находилась на предпоследнем месте в СКФО по уровню зарплат педагогов, их среднемесячная зарплата в январе марте этого года составила 26 547 рублей.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию "Железные мечи", после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим в ряде стран: в частности, Франция и Евросоюз внесли его в списки террористических после обострения палестино-израильского конфликта. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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