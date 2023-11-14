14 ноября 2023, 04:51

Темрезов объявил сбор помощи для жителей Палестины

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В Карачаево-Черкесии откроются пункты сбора гуманитарной помощи для жителей Палестины, сообщил глава республики Рашид Темрезов, призвав местных жителей присоединиться к инициативе.

Как писал "Кавказский узел", об отправке и сборе помощи для Палестины отчитались после начала обострения палестино-израильского конфликта глава Чечни Рамзан Кадыров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, глава Дагестана Сергей Меликов. 13 ноября стало известно, что сбор помощи для жителей Палестины начался в городах и районах Ингушетии.

Мусульмане Северного Кавказа не остались равнодушными к обострению палестино-израильского конфликта. Так, в Чечне духовенство устраивает ежедневные массовые молитвы в поддержку Палестины, а жители Дагестана 17 октября попытались провести на центральной площади Махачкалы акцию, которая была разогнана силовиками. Муфтияты Дагестана и Карачаево-Черкесии отчитались о тысячах участников молитв в поддержку Палестины. В Черкесске и Хасавюрте прошли акции против приезда на Северный Кавказ беженцев из Израиля. Координационный центр мусульман Северного Кавказа назвал недопустимыми антисемитские акции и призвал не расценивать мнение их участников как мнение народа.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сообщил 13 ноября в своем телеграм-канале о сборе помощи для жителей Палестины. "В судьбах народов Карачаево-Черкесии было много испытаний, и мы очень хорошо знаем, как поддержка, сопереживание и стремление людей поддержать друг друга в трудную минуту помогают преодолеть трудности. Сейчас такая помощь нужна жителям Палестины", - написал глава республики.

По его словам, жители Карачаево-Черкесии выразили готовность "помочь и принять участие в сборе гуманитарной помощи для Палестины". В приоритете - средства личной гигиены, детские товары, продукты питания долговременного хранения и другие товары первой необходимости.

Темрезов поручил председателю правительства республики Мурату Аргунову совместно с главами муниципалитетов организовать работу по сбору помощи на местах и призвал "неравнодушных жителей Карачаево-Черкесии" принять участие в формировании гуманитарной помощи, однако отметил, что о пунктах сбора и отправке транспорта "будет сообщено дополнительно".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию "Железные мечи", после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим в ряде стран: в частности, Франция и Евросоюз внесли его в списки террористических после обострения палестино-израильского конфликта. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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Примечание:

"В чеченских школах сокращается число коллективных молитв за Палестину", "Осужденные за участие в беспорядках в Махачкале не признали вину", "Три пикета в поддержку палестинцев и Гаджиева прошли в Махачкале".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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