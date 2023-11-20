Глава Ингушетии отчитался о сборе 104 тонн гуманитарной помощи для Палестины

20 ноября 2023, 17:28

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Жители Ингушетии собрали продукты, палатки, генераторы, печи, лекарства, и другие вещи первой необходимости для палестинцев, сообщил сегодня глава республики.

Как писал "Кавказский узел", глава Ингушетии 10 ноября поручил правительству республики организовать сбор помощи для палестинцев и призвал жителей поучаствовать в нем. 13 ноября стало из вестно, что в республике открыты 24 пункта сбора гуманитарной помощи

За 10 дней жители нашей республики собрали 104 тонны гуманитарной помощи для жителей Палестины, сообщил сегодня глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. "Это продукты питания, палатки, постельные принадлежности, портативные печи, генераторы, лекарственные средства, одежда и многое другое. Огромную помощь в этой работе оказывают волонтёры. Многие жители республики приходят целыми семьями", - написал он в своем Telegram-канале.

Прием гуманитарной помощи в муниципальных пунктах сбора будет приостановлен, говорится в группе в Telegram "Помощь Палестине", которая создана министерством по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии. Жители, которые хотят принять участие в акции, могут обращаться в пункт сбора гуманитарной помощи фонда "Тешам" в Магасе, указано в сообщении.

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