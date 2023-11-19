Рамзан Кадыров сообщил об отправке очередной партии гуманитарной помощи в сектор Газа

19 ноября 2023, 03:42

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30 тонн продуктов питания и вещей первой необходимости, которые были закуплены, в частности, за счет средств, вырученных по итогам благотворительной акции "Дети Чечни - детям Палестины", доставлены в Египет.

Как информировал "Кавказский узел", 15 ноября власти Чечни отчитались, что в рамках благотворительной акции "Дети Чечни – детям Палестины" собрано более 68 миллионов рублей, на которые будет закуплена гуманитарная помощь для палестинцев. По словам местных госслужащих, чеченским чиновникам пришлось потратить до трети месячной зарплаты, покупая детские поделки в ходе акции.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию "Железные мечи", после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Глава Чечни Рамзан Кадыров вечером 18 ноября отчитался в своем телеграм-канале, что в Египет прибыл борт МЧС с гуманитарным грузом из Чечни для жителей сектора Газа. По его словам, продукты и товары первой необходимости были закуплены Региональным общественным фондом имени Ахмата-Хаджи Кадырова и за счет средств, которые были выручены по итогам прошедшей 15 ноября благотворительной акции "Дети Чечни - детям Палестины".

30 тонн груза, который был доставлен спецбортом, до нуждающихся жителей сектора Газа доставит муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев, который возглавляет чеченскую делегацию. Представители республики провели встречу с сотрудниками отделения "Красного полумесяца". По данным главы республики, колонна с грузом уже выехала в сторону сектора Газа.

Мусульмане Северного Кавказа не остались равнодушными к обострению палестино-израильского конфликта. Так, в Чечне духовенство устраивает ежедневные массовые молитвы в поддержку Палестины, а жители Дагестана 17 октября попытались провести на центральной площади Махачкалы акцию, которая была разогнана силовиками. Муфтияты Дагестана и Карачаево-Черкесии отчитались о тысячах участников молитв в поддержку Палестины. В Черкесске и Хасавюрте прошли акции против приезда на Северный Кавказ беженцев из Израиля. Координационный центр мусульман Северного Кавказа назвал недопустимыми антисемитские акции и призвал не расценивать мнение их участников как мнение народа.

Рамзан Кадыров 30 октября заявил о предотвращении массовых беспорядков в Чечне, аналогичных событиям в Махачкале. По его словам, антисемитские акции в республике удалось предотвратить при помощи масс-медиа, которые "предостерегли жителей". 31 октября Кадыров дал указание силовикам задерживать зачинщиков беспорядков. В случае если человек проигнорирует распоряжение полиции, то убивать его - "три предупредительных выстрела в воздух" и четвертый выстрел "в лоб", распорядился глава республики.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию "Железные мечи", после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим в ряде стран: в частности, Франция и Евросоюз внесли его в списки террористических после обострения палестино-израильского конфликта. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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