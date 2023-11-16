Чиновникам пришлось потратиться на акцию "Дети Чечни – детям Палестины"

16 ноября 2023, 11:07

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Чеченским чиновникам пришлось тратить до трети месячной зарплаты, покупая детские поделки в ходе акции "Дети Чечни – детям Палестины", рассказали местные госслужащие. Родители воспитанников школ и детсадов заявили, что их дети мастерили поделки с энтузиазмом, а юрист указала, что привлекать детей к политическим акциям незаконно.

Как информировал "Кавказский узел", 15 ноября власти Чечни отчитались, что в рамках благотворительной акции "Дети Чечни – детям Палестины" собрано более 68 миллионов рублей, на которые будет закуплена гуманитарная помощь для палестинцев.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию "Железные мечи", после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Первые поделки, изготовленные участниками акции "Дети Чечни – детям Палестины", были проданы за баснословные цены, рассказал сотрудник одного из министерств Чечни Абдулла.

"Это и понятно. Глава [Чечни Рамзан Кадыров] таким образом поддержал инициативу своей дочери [Хадижат Кадыровой], которая руководит этим департаментом [дошкольного образования мэрии Грозного]. Всем остальным пришлось вольно-невольно следовать его примеру", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Абдулла уточнил, что ему пришлось потратить треть зарплаты (10 тысяч рублей) за макет арбы, в которую был запряжен тряпичный ослик.

В Гудермесе в акции "Дети Чечни – детям Палестины" принимали участие все дошкольные учреждения, рассказала главный специалист управления дошкольного образования Гудермесского района Жарадат Абдрахманова.

"На частные детсады эта акция не распространялась, но они сами изъявили желание в ней участвовать. Было предложено детям самим проявлять инициативу, делать так, чтобы их работа привлекла внимание и люди, решившие стать участниками акции, захотели приобрести их рисунок или изделие из дерева или глины", – рассказала Абдрахманова корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, поделок было сделано так много, что для того, чтобы представить на суд посетителей все детские работы, пришлось устанавливать столы на самой большой площади Гудермеса. "У нас 44 детских садика и еще пять – частные", – уточнила Абдрахманова.

У жительницы Чечни Рузаны четверо детей. Она рассказала, что близнецы Медна и Мадина в этом году оканчивают школу, и пятилетняя Эсмина и шестилетний Магомед еще посещают детсад.

"Младшие, когда решили делать поделки, даже не пытались просить у старших девочек помощи, знали, что у тех всегда дефицит времени. Эсмина сначала хотела нарисовать что-нибудь. Потом смотрю, взяла плетеную корзинку, привела ее в порядок, кое-где подкрасила, принесла разноцветные осенние листья, которые мы с ней собирали в лесу, шишки, красивые веточки. Обработала листики так, как их учили в детском саду, чтобы они не скукожились и не теряли свой цвет. Нашла у кого-то из сестер засушенные ромашки, цветы цикория. Короче говоря, получилась очень красивая осенняя корзиночка", – рассказала Рузана корреспонденту "Кавказского узла".

Сын Магомед нашел пару коробок из-под обуви, с помощью ножниц, ножа и степлера сделал картонный дом, с верандой и навесом, точно такой, как он видел у своего дяди в селе. Затем корой от деревьев, которую насобирал в лесу, обклеил картонный дом, рассказала Рузана. "Получился на мой взгляд очень даже красивый дом с необычной отделкой", – отметила она.

Рузана отметила, что во время акции ей не пришлось долго стоять у стола: поделки ее детей довольно быстро нашли своих покупателей.

Мусульмане Северного Кавказа, в том числе Чечни, остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. В конце октября стало известно, что учащиеся школ в Чечне привлечены к молитвам за Палестину. Коллективные молитвы также регулярно проходят и в мечетях республики.

Заведующая детским садом "Сказка" города Грозного Зара Дадаева рассказала, что дети из старшей группы подготовили 16 поделок.

"Они сами выбирали тематику картин и поделок. Природу рисовали акварелью и даже масляными красками. <...> И всю эту красоту 16 ноября увидят те, кто придет в торговый центр, где мы представим, на мой взгляд, талантливые работы наших детей", – сказала Дадаева корреспонденту "Кавказского узла".

Дети над большим шаром, который разрисован детьми с помощью воспитателей в виде глобуса, трудились долго и тщательно, добавила Дадаева. "Глобус большой, красивый, и нет на его поверхности места, где были бы какие-то конфликты – так мечтают дети. Мы, жители Грозного, помним, что такое война. Наши дети родились в мирное время, и мы молимся Всевышнему, чтобы на земле был мир, и небо было ясным и голубым, как этот глобус, над которым трудились наши дети", – отметила заведующая детским садом.

15 ноября во время акции "Дети Чечни – детям Палестины" в Ачхой-Мартане на площади было выставлено много столов, на которых среди детских поделок, рисунков были различные кондитерские изделия, блины с мясом и творогом, рогалики, рассказал местный житель Вахид.

По его словам, он подрабатывает извозом и привез к месту акции "Дети Чечни – детям Палестины" большой торт. "Я спросил у женщины, которая просила привезти это кулинарное изделие, кто автор. Она ответила, что не главное, кто готовил, главное, что от продажи торта деньги пойдут на благое дело", – сказал Вахид корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, на некоторых столах продавались бананы, киви, ананасы и двухлитровые баллоны с вишневым и абрикосовым компотом и поллитровая банка с баклажановой икрой. "Как сказала женщина, которая продавала домашнюю закрутку, к консервированию ее пятилетняя дочка имеет самое прямое отношение: девочка мыла баллоны и готовила к консервированию абрикосы, освобождала их от косточек", – отметил Вахид.

По его словам, подходившие к столам люди, покупали продукты, расплачиваясь, а их деньги отправлялись в стеклянный ящик. "И только тогда им объясняли, что это не очередная продуктовая ярмарка, а это проходит акция "Дети Чечни – детям Палестины", – пояснил житель Ачхой-Мартана.

Привлекать школьников к участию в политических акциях незаконно, отметила юрист Елена Кузнецова.

"Вовлечение школьников для участия в различных политизированных акциях чаще всего носит ярко выраженный популистский характер и проводятся такие мероприятия в интересах взрослых. А такое, даже косвенное участие дошкольников в подобной акции, которая проходит в Чеченской Республике, на мой взгляд, является своего рода способом "зомбирования" малышей и с точки зрения морали это – недопустимо", – сказала Кузнецова корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, в данном случае может быть нарушение статьи 20.2 КоАП РФ (Нарушение порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

О том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

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