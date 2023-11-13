Решение о проведении молитв за Палестину легло на плечи руководства чеченских школ

13 ноября 2023, 03:00

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Чеченские школьники принимают глубоко к сердцу ситуацию в секторе Газа, отметили работники школ и родители. Минобразования не следит за проведением в школах тахаджуд-намазов, решение об их проведении принимается руководством школ, сообщила сотрудница ведомства. Чеченцы молятся за мир в сектора Газа, но не придерживаются антисемитских настроений, отметил представитель Дагестанской региональной общественной организации "Аух" Адам Мачаев.

Как писал "Кавказский узел", в конце октября стало известно, что учащиеся школ в Чечне привлечены к молитвам за Палестину.

Напомним, мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. В Чечне духовенство устраивает ежедневные массовые молитвы в поддержку Палестины, муфтият Дагестана 28 октября отчитался о тысячах участников молитв за палестинцев. О том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

В чеченских школах еще с доперестроечных времен существует традиция проводить в конце октября так называемые "Праздники осени", рассказала 12 ноября корреспонденту "Кавказского узла" завуч одной из школ Урус-Мартановского района Зинаида.

«Дети всегда охотно готовились к этому празднику: приносили в школу то, что растет у каждого в огороде, в саду – овощи, фрукты. В прошлом году близнецы из четвертого класса притащили 20-икилограммовую тыкву. Она у нас в актовом зале красовалась на краю сцены до поздней весны, вся испещренная росписями школьников. Но во время репетиции к дню 8 марта тыква упала, расколовшись на десятки кусочков, из которых наши старшеклассницы в школьной столовой приготовили пшенную кашу с тыквой. Ее хватило на всех первоклашек, которые посещали продленку», - поделилась она воспоминаниями.

Однако, по ее словам, когда она предложила девочкам из десятого класса помочь составить сценарий праздника, те попросили в этом году не проводить этот праздник. «На Ближнем Востоке идут военные действия между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС, там гибнут люди, дети с обеих сторон. Это горе, это слезы. Во многих мечетях люди делают дуа за Палестину, мы тоже хотим совершать коллективный тахаджуд-намаз, чтобы как можно быстрее завершился этот конфликт и наступил мир», - привела Зинаида слова одной из девочек Миланы.

По словам Зинаиды во время большой перемены несколько дней педагог по духовно-нравственному воспитанию проводил вместе со старшеклассниками молитвы за Палестину. «А ученикам младших классов учителям пришлось отвечать на вопросы детей по поводу новейшей истории их родного края, их семей. «Почему бывают войны? Почему такая война была у нас?» Эта война была не там далеко, а вот на этой улице, где тоже гибли дети и старики и было много слез», - рассказывает женщина. По ее словам, отвечать на простые на первый взгляд детские вопросы было очень сложно.

Сейчас во многих школах Урус-Мартановского и соседнего Ачхой-Мартановского районов в школах не проводятся молитвы, потому что в этих районах много детей болеет корью. Как сказала директор одной из школ корреспонденту "Кавказского узла", подобная ситуация происходит из-за упрямого нежелания родителей делать своим детям прививки.

У жительницы Грозного Залпы сын учится в десятом классе одной из самых престижных столичных школ. «Первые несколько дней он охотно посещал тахаджуд-намаз, даже стал учить молитву. Но они занимаются по какой-то новой системе: неделю учатся, а неделю дома сидят. Я ему говорю, что нужно и дома молиться за Палестину. Он кивает головой: «Сейчас», я ухожу на кухню, а он как сидел за компом, так и продолжает сидеть. Начинаю его стыдить, а он говорит: Тахаджуд-намаз – это же коллективная молитва, а кроме тебя и твоей помощницы по дому дома никого нет", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Залпа по профессии - педагог-словесник, но как многодетная мама является домохозяйкой. Она считает, что чиновники из Минобразования поступают мудро: действуя в рамках закона, не нарушая прав школьников, было предложено учителям школ республики самим выстраивать работу со школьниками в плане участия в коллективных тахаджуд-намазах. «Дети сами решают, как им молиться и когда совершать дуа. Насилие никогда не давало положительных результатов, тем более, когда дело касается самого святого – в своих молитвах обращаться к Всевышнему», - уверена она.

Она также сказала, что сын хотел заказать в интернете флаг Палестины, но у него ничего не получилось. «Тогда он нашел картинку палестинского флага в интернете, распечатал и повесил у себя над столом. Он старается избегать разговоров на темы войны, никогда не смотрит документальную хронику о чеченских войнах. Причина в том, я думаю, что его родной дядя был совсем ребенком, когда попал под бомбежку в Грозном, лишился правой руки по локоть и ступни правой ноги. Они с Амиром - большие друзья, но я не слышала, чтобы хоть раз они говорили о войне», - рассказала женщина.

"Хотя исламское движение "Хамас", организовав автономный сектор Газа, признано террористическим, в частности, в США и во всех странах Евросоюза, в России же движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не совершил никакого преступления и не был осужден", - говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос депутата из Санкт-Петербурга Сергея Самусина.

По словам чиновницы из Минобразования, они "перестали прослеживать, как в школах проводится коллективных тахаджуд-намаз". "Были каникулы, потом возникла опасность эпидемии кори, к тому же появились случаи заболевания ковидом. Проводить или не проводить коллективные тахаджуд-намаз - решают администрации школ», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

Юрист Николай Дьяков отметил, что, хотя право на проведение и участие в митингах гарантируется всем россиянам Конституцией РФ (ст. 31), это право не распространяется на несовершеннолетних граждан России. Ссылаясь на Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ) юрист подчеркнул, что «за вовлечение несовершеннолетних в участие в несанкционированных собраниях, митингах, шествиях или пикетированиях гражданам может грозить штраф до 50 тыс. рублей или 15 суток административного ареста, при повторном нарушении штраф возрастает до 300 тыс. рублей, а арест - до 30 суток».

Кроме того, сказал он корреспонденту "Кавказского узла", родители и законные представители детей, которые замечены в совершении незаконных действий, в соответствии со статьей 5.35 несут ответственность за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. В зависимости от характера незаконных действий они могут быть предупреждены или же на них может быть наложен административный штраф в размере от ста до пятисот рублей.

По мнению социального педагога из Челябинска Марины Сагкаевой, все чаще к различным политическим мероприятиям стали привлекать детей. «По Российским законам и международным нормам дети не должны втягиваться в политическую деятельность, поскольку являются несовершеннолетними и недееспособными. Организаторы акций, которые привлекают к участию в них несовершеннолетних, не только вторгаются в их личную жизнь и учебный процесс, но и могут спровоцировать у детей нарушения психики. У несовершеннолетних еще не определена гражданская позиция. У детей отсутствуют конкретные политические взгляды. Школьники не имеют права принимать участие в общественно-политической деятельности, тем более, если речь идет о пропаганде или агитации. Привлекать детей к участию в политических акциях незаконно», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

При этом с 26 по 29 октября в городах трех республик Северного Кавказа прошли массовые антисемитские акции. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В дагестанском Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе". 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. Уголовное дело о массовых беспорядках передано московским следователям. За участие в беспорядках задержан 201 человек, на 155 задержанных составлены административные протоколы, сообщила 5 ноября полиция.

«В Хасавюрте у гостиницы поздно вечером собралась толпа мужчин, которым кто-то сообщил, что в гостиницу приехали израильтяне. Нельзя сказать, что собравшиеся пришли к гостинице с добрыми намерениями - толпа была настроена агрессивно. Мужчины разошлось лишь после того, как они убедились, что в гостинице евреев нет», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" о событиях в Хасавюрте член Общественного совета Дагестанской региональной общественной организации «Аух» (ДРОО «Аух») Адам Мачаев.

По словам Мачаева, его упрекали в том, что чеченцы, живущие в Хасавюртовском районе, устраняются от участия в подобных акциях. «Я тогда ответил, что, когда чеченцев в 1944 году выселяли, то наши дома здесь, тогдашнем Ауховском районе, тут же были заняты братьями по вере. А когда через 13 лет мы вернулись, никто из мусульман наши дома не освободил <...> А в Грозном, когда наш народ отправили в ссылку, ни одна семья горских евреев не зашла в наши дома. И все чеченцы спустя 13 лет вернулись в свои дома», - напомнил Мачаев.

По его словам, он понимал что нужно предостеречь молодежь от опрометчивых поступков. "28 октября мы провели Общенациональный сход чеченцев, проживающих в Хасавюртовском районе. Все выступающие - старейшины, люди с большим жизненным опытом - говорили о том, что нужно быть терпеливыми и выдержанными, не идти на поводу у провокаторов. Было принято обращение ко всем чеченцам, проживающим в Дагестане", - рассказал он.

"В наше неспокойное время крайне важно сохранять выдержку и спокойствие и не поддаваться на постоянные провокации в социальных сетях", - говорится, в частности, в обращении ДРОО «Аух».

"На примере событий, произошедших в нашем городе и в махачкалинском аэропорту, было заявлено и единодушно поддержано предложение обратиться к нашей общественности в каждом населенном пункте о категорическом запрете на участие в несанкционированных акциях, спровоцированных анонимными телеграм-каналами, имеющими одну единственную цель – разжечь пожар в нашем общем доме. То, что мы не участвуем в различных акциях и митингах, вовсе не говорит о том, что мы не сопереживаем с палестинцами. Мы так же, как и все мусульмане, в своих молитвах обращаемся к Всевышнему с просьбой о мире и благополучии. Только произнося слова молитвы, душа должна быть чистой, а не наполнена злобой. Иначе какой толк от такой молитвы», - сказал Мачаев.

Зура Заурбекова, когда училась в университете, жила у своего дяди в Грозном на улице Александра Невского, 28. «Этот район называли кто Московская слободка, кто - Еврейская. Жили горские евреи вперемежку с чеченцами. Жили дружно. И мой дядя, участник войны, мне тогда рассказал, что когда нас выселяли, то раввин сказал своим людям, что если хоть одна иголка пропадет из дома, где жили чеченцы, он проклянет всю семью. «Они вернутся. Мы их будем ждать», - так сказал своим людям раввин. Тогда несколько семей посадили в машины и отвезли в Шатойский район. Показали пустые дома, где они должны жить, и уехали. Евреи расположились во дворах под навесом, женщины подоили коров, дали сено овцам, переночевали под навесом, не заходя в дом, утром опять подоили коров и пешком отправились в город, домой. Вот такие у моего дяди были соседи. Поэтому они жили дружно. Первым об этом написал спустя годы известный писатель Саид Чахкиев в газете «Грозненский рабочий», - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что все чеченцы знают, как повели себя евреи в те тяжелые годы, поэтому никогда не будут выступать против них.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с рейда боевиков и атака населенных пунктов, обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура.

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