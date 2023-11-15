Власти Чечни отчитались о сборе средств для палестинских детей

15 ноября 2023, 10:49

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В Чечне в рамках благотворительной акции "Дети Чечни – детям Палестины" собрано более 68 миллионов рублей, на которые будет закуплена гуманитарная помощь для палестинцев, отчитались власти.

Как сообщал "Кавказский узел", мусульмане Северного Кавказа, в том числе Чечни, остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. В конце октября стало известно, что учащиеся школ в Чечне привлечены к молитвам за Палестину. Коллективные молитвы также регулярно проходит и в мечетях республики.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию "Железные мечи", после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

В Чечне собрано более 68 миллионов рублей в ходе благотворительной акции "Дети Чечни – детям Палестины". Деньги будут направлены на приобретение и доставку гуманитарной помощи для детей и жителей Палестины, передало 14 ноября ИА "Чечня Сегодня" со ссылкой на начальника департамента дошкольного образования мэрии Грозного Хадижат Кадырову.

О том, что в Чечне проходит акция "Дети Чечни – детям Палестины" ранее сообщал глава республики Рамзан Кадыров. Суть акции в том, что любой желающий может приобрести рисунки и другие ручные поделки юных воспитанников дошкольных образовательных учреждений Чечни, пояснил он 11 ноября в своем Telegram-канале.

"Кавказский узел" также писал, что с 26 по 29 октября в городах трех республик Северного Кавказа прошли массовые антисемитские акции. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В дагестанском Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было".

Напомним, Рамзан Кадыров дал указание чеченским силовикам, что если участники несанкционированных акцией не будут им подчиняться, то открывать по ним огонь на поражение. Это заявление он сделал после того, как 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, за участие в них задержан 201 человек. "Кавказским узлом" также подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

О том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

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